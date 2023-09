Dans la salle d’audience du juge de Trump à Washington

L’accusé était Antony Vo, un homme de l’Indiana accusé de délits pour avoir violé le Capitole avec la foule du 6 janvier 2021. POLITICO a observé le procès depuis les premiers instants de la sélection du jury lundi jusqu’au verdict du vendredi après-midi, et même si le cas de Trump sera sans aucun doute beaucoup plus compliqué, la manière dont Chutkan a traité certaines questions fondamentales du procès est instructive sur la façon dont elle dirige sa salle d’audience.

Le procès de Trump devant Chutkan, nommé par Barack Obama, devrait commencer le 4 mars. Il est accusé d’avoir conspiré pour entraver le Congrès et avoir lancé une vaste campagne de désinformation visant à renverser les élections. Vo, à certains égards, était une cible de cette campagne, acceptant les fausses allégations de fraude de l’ancien président et, selon les procureurs, devenant un instrument volontaire pour son ultime effort pour rester au pouvoir.

Le procès de Vo, qui s’est terminé vendredi par un verdict de culpabilité sur les quatre chefs d’accusation, a été peu fréquenté. Mais une personnalité importante surveillait de près depuis la tribune du public : un membre de l’équipe du conseiller spécial Jack Smith, qui poursuit Trump.

Voici quelques observations de l’essai :

Le facteur Trump

Trump espère ne jamais avoir à affronter Chutkan : il a lancé une tentative de longue haleine pour la disqualifier de l’affaire pour prétendue partialité. Trump affirme que Chutkan s’est forgé des opinions négatives à son sujet à partir de sources « extrajudiciaires », c’est-à-dire des informations qu’elle a apprises en dehors de son travail de juge.

Mais Chutkan a eu de nombreuses raisons d’évaluer la conduite de Trump qui relèvent directement de son tribunal. Après tout, l’ancien président se cache en arrière-plan de pratiquement tous les procès des accusés du 6 janvier. Chutkan, comme tous les juges fédéraux qui ont traité des affaires du 6 janvier, a dû lutter contre l’impact des paroles de Trump sur l’état mental des émeutiers, leur croyance dans ses fausses affirmations selon lesquelles l’élection avait été volée et même son impact sur le calendrier et route qu’ils ont empruntée de l’Ellipse au Capitole.

Et comme la plupart de ses collègues de la magistrature fédérale à Washington, Chutkan a examiné et rejeté les tentatives des accusés du 6 janvier d’affirmer qu’ils pensaient que Trump leur avait donné la permission d’entrer dans le Capitole le 6 janvier. Malgré la rhétorique incendiaire de Trump, ils » Comme je l’ai noté, les paroles de Trump n’autorisaient personne à enfreindre la loi et à pénétrer dans l’enceinte restreinte du Capitole.

Chutkan a refusé la tentative de Vo de citer cette défense quelques semaines avant le début de son procès, mais quelques instants avant le début de son procès, les procureurs se sont plaints que Vo essayait de se faufiler en diffusant des extraits du rassemblement de Trump le 6 janvier, y compris des parties dans lesquelles il exhortait son les partisans de marcher sur Pennsylvania Ave. jusqu’au Congrès.

Chutkan, une ancienne défenseure publique qui a été confirmée à la magistrature fédérale en 2014, a critiqué les avocats de Vo, qui, selon elle, tentaient de se faufiler dans la soi-disant défense de l’autorité publique « par une porte dérobée ». Elle a également noté que dans le petit nombre de cas où les accusés ont été autorisés à faire valoir leur argument, « la défense a été perdante à chaque fois ».

En fin de compte, cependant, elle a permis aux avocats de Vo de mentionner la directive de Trump à ses partisans en raison de la façon dont elle aurait pu influencer la pensée de Vo ce jour-là. En outre, elle a déclaré qu’elle était convaincue que chaque membre du jury avait probablement vu des parties du discours.

« Y a-t-il quelqu’un qui n’a pas vu cette vidéo ? » s’est-elle demandée, ajoutant : « Je ne pense pas qu’il y ait une personne dans cette ville qui ne sache qu’il y a eu un discours ce jour-là. »

« Nous avons tous des opinions »

La partie la plus instructive de pratiquement tout procès pénal est la manière dont un juge gère la sélection du jury, plus un art qu’une science pour éliminer les jurés qui ne peuvent probablement pas être équitables envers un côté ou un autre. Dans les affaires du 6 janvier, ce défi est amplifié par les sentiments intenses provoqués par Trump, les souvenirs viscéraux de la violence qui imprègnent le jury de Washington DC et la couverture médiatique omniprésente de l’attaque et des enquêtes qui ont suivi. Et dans le procès de Trump, toutes ces préoccupations vont certainement s’intensifier encore davantage – de sorte que l’approche de Chutkan dans l’affaire Vo offre un aperçu des batailles juridiques futures.

