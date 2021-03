BEYROUTH (AP) – Daraa était une ville de province pauvre et négligée située dans les terres agricoles du sud de la Syrie, un marigot majoritairement sunnite loin des villes les plus cosmopolites du centre du pays.

Mais en mars 2011, il est devenu le premier à exploser contre le pouvoir du président Bashar Assad. La décision d’Assad d’écraser les manifestations initialement pacifiques a propulsé la Syrie dans une guerre civile qui a tué plus d’un demi-million de personnes, chassé la moitié de la population de leurs foyers et entraîné des interventions militaires étrangères qui ont déchiré le pays.

À l’occasion du 10e anniversaire des manifestations, l’Associated Press s’est entretenu avec des militants de Daraa qui ont mis de côté leur vie pour rejoindre les marches dans les rues, puis ont payé le prix de la torture et de l’exil. Incapables de rentrer chez eux, ils continuent de l’étranger à soutenir une cause qu’ils espèrent pouvoir encore prévaloir, malgré les victoires militaires d’Assad.

Après une décennie d’effusion de sang, Daraa est de retour sous le règne d’Assad, mais de façon ténue.

Bouillonnant de ressentiments, battu par une crise économique et en proie à des groupes armés pris entre la Russie, l’Iran et le gouvernement, le lieu de naissance du soulèvement se sent toujours perché au bord d’un volcan actif.

LE 18 MARS

Les agences de sécurité d’Assad étaient clairement nerveuses au début de 2011 lorsque les soulèvements du printemps arabe ont abattu les dirigeants en Tunisie et en Égypte.

À Daraa, des officiers ont convoqué des militants connus et les ont avertis de ne rien tenter. Les petites manifestations initiales ont été rapidement repoussées par la sécurité.

Puis des graffitis sont apparus dans la ville. L’un a attiré l’attention de tout le monde: «Votre tour est venu, docteur», une référence à Assad, qui était ophtalmologiste avant d’hériter du règne de son père Hafez. Lorsque les garçons qui ont écrit les graffitis ont été arrêtés et torturés, la population de Daraa a éclaté de colère.

Le 18 mars, des manifestants ont marché des mosquées, se sont rencontrés en chargeant des véhicules de sécurité. À l’extérieur de la principale mosquée Omari de la ville, les forces de sécurité ont ouvert le feu à balles réelles, tuant deux manifestants et en blessant au moins 20 autres.

Ils ont été les premiers à mourir dans ce qui allait devenir une décennie de mort.

Ahmed al-Masalmeh, alors âgé de 35 ans et propriétaire d’un magasin d’électronique, était à la mosquée Omari ce jour sanglant. Il aidait à organiser des manifestations, faisant venir des gens des villages voisins. Il a continué pendant que les rassemblements se propageaient et que de plus en plus de «martyrs» tombaient. Lorsque les forces de sécurité ont tiré sur des manifestants faisant tomber la statue de Hafez Assad sur la place principale de Daraa, il a aidé à transporter les blessés. Huit sont morts ce jour-là.

Al-Masalmeh avait pensé que les troupes n’utiliseraient que des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc contre les manifestations. À cette époque, pensa-t-il, les dirigeants syriens ne pouvaient pas s’en tirer avec ce qu’avait Hafez Assad en 1982, tuant des milliers de personnes pour écraser une révolte dans la ville de Hama.

«Nous pensions que le monde était devenu un petit village, avec des réseaux sociaux et des stations satellites», a-t-il déclaré à l’AP. «Nous ne nous attendions jamais à ce que le niveau de meurtre, de brutalité et de haine envers les gens atteigne ces niveaux.»

De Damas, l’étudiant universitaire Nedal al-Amari a regardé le chaos du 18 mars dans sa ville natale à la télévision.

Al-Amari, qui venait d’avoir 18 ans, était le fils d’un député de Daraa; ce sont les relations de son père qui lui ont valu une place à l’université de la capitale, où il étudie le théâtre.

Al-Amari a sauté dans une voiture, s’est dirigé sur l’autoroute et est rentré chez lui pour se joindre à nous.

Son père n’était pas content.

« Si vous pensez que ce régime tombera à cause d’un cri ou de millions de cris, alors vous ne savez rien de ce régime », lui a dit son père. «Il est prêt à retourner chaque pierre dans ce pays pour rester au pouvoir.»

L’adolescent a rejeté l’avertissement de son père. C’était le discours, ressentait-il, d’une génération plus âgée paralysée par la peur depuis la cruauté d’Hafez Assad en 1982.

Les jeunes ne seraient pas intimidés.

