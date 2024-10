Dans la superbe maison d’Ashton Kutcher et Mila Kunis à Beverly Hills

Des célébrités tristement célèbres Ashton Kutcher et Mila Kunis se sont retrouvés involontairement sous les projecteurs ces derniers temps grâce à leurs liens avec le rappeur controversé Peignes Sean « Diddy » et ses accusations choquantes de trafic sexuel.

Alors que Diddy a nié toutes les accusations – qui incluent le racket et le transport pour se livrer à la prostitution, en plus des infractions de trafic sexuel – les membres de son entourage ont fait l’objet d’un examen minutieux en raison de leurs relations avec lui.

Kutcher, 46 ans, est l’une de ces stars qui a été impliquée dans le scandale entourant Diddy lorsque des images de lui sont apparues en train de faire la fête aux côtés du rappeur en difficulté, avec qui il entretient une étroite amitié depuis près de 20 ans.

Des rumeurs ont émergé selon lesquelles le lien qui unissait Kutcher avec Diddy mettait désormais à rude épreuve son mariage avec Kunis, 41 ans, avec qui il partage deux enfants.

Bien que toute spéculation sur une rupture imminente entre les deux ait été furieusement démentie par des sources proches du couple, la rumeur n’a pas cessé de s’emballer – un TikTok viral alléguant même que Kunis quittait le domicile conjugal du couple.

Mila Kunis et Ashton Kutcher ont été frappés par une série de rumeurs partagées après que sa relation avec Sean « Diddy » Combs ait été examinée. (Alberto E. Rodriguez/Getty Images)

La rumeur disait même que Kunis avait quitté leur ferme de Beverly Hills, en Californie, qui figurait sur la couverture d’Architectural Digest en 2021. (Recueil architectural)

Bien que le couple soit extrêmement privé, ils ont partagé quelques aperçus de l’intérieur de la maison, Kunis filmant une interview pour « Live With Kelly and Ryan » à l’intérieur de la propriété. (YouTube)

Kutcher a également partagé plusieurs vidéos prises à l’intérieur de la propriété au fil des ans. (Instagram/Ashton Kutcher)

Il n’existe aucune preuve suggérant que ce soit le cas. En fait, la ferme construite sur mesure par le duo à Los Angeles semble être devenue un refuge pour Kutcher et Kunis alors qu’ils résistent à la tempête Diddy, évitant les regards du public tout en faisant face aux retombées.

La propriété, située à Beverly Hills, offre beaucoup d’intimité, un incontournable pour un couple qui protège si soigneusement sa vie privée.

Cependant, ils ont déjà ouvert les portes de leur maison pour un article dans Architectural Digest dans lequel ils ont parlé de leur processus de conception de la propriété à partir de zéro.

De même, ils ont partagé de très petits aperçus de leur ferme sur les réseaux sociaux, un aperçu du magnifique travail de conception dans une série de vidéos et de photos.

Aucun prix officiel n’a jamais été fixé sur la propriété en raison de sa nature unique, le couple ayant littéralement créé quelque chose à partir de rien lorsqu’ils ont commencé à travailler sur la maison.

Maison de style grange

La maison actuelle du couple est une maison de style grange que les deux ont conçue sur mesure à partir de zéro. Apparemment, il a été construit autour d’un lustre fastueux de 10 pieds de long qui constitue le point central de l’intérieur.

« C’est ainsi que cette maison s’est produite », a expliqué l’actrice de « Black Swan » dans une interview sur « Live With Kelly and Ryan ». « Nous avons donc construit cette maison et tout a été conçu autour de ce lustre que nous trouvions si odieux, que nous avions dans une maison précédente. »

Le couple a immédiatement su que la pièce devait figurer dans leur propriété, mais ils voulaient trouver un moyen de la rendre moins prétentieuse, a-t-elle poursuivi. Ils se sont demandés : « Comment rendre ce lustre moins désagréable ? Mettons une grange autour !

Malgré cette remarque effrontée, le couple s’est lancé dans un projet sérieux sur plusieurs années qui a abouti à une conception de ferme moderne baptisée KuKu Farms et qui constitue une version «uniquement à Los Angeles» du luxe discret. Le résultat époustouflant a été présenté dans Recueil architectural.

Le domaine de 6 acres comprend une maison principale, une grange de divertissement, un espace barbecue et une piscine.

Conçu par un architecte de ferme moderne Howard Backenla maison est un «version moderne du design rustique.»

Le mélange de rustique et de raffiné était la clé du design, selon AD.

« Nous voulions une maison, pas un domaine », a déclaré Kunis la parution.