Trump et ses avocats ont affirmé qu’il ne pouvait pas bénéficier d’un procès équitable dans la capitale nationale, et ils ont même suggéré que l’affaire soit transférée en Virginie occidentale, bien qu’ils n’aient pas encore officiellement demandé un tel transfert.

Chutkan a rejeté les tentatives des autres accusés du 6 janvier de changer de lieu, et lors de la sélection du jury dans l’affaire Vo, elle a répété son credo universel : il n’y a rien de mal à avoir des opinions et des préjugés. Ce qui compte, a-t-elle dit, c’est « de savoir si vous pouvez mettre ces opinions de côté et être juste et impartial ».

Ses commentaires reflètent des précédents juridiques de longue date concernant la sélection d’un jury. Les tribunaux notent depuis longtemps que les opinions politiques ou les intuitions concernant une affaire ne sont pas automatiquement disqualifiantes, à condition que les jurés convainquent le juge et les avocats qu’ils mettront ces opinions de côté et évalueront l’affaire sur la seule base des preuves présentées au tribunal.

Lorsqu’un candidat juré a souligné qu’il était « profondément frustré par les fonctionnaires qui disent une chose en public mais disent des choses différentes en privé », Chutkan a demandé s’il pouvait être juste envers un accusé qui est un « partisan de l’ancien président ».

Le candidat juré a déclaré qu’il le pouvait, ajoutant que l’accusé « a droit à ses convictions politiques ».

Les jurés potentiels ont dû indiquer s’ils avaient des sentiments forts à l’égard des personnes qui n’acceptent pas les résultats des élections de 2020, ce qui a suscité des réponses spécifiquement à propos de Trump. Plusieurs candidats jurés ont déclaré qu’ils tenaient pour responsables les dirigeants qui ont déclenché ces revendications, mais pas nécessairement ceux qui croyaient ou avaient subi un « lavage de cerveau », comme l’a dit l’un d’eux.

Chutkan n’a pas considéré ces commentaires plus larges comme immédiatement disqualifiants, tant que les candidats jurés ont insisté sur le fait qu’ils ne prendraient pas en compte leurs opinions politiques ou leurs propres sentiments à propos du 6 janvier lors de l’examen des preuves contre Vo.

« C’est une violation »

Chutkan a clairement indiqué qu’elle avait peu de patience pour les accusés qui ne respectent pas les restrictions préalables au procès qu’ils ont acceptées au début de leur procès. C’est une qualité particulièrement pertinente à la lumière des allégations des procureurs selon lesquelles Trump aurait systématiquement violé ses conditions en faisant des commentaires menaçants à l’encontre du juge, des témoins et des procureurs.

Vendredi matin, Chutkan a révélé que l’agent des services préalables au procès de Vo avait reçu une alerte d’un « citoyen concerné » indiquant que Vo violait ses conditions en assistant à trois veillées nocturnes à l’extérieur de la prison de Washington avec des partisans des accusés incarcérés le 6 janvier. Les conditions de Vo lui interdisaient de venir à Washington pour autre chose que des réunions avec ses avocats et des procédures judiciaires.

« Je pourrais, à ma discrétion, vous permettre de vous familiariser davantage avec la prison de Washington DC », a prévenu Chutkan. « Mais je ne le ferai pas. »

Au lieu de cela, le juge a déclaré qu’elle imposerait un couvre-feu à 20 heures pendant le temps restant de Vo à Washington.

Chutkan a souligné à plusieurs reprises que sa frustration n’était pas liée aux rassemblements nocturnes.

« Ce n’est pas qu’il soutient toujours le 6 janvier », a déclaré Chutkan. « C’est très bien. Ses convictions politiques, entièrement son affaire.

Mais Chutkan a déclaré qu’elle considérait que la décision de Vo de violer les limitations de ses activités à DC était intentionnelle – et elle a noté que dans au moins une vidéo de l’événement nocturne, Vo semblait tenter de se cacher de la caméra.

« Je trouve qu’il s’agit d’une violation », a-t-elle déclaré. « Je ne pense pas que ce soit par inadvertance. »

La ligne dure de Chutkan sur le respect des conditions préalables au procès pourrait peser lourdement sur la façon dont elle perçoit les attaques répétées de Trump contre des témoins potentiels dans son affaire à Washington, DC. Elle a déjà prévenu Trump que ces commentaires « incendiaires » pourraient l’obliger à accélérer la date de son procès. Et elle étudie actuellement une demande de Smith visant à ordonner à Trump de limiter fortement ces attaques sous peine de subir les conséquences.

« Procès par embuscade »

Très peu de cas de délits du 6 janvier ont été jugés, ce qui fait du cas de Vo une exception. Ceux qui le font mettent généralement un jour ou deux à être résolus. Mais Vo’s a traîné pendant une semaine, au grand dam de Chutkan, au milieu d’une présentation lente des procureurs et d’une pression persistante de la défense.

