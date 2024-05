Dans la saison 3 de Bridgerton, les robes font briller Penelope

Photo-illustration : Vautour ; Photos : Liam Daniel/Netflix, Laurence Cendrowicz/Netflix

Penelope Featherington a fini de se sentir comme une citoyenne de seconde zone. Nous la rencontrons toujours aussi agitée et séparée de sa meilleure amie au début de La Chronique des BridgertonLa troisième saison de. Même si son proto-Soleil les pages de potins continuent de prospérer sous le surnom anonyme de Lady Whistledown, Penelope est apparemment toujours à la maison, malheureuse et rêvant d’un monde où elle n’aura plus à répondre à l’autorité de sa mère. Elle sait ce que cela signifie, même si c’est une pilule difficile à avaler : il est temps de prendre cette histoire de débutante au sérieux et de se marier.

Ainsi commence la métamorphose du style du personnage, qui démarre par une visite à son confident modiste dans le premier épisode. Penelope espère trouver un homme sensé qui « autorise ma vie privée pour des raisons évidentes » – et elle ne veut plus jamais revoir une couleur citronnée. Le costumier John Glasner et la coiffeuse et maquilleuse Erika Okvist ont travaillé ensemble pour créer un « ADN de look » pour cette nouvelle Penelope, qui, après quelques tests de conception et recherches, a abouti à changer la forme de l’actrice Nicola Coughlan avec des corsets mieux ajustés. C’était un choix simple mais extrêmement efficace. «Ils ont adouci la ligne du buste. Nous voyons son corps », dit Glasner. « Elle n’est plus une enfant. C’est une femme, donc nous voulions qu’elle ressemble à une femme. Les corsets de Penelope sont drapés de nuances raffinées de vert, qui deviennent sa nouvelle couleur signature alors qu’elle abandonne les néons chauds de la palette Featherington préférée. Son maquillage est également amélioré. «Nous avons amélioré les yeux de chat sensuels et les lèvres boudeuses», explique Okvist. « C’était un grand changement, mais c’était naturel pour elle.

La transformation physique de Penelope symbolise un changement beaucoup plus dramatique qui se produit en elle. « Elle est désormais autonome : une personne se sent toujours autonome lorsqu’elle se sent à l’aise dans ce qu’elle porte et que cela fait partie d’elle », explique Glasner. « Au bout d’un moment, elle se rend compte qu’elle est une femme plutôt élégante », ajoute Okvist. « Elle ne veut pas mentir sur qui elle est, elle a juste besoin de s’approprier ce style. Elle devient une Pénélope plus mature et plus sûre d’elle.

Photo : LIAM DANIEL/NETFLIX

Après que sa mère ait déclaré que Penelope serait toujours là pour prendre soin d’elle, la plus jeune Featherington réalise que la seule façon pour elle d’échapper à l’étouffement de sa mère est de trouver un mari. (« C’est temps,« , s’adresse-t-elle au modiste.) « Elle doit quitter cette maison », dit Okvist. « À cette époque, le moyen d’y parvenir était de se marier et d’avoir sa propre maison. Par conséquent, son éclat, pour ainsi dire, est son insigne de guerre pour essayer de se trouver un mari.

En utilisant une partie de l’argent qu’elle a économisé grâce à sa rubrique Lady Whistledown, Penelope suggère d’explorer un style « comme celui qu’ils portent à Paris », un subconscient clin d’œil aux voyages internationaux dont Colin Bridgerton se vante plus tôt dans l’épisode. Glaser en a profité pour élever Penelope au sommet de la mode : « Nous nous sommes éloignés de la silhouette historique de l’empire de 1813 et l’avons poussée vers 1820. » Il a déployé un corset en deux parties pour donner à Penelope une forme de sablier, ce qui a modifié sa posture « comme Marilyn Monroe des années 1950 », dit-il. «Une taille et une jupe plus ample conviennent bien à sa forme corporelle. Au lieu de lutter contre son corps, nous avons amélioré ce qui s’y trouve. Okvist a également considéré la transformation de Penelope comme un moment de « starlette hollywoodienne » : « Nous avons opté pour une sirène. Pensez à Marilyn Monroe ou à Rita Hayworth ; Quand nous les regardons, nous savons qu’ils sont superbes, mais nous ne nous souvenons pas exactement pourquoi ils sont superbes », dit-elle. « On se souvient juste qu’ils étaient des icônes de style. Maintenant, Penelope porte les vêtements et les vêtements ne la portent pas. Nous avons essayé de cacher ces atouts dans le passé.

