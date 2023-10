Dans la soirée de deux circuits de Kyle Schwarber contre Merrill Kelly : il m’a « donné la fenêtre »

Jordan Shusterman Analyste FOX Sports MLB

Si lundi a été une embuscade totale contre Zac Gallen par l’offensive implacable des Phillies, mardi a été une élimination beaucoup plus méthodique du partant des Diamondbacks Merrill Kelly. Et Kyle Schwarber en était encore une fois au centre.

Bien que la paire de circuits de Schwarber – les 17e et 18e de sa carrière en séries éliminatoires, le plaçant à égalité au septième rang sur la liste de tous les temps – n’a représenté que deux points dans la déroute 10-0 des Phillies lors du deuxième match de la série de championnats de la Ligue nationale, son une production offensive accrue dans cette série pourrait signifier beaucoup plus pour les champions en titre de la NL.

À peine 24 heures plus tôt, l’explosion initiale de Schwarber a gâché une foule de Citizens Bank Park avide d’action après avoir enduré trois jours de congé après la destruction chargée d’émotion par Philly de son rival Atlanta dans la NLDS. Cela représente trois jours pour plus de 40 000 fans sans absolument perdre la tête face à l’un de leurs Phillies bien-aimés écrasant une balle de baseball par-dessus la clôture du champ extérieur. C’était bien assez long et Schwarber ne les fit pas attendre plus longtemps. Il a envoyé le premier lancer de Gallen à 187,1 mph du revêtement du deuxième pont en un clin d’œil.

Le chaos reprit instantanément.

Mardi, cependant, Schwarber a choisi de ne pas se balancer au premier lancer, un plomb sur la moitié extérieure de Kelly. Il a pris une balle à l’intérieur avant de s’écraser au deuxième but sur un changement parfaitement placé dans le coin extérieur. Schwarber a frappé fort, mais certainement pas à 117,1 mph, et certainement loin de franchir la clôture.

C’est Trea Turner qui a électrisé la foule dès la première manche cette fois, envoyant un tir en solo vers le champ gauche quelques instants plus tard pour porter le score à 1-0. Mais Kelly s’est installée par la suite, n’accordant aucun coup sûr jusqu’à ce que Schwarber revienne au plat avec deux retraits en troisième manche.

Cette fois, le premier lancer de Kelly était un changement identique à celui sur lequel Schwarber avait échoué, et Schwarber a pris celui-ci pour une balle. Le receveur Gabriel Moreno s’est ensuite installé sur la moitié extérieure pour un chauffage. Kelly a raté sa place et a payé le même prix que Gallen la nuit précédente avec une balle rapide coupée au centre au mauvais gars. Cela n’est pas allé aussi loin que son premier tir de lundi, mais cela a quand même compté. Coup de circuit, Phillies.

Kelly n’a ensuite pas réussi à abandonner Turner, mais a traversé le reste de l’alignement de Philadelphie lors de son deuxième voyage dans l’ordre. Apparemment s’améliorant au fur et à mesure et avec seulement 70 lancers en cinq images, Kelly a gagné la confiance du manager Torey Lovullo pour affronter Schwarber une troisième fois pour commencer la sixième.

Ayant déjà touché Kelly une fois, Schwarber a dû réfléchir à la manière dont le droitier l’attaquerait au troisième tour.

« Certains gars sont têtus quant à ce qu’ils veulent vous faire », a déclaré plus tard Schwarber à FOX Sports. « Et puis il y a des gars qui vont un peu abandonner leur plan de match et essayer de faire autre chose. »

Les Phillies écrasent trois circuits dans une victoire 10-0 contre les Diamondbacks

Jusqu’à présent contre Schwarber, Kelly avait réussi un changement et échoué avec la balle rapide. En sixième manche, Kelly a décidé de ne pas jouer avec un autre radiateur qui pourrait se retrouver au mauvais endroit. Au lieu de cela, il s’est appuyé jusqu’au bout sur ses points forts. Ses deux premiers lancers étaient des changements, tous deux à l’extérieur pour les balles. La troisième offre, un autre changement, a atterri dans la partie extérieure inférieure de la zone.

« C’est son meilleur pitch », a noté Schwarber. « Il est vraiment efficace parce qu’il a un changement plus-plus. »

Un problème : il a montré à Schwarber juste assez de ce qu’il avait besoin de voir. Après qu’une poignée de cambios se soient éloignés trop loin de lui pour causer des dégâts, Schwarber en a finalement obtenu un qu’il pouvait gérer – et il l’a volontiers pris pour le premier coup.

« Il a lancé le score à 2-0 et m’a en quelque sorte donné la fenêtre », a expliqué Schwarber. « C’est à ça que ça ressemble en sortant de là. Je pense que c’était la première frappe [on a] changement que j’ai vu.

Kelly est revenu avec le même lancer, un changement bas dans la zone mais pas trop loin à l’extérieur.

Kaboom, encore une fois.

