Dans la romance de Janine et Gregory

Quinta Brunson, Tyler James Williams et William Stanford Davis dans la finale de la troisième saison d’« Abbott Elementary ».

Disney/Gilles Mingasson

[This story contains spoilers from the Abbott Elementary season three finale, “Party.”]

S’il y a un problème que les téléspectateurs ont eu avec la sitcom bien-aimée d’ABC École primaire Abbott au cours de ses trois saisons, c’est que Janine (Quinta Brunson) et Gregory (Tyler James Williams) n’ont pas encore fait passer leur relation de travail au niveau supérieur, car les fans ont expédié la paire depuis ses débuts dans la première saison.

Après un épisode 13 minutieux, « Smith Playground », dans lequel les projets de Janine et Gregory de se dire ce qu’ils ressentent sont contrecarrés par un collègue enseignant, l’avertissement amer de M. Hill de « ne jamais sortir avec quelqu’un avec qui vous travaillez », le public a commencé à perdre espoir. . Mais dans les dernières minutes de l’épisode final de la saison trois, « Party », diffusé mercredi soir, les deux partagent un baiser passionné lors de la fête de fin d’année scolaire de Janine, mettant fin à la tortueuse volonté-ils-ne le voudront-ils pas ? dynamique entre les enseignants.

« Je pense que cette saison, avec Janine au district et Gregory avec son programme de goofballs de jardin, professionnellement, ils ont mis de l’ordre dans leurs affaires », déclare Abbott le co-showrunner et producteur exécutif Patrick Schumacker d’avoir enfin concrétisé ce moment très attendu. « C’était comme si ils disposaient désormais de la bande passante nécessaire pour vraiment se concentrer sur ce qu’ils voulaient dans leur relation. »

Ci-dessous, Schumacker et son co-showrunner Justin Halpern expliquent plus en détail pourquoi c’était le bon moment pour que cette romance naissante à l’écran se concrétise et parlent du camée de l’épisode 12 de Kevin Hart et pourquoi la série pourrait réduire le facteur célébrité invitée dans la saison quatre. .

Janine et Gregory se penchent enfin sur leurs sentiments l’un pour l’autre lors de la finale de la saison trois. Pourquoi maintenant?

JUSTIN HALPERN Nous avions l’impression qu’ils étaient enfin dans un endroit où cela allait se produire. Nous essayons toujours de suivre leur croissance personnelle, d’abord séparément en tant que personnages. Parfois, nous nous disons : « Oh, Gregory serait prêt maintenant et il agirait, mais Janine ne le serait pas » ou « Janine serait prête maintenant, mais Gregory se sentirait d’une manière ou d’une autre à propos de la dernière fois qu’ils ont interagi, donc il n’est peut-être pas prêt maintenant. Ce sont deux personnages vraiment très mesurés. Ils n’agissent pas de manière imprudente. Ce ne sont pas M. Johnson (William Stanford Davis) ou Melissa (Lisa Ann Walter). Nous voulions donc les amener à un endroit où ils ne pourraient pas le nier. Nous les avons presque rendus aussi frustrés et en quelque sorte épuisés par la volonté-ils-ne-voudront-ils que le ressentent peut-être certaines personnes dans le public. Et puis quand nous les arrivons à ce point, ils disent : « J’aime juste cette personne donc beaucoup. Je n’ai pas l’impression qu’il existe une autre façon de procéder.

Ce n’était donc certainement pas une séquence de rêve ?

PATRICK SCHUMACKER Non, c’est un documentaire ! Ils ne font pas de séquences de rêve dans les documentaires.

Janine travaillant pour le district scolaire a été le grand bouleversement du début de la saison. C’était quelque peu surprenant qu’elle décide de revenir à Abbott si tôt dans l’épisode 10, « 2Ava 2Fest.» Pourquoi avez-vous décidé de ne pas poursuivre cette histoire tout au long de l’année scolaire ?