Photo : Netflix/LAURENCE CENDROWICZ/NETFLIX

L’expérimentation de Penelope a offert à Glaser l’occasion d’introduire une nouvelle palette de couleurs lors d’un dévoilement spectaculaire au bal de Lady Danbury. « La première robe qu’elle porte est vert foncé avec des gants noirs. C’est une couleur que sa mère ne lui permettrait jamais de porter », explique-t-il. (Comme prévu, sa mère qualifie la robe de « mélancolique ».) Le vert a été choisi en raison de La Chronique des Bridgertonles restrictions de couleurs établies pour chacune des familles principales ; c’est toujours une couleur Featherington, juste une variation différente de celle-ci. Le cuivre dans le tissu rappelle le penchant de la famille pour l’orange, tandis que les gants noirs représentent l’opposé total de tout ce que Penelope a jamais porté. (Le bordeaux était un non-non – c’est pour Danbury uniquement.) « Nous pensions que dans ce cas, la couleur devrait toujours refléter le fait qu’elle est une Featherington », explique Glaser. « Si on la mettait en bleu, les fanatiques de la série auraient dit : Oh mon Dieu, c’est le bleu Bridgerton, ça veut dire qu’elle va… Les couleurs sont des œufs de Pâques et peuvent parfois raconter une histoire, et nous ne voulons rien dévoiler sur la façon dont nous utilisons la couleur.

Au lieu de cela, le costume reflète l’état d’esprit de Penelope. « La base de cette robe est en filet, alors nous nous sommes dit : C’est comme si elle tissait une toile.» Cet élément de séduction se reflète dans le fard à paupières de chat d’Okvist pour Penelope. « Qu’est-ce qui va piéger tous ces jeunes hommes éligibles ? Qu’est-ce qui les incitera à la regarder ? Il y a une boule, par exemple, lorsque Penelope a des pierres précieuses dans le coin des yeux », explique Okvist. «Peut-être qu’ils attireront l’attention de la personne qui danse avec elle, puis il baissera les yeux et verra ses lèvres embrassables, et alors peut-être qu’il voudra l’épouser. Elle tisse cette toile.

Photo : Liam Daniel/Netflix

Malgré l’entrée qui fait tourner les têtes, le nouveau look de Penelope nécessite une période d’adaptation pour l’ancienne giroflée, qui a encore du mal à flirter ainsi qu’aux opinions du monde. (Ses chaussures scintillantes ne sont vues par les téléspectateurs que lorsque Cressida Cowper, jalouse de l’attention portée à Penelope, marche cruellement sur sa robe, déchirant la traîne.) « Pensez-y de cette façon : vous avez été coincée dans les mêmes vêtements toute votre vie. et maintenant vous avez de l’argent », explique Glaser. «Quand vous regardez les gens sur le tapis rouge qui ne s’habillent pas tout le temps, ils vont généralement un peu plus loin qu’une personne qui s’habille fréquemment parce que ce n’est pas aussi naturel pour eux. C’est la première tentative de Penelope pour quelque chose de nouveau, donc c’était un peu faux et pas tout à fait correct. C’était trop loin de sa zone de confort.

Glaser et Okvist ont atténué les nuances plus froides des looks ultérieurs de Penelope, y compris un numéro floral bleu clair brodé porté lors du grand désastre des ballons. « Nous avons également réduit ses couleurs pour que le public ne se lasse pas de les regarder », explique Glaser. « Ce ne serait plus une blague, comme lors de la première saison avec les couleurs agrumes. » Ce La palette donne à Penelope la possibilité de passer incognito dans le rôle de Lady Whistledown tout en complétant une caractéristique beaucoup plus difficile à changer au 19ème siècle : la couleur de ses cheveux. Contre les nuances plus douces de ses vêtements, les cheveux auburn de Penelope ne sont pas aussi visibles. « La couleur que vous placez à côté d’une autre couleur s’y reflétera », note Okvist. «Quand elle porte une robe bleue et verte, les couleurs opposées du rouge, cela apaise le rouge très vif de la perruque. Sa peau ressemble désormais à du beurre de velours. Ses pommettes montent vers Dieu. Il n’y a plus rien qui se reflète sur une robe d’un jaune horriblement vif.

En fin de compte, le nouveau look de Penelope vise à mettre en valeur ses traits naturels, sans jamais la distraire. « Au lieu d’ajouter des éléments à son costume, nous en avons retiré », explique Glaser. « Ces looks sont beaucoup plus sophistiqués et laissent transparaître sa véritable personnalité. » Les vêtements, vraiment, ont fait la femme – Penelope avait juste besoin de temps pour comprendre qui était cette femme.