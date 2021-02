Maintenant que Shailene, 29 ans, et Aaron, 37 ans, vont fort, elle est devenue plus honnête sur sa vie sexuelle.

Le mois dernier, le Divergent l’actrice a écrit une chronique pour Leo Modifier pour offrir des conseils à ceux qui ont affaire à du mauvais sexe. Un lecteur a demandé: « Si le sexe n’est pas génial mais que la relation est florissante, est-ce que vous dites que ça s’arrête ou que vous travaillez dessus? »

Shailene a répondu: « Oy … j’ai été ici. Et pour être tout à fait honnête, cela s’est produit plus d’une fois dans ma vie. »

Son conseil infaillible? «Tout ce que je peux dire, c’est que, de mon point de vue de femme qui sait ce qu’elle veut et n’a pas peur de le dire, l’honnêteté et la transparence sont tout», a-t-elle déclaré. «Cela peut prendre du temps. Et bien que vous rencontriez occasionnellement et très rarement quelqu’un avec qui vous vous enflammiez spontanément sexuellement, la plupart du temps, le sexe est une leçon de vraie intimité.

Attrape-la ensuite dans Le Mauritanien avec Benedict Cumberbatch, Dernière lettre de votre amant avec Felicity Jones et Les retombées avec Julie Bowen.