HALPERNE Nous l’avons toujours su depuis le début de la saison – même quand il n’y avait que Pat, moi et Quinta [Brunson] Nous nous sommes rencontrés avant le début de la salle des scénaristes – que nous voulions que l’idée selon laquelle le personnage doit être celui qui apporte de grands changements systémiques soit un peu mise de côté. De grands changements systémiques doivent être apportés, mais Janine est-elle celle qui les réalisera ? Elle frappe en quelque sorte ce tambour pendant les deux premières saisons, alors nous voulions lui donner cette opportunité de le faire et voir si c’est ce qui la rendait heureuse. Je pense que lorsque vous êtes quelqu’un qui essaie de rendre le monde meilleur, et que vous savez à quel point un enseignant est altruiste en général et à quel point ce travail est difficile, vous faites ce genre de travail ingrat parce qu’il y a ces petites parties que vous aime tellement. Nous voulions montrer que Janine pensait de manière très pragmatique, mais que, émotionnellement, son cœur était à l’école primaire Abbott et avec ces enfants. C’est pourquoi au moment où elle lit la carte de Barbara, cela lui rappelle : « Oh, en fait, je sais ce que je ressens. [about returning].»

Tatiana Ali est revenu pour la finale de la saison, et nous avons également vu Cree Summer apparaître dans plusieurs épisodes cette saison. Y a-t-il une chance que leurs personnages soient récurrents ?

HALPERNE Cree est tellement talentueux. C’est juste une artiste vraiment sous-estimée, car elle a tellement d’œuvres d’animation que les gens ne savent pas qu’elle est crie. Elle est incroyable et pareil avec Tatiana. Nous nous amusons avec les gens lorsqu’ils viennent jouer dans la série, puis nous nous disons : « Eh bien, ils étaient géniaux. » Nous ne disons pas nécessairement « Construisons un autre épisode autour de ce personnage », mais nous pensons : « Oh, ce serait un excellent endroit pour les ajouter. »

Est-ce la même chose pour Tariq (Zack Fox) ? Le public a adoré voir son personnage rester dans la série après sa rupture avec Janine.

SCHUMACKER Nous essayons de saisir toute opportunité que nous avons avec Zack. C’était dû au fait de ne faire que 14 épisodes cette saison, mais la façon dont cela a été mis en place au début de la saison trois était que Zack allait être souvent là. Si nous avions fait 22 épisodes, il aurait probablement été encore plus présent. C’est tellement agréable de travailler avec lui et il est tellement talentueux.

HALPERNE Il est tellement drôle. Un artiste qui n’aborde jamais une ligne comme vous le pensez, donne une tournure aux choses d’une manière que vous n’auriez jamais imaginée, et c’est tellement plus drôle que tout ce que vous pensiez dans votre tête. Et à part ça, nous, en tant que personne, nous l’aimons vraiment beaucoup. C’est un gars tellement bien que c’est juste amusant de l’avoir avec lui.

SCHUMACKER Avant d’atterrir sur la PTA, nous nous sommes creusé la tête sur la façon dont nous pourrions l’intégrer parce que c’était quelqu’un qui dès le début, comme vous l’avez dit, était un favori des fans, mais il était aussi un favori parmi tout le monde dans la série. . C’était un [character] d’où nous partions souvent en disant : « Eh bien, nous avons besoin de lui. Alors, comment pouvons-nous le faire entrer ? Mais ensuite, nous devions nous arrêter parce que cela se dirait : « Oh non, c’est tellement compliqué », alors heureusement, la PTA s’est présentée et cela nous a semblé être une manière organique de le ramener, et il ne semblait pas que nous le soyons. essayaient trop fort.

HALPERNE Avec chaque personnage, nous essayons toujours de rechercher un interprète qui apporte quelque chose que personne d’autre dans la série n’apporte, mais qui vit toujours dans le monde. Lisa Ann Walter apporte à la série quelque chose que personne d’autre dans la série n’apporte. Sheryl [Lee Ralph], M. Johnson, tout le monde le fait. Ainsi, lorsque nous trouvons une star invitée qui opère également d’un point de vue différent, d’un angle et d’une énergie différents de ceux que nous avons dans la série, nous nous disons, oh, c’est juste une autre épice complémentaire au ragoût.

Tyler James Williams, Courtney Taylor, Karan Soni et Chris Perfetti dans le École primaire Abbott final. Disney/Gilles Mingasson

L’épisode 12 aborde l’histoire selon laquelle Kevin Hart est le père de Janine. Comment est né ce concept et comment est-il né dans la série ?

HALPERNE Kevin en avait parlé à Quinta, et nous n’avions jamais vraiment trouvé la bonne façon de procéder. Nous essayons d’être prudents en mettant de grandes célébrités dans la série s’il n’y a pas de raison. Même avec le truc de Bradley Cooper, nous savions que nous voulions faire quelque chose d’éclatant parce que nous étions juste après les Oscars et qu’il vient de Philadelphie. Alors on se demande : pourrions-nous croire que ce scénario se réalise ?

