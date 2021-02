Dans la soirée de Scott Disick avec Amelia Hamlin et les enfants

Scott Disick traité Amelia Hamlin et ses enfants à quelques friandises à Miami ce week-end et sont tombés sur un visage familier.

Scott, 37 ans, Amelia, 19 ans et plus Mason Disick, 11, Penelope Disick, 8 et Règne Disick, 6 ans, et quelques amis de la star de télé-réalité sont sortis dîner et dessert au local Sucrerie restaurant et magasin de bonbons, un haut lieu des célébrités, le samedi 20 février.

« Scott et Amelia étaient assis dans une cabine avec les trois enfants directement entre eux et leurs amis en face d’eux », a déclaré un témoin à E! Nouvelles. « Ils étaient tous super excités d’être là et ont adoré chaque plat qu’ils ont reçu. Scott et Amelia étaient super gentils et enjoués avec tous les enfants. Après le dîner, Scott, Mason et Amelia chatouillaient Reign et Penelope et ils brillaient et riaient avec joie. »

Le témoin a ajouté: « Avant de partir, ils se sont tous arrêtés au magasin de vente au détail de bonbons et Amelia aidait Penelope à ramasser des bonbons dans son sac, et à un moment donné, Reign a remarqué sa mère sur une photo sur le mur et a crié: ‘Maman!’ «