Chutkan a atteint un point d’ébullition lorsque les avocats de la défense de Vo, membres du bureau du défenseur public fédéral, ont tenté de présenter des preuves lors du contre-interrogatoire d’un témoin qu’ils n’avaient jamais partagées avec les procureurs ou le juge. Chutkan a rapidement suspendu le procès et a réprimandé les avocats, qui, selon elle, tentaient de mener un « procès par embuscade », en contradiction directe avec sa volonté d’organiser et de prévisualiser toutes les preuves du procès des semaines plus tôt.

« Si le gouvernement avait fait cela, vous crieriez au meurtre », a-t-elle déclaré à l’avocat de la défense Eugene Ohm. « S’ils vous avaient fait ça, j’examinerais sérieusement votre requête en annulation du procès. »

Entre les témoignages, les disputes – parfois profondément personnelles entre les avocats de la défense et les procureurs – se sont poursuivies pendant deux jours du procès. Finalement, Chutkan – un ancien avocat de la défense – a accepté que certaines des pièces à conviction non divulguées de la défense soient admises comme éléments de preuve au procès.

« Je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour m’assurer que votre client bénéficie d’un procès équitable », a déclaré Chutkan.

La bagarre faisait suite à un différend similaire avant le procès, lorsque les avocats de Vo ont tenté de classer l’affaire en arguant que l’accusation n’avait pas fourni de preuves indiquant si la police du Capitole semblait par inadvertance inviter des émeutiers dans le Capitole. Chutkan a cependant rejeté cette affirmation, soulignant que les preuves recherchées par Vo étaient loin d’être disculpatoires et n’avaient certainement pas été cachées à la défense.

« Suppression volontaire. Je l’ai déjà vu. Cela m’est arrivé », a déclaré Chutkan, faisant référence à ses années en tant qu’avocate de la défense.

Elle a déclaré qu’elle considérait les procureurs comme ayant l’obligation d’être « trop exhaustifs » dans les preuves qu’ils présentent – ​​tout ce qui pourrait même être bénéfique à la défense. « Dans ce tribunal, c’est comme ça que je vois les choses », a-t-elle déclaré.

Cependant, a-t-elle ajouté à Ohm, « Ils n’ont pas l’obligation de mener votre enquête. »

Chutkan a signalé une approche similaire dans le cas de Trump. Elle a rejeté la demande de Trump concernant des années de préparation avant le procès – malgré des millions de pages de preuves – en partie à cause de l’approche « trop inclusive » de Smith qui incluait des millions de pages ou de documents en double qu’il n’était pas tenu de partager.

Un calendrier strict et une salle d’audience douce

Dès le premier instant de la sélection du jury et tout au long du procès, Chutkan a clairement indiqué qu’elle appréciait le temps et le confort des jurés. Elle a réprimandé la défense pour avoir soulevé une question de dernière minute qui a retardé le début de la sélection du jury le premier jour du procès.

« Une chose que j’aime faire, ayant moi-même été juré, c’est de ne pas faire attendre un jury », a déclaré Chutkan.

Lorsque la sélection a commencé, un Chutkan s’est excusé en déplorant que « le service de juré implique une certaine attente ».

Chutkan, originaire de la Jamaïque, a également mentionné à plusieurs reprises la température de sa salle d’audience, se décrivant comme « une personne tropicale » qui aimait garder la pièce au chaud malgré la préférence de nombreux juges de souffler de l’air froid.

« On me dit qu’il y a des juges qui pensent que cela empêche tout le monde de dormir », a déclaré Chutkan.

Pas strictement professionnel

Chutkan était toujours optimiste lorsque le jury était présent, souriant souvent dans leur direction, vérifiant leur confort et lançant occasionnellement une blague ou un commentaire sournois depuis le banc.

Lorsqu’un procureur a par inadvertance qualifié un officier de la police du Capitole de « sénateur » au lieu de « sergent », Chutkan est intervenu : « Grosse promotion… ou rétrogradation ».

Ohm, lui aussi, s’exprimait souvent en termes familiers et familiers avec les jurés, qualifiant les efforts des républicains du Congrès de contester les résultats des élections de « manigances » et qualifiant spécifiquement la conduite de Trump envers son vice-président, Mike Pence, de « campagne de pression », se demandant si les services secrets ont jamais évalué la menace que Trump faisait directement peser sur Pence.

À un moment donné, tout en décrivant le processus de la session du Congrès du 6 janvier, Ohm a fait référence à Karen Pence, alors deuxième dame, qui était au Capitole ce jour-là, et l’a appelée « mère » – une référence au baseball au surnom de Pence. pour sa femme.

Chutkan reconnut rapidement la plaisanterie d’Ohm et intervint avec une réprimande en guise de claquement de poignet : « M. Ohm! » dit-elle en souriant sournoisement.