« Nous voulions que la maison ressemble à une vieille grange, quelque chose qui était là depuis des décennies, qui a ensuite été transformée en maison », a ajouté Kutcher. « Mais il fallait aussi qu’il soit moderne et pertinent. »

Le duo a filmé un certain nombre de vidéos à l’intérieur de leur maison, dont beaucoup ont été présentées sur l’Instagram de Kutcher.

Selon Kunis, l’inspiration pour la ferme est venue d’un lustre accroché dans l’une de leurs anciennes maisons. (Instagram/Ashton Kutcher)

La propriété, située à Beverly Hills, en Californie, offre beaucoup d’intimité, un incontournable pour un couple qui protège si soigneusement sa vie privée. (Instagram/Ashton Kutcher)

Ils semblent cultiver beaucoup de légumes dans les jardins, Kutcher ayant déjà montré une récolte de maïs qu’il avait cueilli sur leurs terres. (Instagram/Ashton Kutcher)

Une façon de procéder ?

Cette maison au sommet d’une colline est équipée d’éléments durables. Par exemple, l’énergie photovoltaïque s’étend sur toute la longueur de la structure principale et produit plus d’énergie que ce dont la propriété a besoin.

D’autres détails éblouissants tels que les planchers en bois de chêne récupéré, les murs en béton en forme de planches, les fenêtres coulissantes en verre de 19 pieds et les plafonds avec poutres en bois apparentes font de la propriété un lieu unique.

Pour les deux propriétaires, leur souci du détail dans la maison signifiait un espace serein une fois terminé.

« Pour ressentir la tranquillité dans un espace, tout doit être en ordre », a déclaré Kutcher. ANNONCE. « Si le monde qui vous entoure n’est pas en ordre, il est difficile de mettre de l’ordre dans votre cerveau. Lorsque nous sommes chez nous, le monde prend tout son sens.

Traditionnel de Beverly Hills

Auparavant, le couple vivait à proximité dans un manoir de Beverly Hills qu’ils avaient acheté ensemble en 2014 pour 10 215 000 $.

Construit en 1999, le traditionnel de la côte Est se trouve dans la communauté gardée de Hidden Valley. Le design classique comprend cinq chambres et 5,5 salles de bains réparties sur 7 351 pieds carrés d’espace habitable.

Les détails notables incluent un parquet en chêne, des moulures fabriquées à la main et des portes françaises qui s’ouvrent sur la vaste cour arrière.

La cuisine dispose d’un coin petit-déjeuner et le niveau principal comprend une salle à manger, un bar avec évier, un bureau et un salon formel. Le niveau inférieur dispose d’une cave à vin, d’une salle de sport et d’une suite pour invités.

Le terrain d’un demi-acre comprend une piscine, un espace couvert spacieux et une pelouse herbeuse.

Le couple possédait auparavant un manoir de style traditionnel à Beverly Hills, en Californie. (Realtor.com)

Le couple aurait vécu ici pendant que leur ferme était en construction.

En 2020, ils ont mis cette propriété en vente pour un peu moins de 14 millions de dollars, ainsi qu’en location pour 55 000 dollars par mois.

Après de multiples baisses de prix, la propriété a été vendue pour 10,35 millions de dollars, un prix qui représentait une réduction considérable de 26 % par rapport à leur prix catalogue initial et qui leur laissait à peine le seuil de rentabilité de la vente.

Escapade côtière

En 2017, le couple aurait acheté une escapade côtière de 10 millions de dollars juste au nord de Los Angeles, selon AD. Situé à Carpinteria, juste à côté de Santa Barbara, il se trouve apparemment à quelques minutes de la ville et à quelques pas de la plage.

Située derrière des portes privées, la maison de six chambres et six salles de bains offre une configuration charmante dans un style californien classique. Les portes coulissantes en verre s’ouvrent à l’extérieur et l’espace de 3 100 pieds carrés comprend un grand salon avec un plafond voûté aux poutres apparentes, une cuisine avec coin repas avec une péninsule et un espace repas extérieur.

Dans la romance du couple

Kutcher et Kunis se sont rencontrés sur le tournage de « That ’70s Show », une sitcom diffusée de 1998 à 2006.

Les deux hommes ont commencé à se fréquenter en 2012, après le divorce de Kutcher avec l’actrice Demi Moore. Le couple s’est marié en 2015 et a deux enfants.

Kutcher, l’un des premiers investisseurs technologiques dans des startups telles que Skype et Airbnb, est également acteur dans des émissions de télévision telles que « Two and a Half Men » et dans le film biographique « Jobs ».

Kunis a ensuite joué dans des comédies telles que « Bad Moms » et interprète Meg dans la série animée « The Family Guy ».