CRACKDOWN

Al-Amari, qui parlait un peu anglais, a pris une caméra, installé deux ordinateurs et, avec des amis, a créé un centre multimédia. Il a été l’un des premiers à avoir surgi autour de la Syrie, communiquant le conflit au monde.

Il a filmé les marches et les assauts meurtriers contre eux par les forces de sécurité. Pour la première fois, il a vu des cadavres. Cela l’a changé, a-t-il dit, créant un sentiment d’intrépidité renforcé par la camaraderie avec ses collègues militants.

Cette bravade se transformerait en traumatisme.

Le 25 avril 2011, l’armée a pris d’assaut la ville de Daraa. Le cercle intime d’Assad avait abandonné toute conciliation possible.

En quelques jours, al-Amari et ses collègues ont été arrêtés.

En détention, la première chose qu’al-Amari a été forcé de faire a été de s’agenouiller sur le sol et d’embrasser une photo d’Assad. Puis la routine quotidienne de torture s’est installée. Les coups et les électrocutions des gardiens – mais aussi, les prisonniers ont été forcés à se torturer, à se battre ou à enfoncer des objets métalliques dans l’anus.

«Vous seriez torturé pendant que (ils vous obligent à) torturer les autres», a déclaré al-Amari.

Pendant quatre mois, ses parents n’ont pas su où il se trouvait, jusqu’à ce qu’al-Amari soit si violemment battu qu’il a failli perdre la vue. Il a été emmené dans un hôpital militaire et un cousin qui y travaillait est venu le voir. Peu de temps après, il a été libéré et jeté dans la rue.

Au cours de la guerre, plus de 120 000 personnes ont également disparu en détention par le gouvernement. Sous une torture incessante, des milliers de personnes sont mortes. Des dizaines de milliers de personnes sont toujours portées disparues.

Al-Amari a émergé une âme brisée et tourmentée. Il a passé un mois à récupérer dans la maison à moitié bombardée de sa famille, sa mère dormant à côté de lui pour lui tenir compagnie.

Pendant ce temps, des groupes d’opposition armés se sont formés pour lutter contre la répression. Le frère d’Al-Amari en a rejoint un.

Al-Amari a repris son appareil photo et a couvert les batailles. Il a jeté la prudence, ne cachant plus son nom. Dans tout le pays, au fur et à mesure que la méchanceté augmentait, la fièvre sectaire entre une rébellion musulmane largement sunnite et l’État d’Assad centré sur sa minorité alaouite.

«Ma peur s’est transformée en dépit et en haine. Je détestais les chiites, je détestais les alaouites », a déclaré al-Amari.

Lorsque quatre des cousins ​​d’al-Amari à Damas ont été détenus, il est devenu clair que la famille paierait le prix de ses activités. Son père l’a giflé, en colère et effrayé, et lui a dit qu’il était temps pour lui de partir. Les cousins ​​n’ont plus eu de nouvelles depuis.

Le 22 décembre 2011, al-Amari a quitté la Syrie. Après plusieurs années au Liban, il est arrivé en Turquie. De là, il a rejoint la vague massive de Syriens et d’autres réfugiés et migrants qui, en 2015, ont traversé des centaines de milliers de personnes dans de petits bateaux lors de dangereux voyages en mer de la Turquie à la Grèce.

CERCLE COMPLET

À son apogée en 2013 et 2014, la rébellion contrôlait la majeure partie de la Syrie à l’est de l’Euphrate, certaines parties de la province de Daraa et une grande partie du nord. Il s’est battu pour toutes les grandes villes et a même menacé Damas de la campagne environnante.

Les forces d’Assad ont déclenché des frappes aériennes, des bombes barils dévastatrices et des attaques chimiques. Le vent a tourné lorsque ses alliés, Moscou et Téhéran, sont intervenus directement, d’abord l’Iran avec des experts militaires et des milices chiites alliées, puis la Russie avec ses avions de combat.

Les sièges et les campagnes militaires contre les villes tenues par l’opposition ont rasé les quartiers et ont affamé les populations dans la soumission. Lorsque le gouvernement a repris la ville nordique d’Alep en 2016 – en détruisant près de la moitié – cela a sonné le glas de la menace militaire de la rébellion contre le régime d’Assad.

Dans le nord-ouest, l’opposition s’est confinée dans une enclave rétrécie centrée sur la province d’Idlib, dominée par des militants islamiques et ne survivant que grâce à la protection turque.

Dans le sud, les forces gouvernementales soutenues par la Russie ont submergé la province de Daraa en août 2018.

Pendant sa reprise, Daraa était loin d’être contrôlée.

