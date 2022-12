Dans la rue la plus froide du Royaume-Uni, où les murs moisis ” ruinent Noël ” et les retraités désespérés doivent ” souffrir en silence “

UN une femme âgée enveloppée dans un manteau surdimensionné frissonne en se promenant le long de la route.

Armée de gants épais et d’une écharpe, elle brave le temps glacial tout en contournant des plaques de glace sur son chemin.

Joanne Armstrong montre de la condensation coulant par la fenêtre de la maison de sa mère âgée Crédit : NNP

Moisissure dans les chambres de la maison de Joanne Crédit : NNP

Voici Oakworth Road et West Lane à Keighley, West

Yorkshire, qui a été nommée la rue la plus froide du Royaume-Uni.

Selon les données des Amis de la Terre, la rue compte le plus grand nombre de logements aux performances énergétiques médiocres.

Treize pour cent des maisons ont un certificat de performance énergétique (EPC) de F et G – ce qui signifie que leur chauffage est inefficace. La note moyenne en Angleterre et au Pays de Galles est D.

De nombreux habitants de la région disent avoir souffert de moisissure et d’humidité dans leur maison en raison des températures glaciales.

Et certains disent même qu’ils n’achèteront pas de cadeaux de Noël coûteux car ils se font naufrage dans les conditions torrides.

Moisissure dans chaque pièce

La maison de Joanne Armstrong est si froide qu’elle a été infestée de moisissures pendant des années.

L’homme de 48 ans a déclaré: “Nous avions de la moisissure dans chaque pièce.

“C’était partout sur les murs, les armoires et les lits. Vous ne pouviez pas y échapper.

“J’ai dû refaire la décoration à cause de cela, ce qui m’a coûté quelques centaines de livres.

“Mon fils et moi souffrions d’asthme, ce qui a eu un impact néfaste sur notre santé.

“Je ne pouvais inviter personne à cause de l’odeur, je suis devenu vraiment

conscient de ma maison et je me suis isolé.”

“La moisissure s’est répandue partout sur les vêtements coûteux”, ajoute-t-elle. “Personne ne devrait avoir à vivre dans ces conditions.

“Nous avons finalement obtenu une isolation des combles et un ventilateur de climatisation. C’est toujours

froid glacial, mais c’est loin d’être aussi mauvais qu’avant.”

Des images choquantes montrent la propriété du nettoyeur, gérée par l’association de logement Incommunities, couverte de moisissure noire.

Quand la moisissure était à son comble, Joanne dit qu’elle ne pouvait pas avoir d’invités chez elle Crédit : NNP

La maison de sa mère est également criblée de champignons

West Lane à Keighley, dans le West Yorkshire, a été désignée comme la rue la plus froide d’Angleterre et du Pays de Galles, se situant bien en dessous de la cote d’efficacité moyenne du pays Crédit : NNP

Le champignon dégoûtant s’est également accroché à son canapé et a poussé sur les murs de la chambre de son fils.

Elle nous a également invités dans la maison de sa mère, dans la même rue, pour révéler des fenêtres dégoulinant de condensation et de moisissure sur les vitres.

Pourtant, Joanne dit que sa facture d’énergie est passée de 15 £ par mois à 100 £.

Elle a ajouté: “Il fait si froid un matin que je peux voir mon souffle.

“Il fait très froid et vous ne pouvez pas vous réchauffer.

“Je mets le chauffage à fond et ça ne change rien.

“Nous devons nous asseoir en pyjama moelleux et en sweat à capuche.

“Les prix de l’énergie ont grimpé en flèche et nous pouvons à peine nous permettre de garder le chauffage allumé.

“Nous allons devoir nous débrouiller pendant l’hiver, sinon nous allons geler, mais j’ai déjà une dette de 2 000 £ auprès de la compagnie d’énergie.”

“Ça a gâché Noël”

La mère de deux enfants a déclaré que le problème était si grave qu’il a gâché Noël pour sa famille car ils craignaient que tous les cadeaux ne soient recouverts de moisissure dans quelques mois.

Elle a ajouté: “Cela a gâché Noël parce que nous ne voulions pas acheter de cadeaux, ou quoi que ce soit d’ailleurs.

“J’avais des objets de collection et des chaussures chères qui étaient complètement recouvertes de moisissure en quelques mois.

“Nous avions peur que des appareils électroniques soient branchés, y compris des décorations de Noël, car c’était dangereux car les murs étaient humides.