SCHUMACKER C’était une chose fortuite. Les gens en parlaient en général, pas Janine, mais comme si Quinta faisait un film. Il y avait des vibrations qui flottaient dans l’éther à propos de Kevin Hart. [starring with her]. Évidemment, nous nous penchons sur la hauteur. C’est le nœud de toute la conspiration ou de la théorie selon laquelle ils sont liés.

HALPERNE Et il vient de Philadelphie. Quinta parle toujours du fait que Philadelphie, même si c’est une grande ville, est une petite ville, et je pense que si elle a l’impression qu’ils sont dans l’orbite de Philadelphie et qu’ils ont du sens, alors c’est génial. Nous refusons beaucoup de gens qui veulent participer à la série et qui sont célèbres alors que nous ne pouvons pas imaginer comment ils pourraient réellement rencontrer Abbott Elementary.

SCHUMACKER Le jus doit aussi en valoir la peine, car lorsque vous commencez à travailler avec ces stars de cinéma, elles ont évidemment toutes des emplois du temps très chargés, alors juste pour faire de la gymnastique – et c’est surtout notre producteur délégué, Scott Sites, qui prend prendre soin de tout ça. Il nous facilite grandement la vie en assumant la majeure partie de la charge de travail. Mais parfois, jusqu’à la veille du tournage, vous vous dites : « J’espère que ça marchera », et ce stress n’en vaut vraiment pas la peine, à moins d’avoir quelqu’un qui, par exemple, est crédible, comme avec Bradley et Kevin, mais aussi quelqu’un qui a aussi du sens dans le monde de la série. Pouvez-vous acheter cette chose très improbable ? Cela pourrait-il arriver ? Y a-t-il une possibilité ? Et si vous n’avez pas besoin de faire trop de gymnastique mentale à ce sujet, alors nous sommes généralement en jeu.

On a l’impression que vous avez fait monter la barre avec les stars invitées cette saison. D’un point de vue logistique, cela vous a-t-il semblé plus difficile de réaliser ces épisodes ?

SCHUMACKER Cent pour cent, oui.

HALPERNE Vous verrez peut-être des personnes moins célèbres dans la série l’année prochaine. Je ne peux pas le dire avec certitude, mais vous pourriez le faire.

SCHUMACKER Avec l’affaire Bradley Cooper, il était en plein milieu de toute la campagne FYC pour Maestro, donc c’était littéralement juste une fonction de : où va-t-il être ? Vous avez cette petite fenêtre et, à son honneur, une fois que nous avons tout réglé lorsqu’il était sur le plateau, il est arrivé tôt. Il est resté tout le temps et n’a jamais quitté le plateau. Nous faisions la configuration de l’éclairage, et il observe simplement le tout, se renseignant en quelque sorte sur tout ce qui concerne la réalisation de films. Je pensais que c’était vraiment, vraiment cool et amusant à voir. Je pense que c’est juste un fan. Et quand je dis fan, je ne parle pas de Abbott plus précisément, même s’il aime la série. Mais il est juste un fan de narration et de cinéma. Il s’intéresse en quelque sorte à la façon dont nous faisons les choses dans notre série et lui-même est un cinéaste très talentueux. Donc c’était cool de voir ça.

En parlant de fan fiction, les gens recherchent que M. Johnson ait bientôt un intérêt amoureux. Je crois que Halle Berry est sa principale dame de prédilection.

HALPERNE: Si vous parlez à Stan pendant trois minutes, vous allez lui faire expulser Halle Berry. J’adore Stan. Il n’y a aucune situation romantique que je n’éviterais pas à M. Johnson. Tout ce que je sais, c’est qu’il a beaucoup d’amour à donner.

La troisième saison de Abbott a été plus courte en raison des grèves des écrivains et des acteurs. Comment pensez-vous que la saison quatre se déroulera ?

HALPERNE Espérons que nous aurons une piste plus longue et un ordre d’épisodes plus long. Lorsque vous obtenez 22 épisodes, vous pouvez avoir certains de ces épisodes plus petits qui se concentrent uniquement sur un personnage ou un aspect d’un personnage et simplement méditer dessus, vous amuser avec et l’approfondir d’une certaine manière. Quand tu as moins d’épisodes, tu dois en quelque sorte [hit it every time], comme boum, boum, boum. Nous avons tous hâte d’avoir un peu d’espace pour peut-être en faire des bizarres la saison prochaine.

École primaire Abbott la troisième saison est diffusée sur Hulu.