Et cette explosion, à 427 pieds au centre droit, était bien plus convaincante que la première. Alors que le reste de l’alignement des Phillies avait du mal à résoudre Kelly, Schwarber s’est judicieusement ajusté à chaque présence au bâton et a porté les coups définitifs. Son deuxième circuit contre Kelly a rapidement conduit à son départ et a marqué le début d’un rallye de quatre points pour Philadelphie.

« C’était un peu plus bas », a déclaré Schwarber. « Mais, je veux dire, il est sorti de la même hauteur. Donc ce sont des choses que l’on recherche. »

Aaron Nola enregistre sept retraits au bâton lors du match 2 contre les D-backs

Alors que les Phillies ne comptent que deux victoires après leur retour aux World Series, le déjà-vu ne manque pas en ce qui concerne cette course d’octobre par rapport à celle de l’année dernière. Les projections de Schwarber semblent particulièrement familières.

Au cours des 30 derniers matchs de la saison régulière 2022, Schwarber a atteint .239/.366/.578 avec 10 circuits. Il semblait vraiment s’échauffer au bon moment. Une fois les séries éliminatoires commencées, Schwarber s’est d’abord bagarré. Alors que les Phillies ont balayé les Cardinals puis battu les Braves en quatre matchs, Schwarber n’a enregistré qu’un seul coup sûr en 27 apparitions au marbre – un simple lors du troisième match de la NLDS.

Cependant, une fois le NLCS lancé, Schwarber l’a activé. Son circuit titanesque de 488 pieds contre Yu Darvish des Padres lors du premier match a atterri là où peu, voire aucun, de balles n’ont atterri à Petco Park. C’était le premier des six longs ballons qu’il lancerait au cours du reste des séries éliminatoires de Philly, dont trois dans les World Series. Fin octobre dernier, personne ne se souvenait à quel point il avait commencé à avoir froid.

Au cours des 30 derniers matchs de la dernière saison régulière, Schwarber a atteint .239/.390/.569 avec 11 circuits. Encore une fois, il semblait prêt à poursuivre sur cette lancée pendant le mois le plus important de la saison. Et encore une fois, Schwarber a connu des difficultés lors des deux premiers tours. Au milieu d’un balayage des Marlins suivi d’une autre victoire en série de quatre matchs contre les Braves, Schwarber a décroché quatre coups sûrs (et aucun circuit) en 27 apparitions au marbre.

Une période de sécheresse de cette longueur est tout à fait normale pour n’importe quel frappeur, sans parler d’un frappeur aussi notoirement strié que Schwarber. Cependant, cela faisait plus de deux semaines que Schwarber n’avait pas envoyé de ballon par-dessus la clôture. C’était le plus grand nombre de jours où il n’avait pas réussi de circuit depuis août 2022. Pendant ce temps, le reste des Phillies ne pouvait s’empêcher de frapper des circuits – 13 pour être exact, au cours de ces six premiers matchs éliminatoires (et maintenant un record de la MLB de 15 au cours de leur passé). quatre).

Comme il y a un an, tout a changé lorsque Schwarber est entré dans la surface contre son troisième adversaire du mois d’octobre. C’est l’heure du NLCS ? C’est l’heure pour Kyle Schwarber.

Kyle Schwarber, Bryce Harper et Nick Castellanos lors du premier match du NLCS

« J’ai hâte de jouer un match de baseball demain ! » Schwarber rayonnait dans les vestiaires après la victoire de Philadelphie dans le premier match.

Après avoir terminé deuxième des tournois majeurs avec 47 points en saison régulière, Schwarber avait finalement participé au derby de son équipe en séries éliminatoires. Vous pouvez pardonner au coéquipier de renommée universelle d’être plus impatient que jamais de retourner dans le box des frappeurs à Citizens Bank Park après être sorti d’une crise prolongée.

« J’ai toujours dit que j’obtiendrais un score de 0 sur 4 si nous gagnions le match de baseball. Je m’en fiche », a réitéré Schwarber après le match 2. « Il ne s’agit pas de statistiques personnelles. Il s’agit d’essayer de trouver un une façon de gagner un match de baseball.

Mais la meilleure version des Phillies – et celle qui leur donne les meilleures chances de remporter le championnat qu’ils convoitent – ​​est celle où Schwarber voit bien le ballon et balance la batte en conséquence. Sa capacité à avoir un impact sur le match en quelques secondes, comme il l’a fait lors du premier match, ou plus progressivement comme il l’a fait lors du deuxième match, est un élément particulièrement puissant de cette attaque de Philadelphie.

Les Phillies n’ont finalement pas eu besoin de Schwarber lors des deux premiers tours, et cela lui convenait. Mais si le cogneur gaucher se lance effectivement dans l’une de ses séquences de succès, cette formation n’en est que devenue encore plus terrifiante.

Jordan Shusterman est la moitié de @CespedesBBQ et écrivain de baseball pour FOX Sports. Il a couvert le baseball toute sa vie d’adulte, notamment pour MLB.com , DAZN et La sonnerie. Il est un Marins fan vivant dans le fuseau horaire de l’Est, ce qui signifie qu’il adore un bon premier pitch à 22 heures. Vous pouvez le suivre sur Twitter @j_shusterman_ .