“Nous ne pouvons pas non plus utiliser le loft maintenant à cause de tous les problèmes, nous devons donc ranger nos décorations de Noël et notre arbre dans le hangar à l’extérieur qui fuit afin de casser les lumières ou de les détruire complètement.”

La rue a les maisons les moins éconergétiques du Royaume-Uni Crédit : NNP

Le résident Mark Curtis craint que les résidents âgés «souffrent en silence» Crédit : NNP

Le tronçon de route de 1,5 mile se compose de semis en pierre et de maisons mitoyennes, dont beaucoup sont construites sans isolation.

Oakworth Road est également parsemée de magasins locaux, dont un boucher, un boulanger et un coiffeur.

Mark Curtis, un constructeur semi-retraité, affirme que les maisons sont trop vieilles pour s’adapter

isolation, laissant de nombreux retraités avoir du mal à se réchauffer cet hiver.

Il dit que toutes les maisons de la rue n’ont pas le chauffage central, certains retraités étant incapables de payer les frais d’installation.

L’homme de 62 ans, qui a vécu à Keighley toute sa vie et possède son

maison, a déclaré : “Beaucoup de maisons ont été construites dans les années 1930 ou même 1850.

« Installer une isolation coûterait quelques milliers d’euros et ce n’est pas aussi simple que

le gouvernement accorde une subvention aux collectivités locales pour cela, c’est plus complexe.

“Avoir une isolation aiderait les gens à se protéger du froid, mais si vous ne pouvez pas vous le permettre ou si vous n’êtes pas éligible, il est plus difficile de garder ces maisons au chaud.

“Nous avons le chauffage central, donc tout va bien pour le moment, mais nous l’avons laissé éteint la nuit dernière et quand nous nous sommes levés, il faisait absolument froid.

“J’ai dû sprinter pour l’allumer pour faire monter la température.

“Si vous êtes une personne âgée vivant ici et que vous n’avez pas les moyens de payer le chauffage central, vous trouverez cela difficile.

“Je peux imaginer que beaucoup d’entre eux resteront au lit et mettront un manteau – et

souffrir en silence.

“Je suis surpris que ce soit la rue la plus froide du Royaume-Uni, cependant. Je ne pensais pas

ce serait si mauvais.”

La facture de gaz de Brian Northing a doublé Crédit : NNP

Brian Northing, 79 ans, vit dans sa maison mitoyenne, dont il est propriétaire, depuis 37 ans.

La maison de trois chambres, construite en 1936, n’a été équipée du chauffage central que l’année dernière. Avant cela, Brian était obligé de s’asseoir avec des pulls et des couvertures.

Le fabricant de textile à la retraite a déclaré: “Vous pouvez certainement croire que c’est la route la plus froide avec le froid qu’il faisait quand je suis sorti du lit ce matin.

“Il fait très froid. Nous avons dû avoir le chauffage central l’année dernière parce qu’il faisait si froid.

“Sans cela, vous ne pouvez pas chauffer la maison. Vous devriez utiliser un feu de charbon dans le salon comme ils le faisaient il y a quelques décennies.

“Avant que le chauffage ne soit installé, je devais m’envelopper dans des couvertures et m’asseoir avec des pulls et des gants, il faisait si froid.

“Ma facture de gaz a doublé depuis l’année dernière. Elle était de 43 £ et maintenant elle est de 80 £.

“Je ne reste pas chez moi pour Noël mais je vais dans une autre propriété du coin et c’est aussi très froid.”

Allan Lobley, 63 ans, banquier à la retraite, a déclaré: “Je suis surpris qu’elle ait été désignée comme la rue la plus froide du Royaume-Uni, je ne m’y serais pas attendu.

“Nous avons le chauffage central, donc ce n’est pas si mal pour nous, mais nous avons dû augmenter notre prélèvement automatique pour couvrir les coûts car il commence à faire froid maintenant.

“Je pense que nous ne saurons combien cela nous coûte que dans quelques mois

quand nous recevons une facture finale.”

Un autre habitant, qui a demandé à rester anonyme, a déclaré : « Il fait assez froid ici dans ces maisons.

“Mes factures s’élèvent à environ 400 £ par mois juste pour chauffer ma maison.

“Si nous n’avions pas le chauffage central, nous serions tous enveloppés dans des couvertures et des pulls.”

Le Sun a contacté l’association de logement Incommunities pour commentaires.