Il a fait l’objet d’un arrangement unique négocié par la Russie, en partie à cause de la pression d’Israël, qui ne veut pas de milices iraniennes à sa porte, et de la Jordanie, qui veut garder ses frontières ouvertes.

Dans certaines parties de la province de Daraa, les combattants rebelles qui ont accepté de «se réconcilier» sont restés en charge de la sécurité. Certains ont rejoint le 5e corps, qui fait techniquement partie de l’armée syrienne mais supervisé par la Russie. Dans ces régions, les institutions étatiques et municipales sont revenues, mais les forces gouvernementales sont restées à l’écart.

Ailleurs, les troupes russes et gouvernementales sont aux commandes ensemble dans une autorité gouvernementale édulcorée. Dans le reste, le gouvernement exerce un contrôle absolu, et l’armée syrienne et les milices soutenues par l’Iran se sont déployées.

La présence organisée de l’opposition donne une marge de manœuvre pour les manifestations et le sentiment ouvert contre le gouvernement difficile à trouver ailleurs. Certains rebelles ont rejeté l’accord avec la Russie et mènent une insurrection de bas niveau.

Une série de meurtres, principalement par des insurgés, a fait plus de 600 morts depuis juin 2019, selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme. Parmi les morts figurent des troupes gouvernementales, des miliciens pro-iraniens, des rebelles qui ont signé les accords avec la Russie et des maires et des employés municipaux considérés comme fidèles au gouvernement.

Le mélange volatil dépeint un scénario possible pour le futur proche de la Syrie: une guerre qu’Assad peut dominer mais pas carrément gagner, des puissances étrangères essayant de recoller les arrangements, et une population toujours bouillante de dissidence et noyée dans une crise économique.

Pour donner un vernis à la normalité et apaiser les bailleurs de fonds étrangers, Assad prévoit des élections présidentielles cet été – dont il est le seul candidat.

Les forces d’Assad sont trop épuisées pour faire face à une autre révolution, a déclaré Hassan Alaswad, un éminent avocat militant de Daraa qui a fui le pays. Maintenant en Allemagne, il reste impliqué dans les activités de l’opposition en Syrie.

Au sein de la population de Daraa, «la peur n’existe plus», a déclaré Alaswad. Dans la ville de Tafas, un général russe a rencontré des notables locaux et leur a demandé s’ils voteraient pour Assad lors des prochaines élections. Tous ont dit non, le traitant de criminel de guerre.

Daraa a été témoin de fréquentes manifestations de masse contre le gouvernement et l’Iran, reflétant une inquiétude croissante quant à l’influence croissante de Téhéran. Les milices soutenues par l’Iran recrutent de jeunes hommes attirés par un salaire stable. Des familles fidèles au gouvernement ou des combattants soutenus par l’Iran s’installeraient dans des villages du sud. Les commerçants liés à Assad et à l’Iran ont exploité la misère à Daraa pour acheter des terres, a déclaré al-Amari. Les milices pro-iraniennes encourageraient les musulmans sunnites locaux à se convertir au chiisme.

Pourtant, le public est également épuisé par l’effondrement de l’économie en Syrie. L’inflation monte en flèche et il y a peu d’emplois. Le commerce et l’agriculture sont en panne et les infrastructures détruites.

«Les jeunes hommes toujours en Syrie vivent dans le désespoir», a déclaré al-Masalmeh, qui a fui en Jordanie en 2018 mais reste impliqué avec des militants chez lui. «Nous investirons dans le désespoir … pour relancer la révolution.»

___

EN EXIL

Al-Amari vit maintenant en Allemagne, apprend la langue et espère aller à l’université. Il donne des conférences sur le conflit syrien et son expérience de la torture et travaille à documenter les crimes contre les civils.

Il jouit de sa liberté en Allemagne – il a plus de liberté en tant que réfugié que la plupart des gens vivant sous les régimes autoritaires du monde arabe, souligne-t-il.

Il lutte toujours avec son traumatisme. «Parfois, les souvenirs sont si durs, quand je me souviens comment j’ai été torturé, je déteste tout ce qui est alaouite sur la surface de la terre», dit-il – même s’il se dit aussi que tous les alaouites ne soutiennent pas Assad. Il s’inquiète de la «shabiha», ou des fidèles du régime, vivant parmi les réfugiés en Europe, dont les dissidents craignent de les cibler.

Et il est inextricablement mêlé à la maison. Al-Amari n’a pas vu sa famille depuis 10 ans. Il fond encore en larmes quand il parle de chez lui. Tatoué sur son avant-bras, c’est la date des premières manifestations, le 18 mars.

«Nous vivons et ne vivons pas», a-t-il dit.