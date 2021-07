Dans la révolution des transferts du football : comment TransferRoom change la façon dont les équipes font des affaires dans le monde entier | Actualités footballistiques

Lorsque la pandémie est arrivée, les entreprises ont dû s’adapter et les appels vidéo sont rapidement devenus la norme. Mais le football, une industrie connue pour être tout ce que vous connaissez, s’est longtemps appuyé sur le réseautage en face à face. Comment le jeu s’adapterait-il à ce nouveau monde ?

Heureusement, la révolution des transferts dans le football avait déjà commencé.

En 2017, un jeune Danois du nom de Jonas Ankersen avait identifié un problème. Le système de transfert ne fonctionnait pas. Les valorisations n’étaient pas bonnes et cela avait des conséquences majeures.

« J’avais vu comment les clubs s’étaient retrouvés en difficulté financière et se tournaient vers de riches investisseurs pour les renflouer », raconte Ankersen. Sports aériens. « Quand j’ai examiné les raisons de cela, il est devenu clair qu’un problème clé était le marché des transferts.

« Le commerce des joueurs du football était beaucoup moins transparent et efficace. Des décisions mauvaises et coûteuses étaient prises parce que toutes les personnes impliquées souffraient d’un manque d’informations précises sur les opportunités qui existaient et où. »

Ankersen a eu une vision. Il a lancé TransferRoom, une plateforme d’abonnement en ligne indiquant aux clubs quels joueurs sont disponibles pour le transfert et facilitant la communication entre eux.

Cela permet aux clubs de supprimer les intermédiaires et même de présenter leurs joueurs à des acheteurs potentiels. Dans le monde parfois trouble des transactions de transfert, TransferRoom a apporté de la clarté.

Comme l’explique Martin Hollaender, directeur financier du groupe mexicain Orlegi, cela a ouvert le monde du football. « Cela signifie que vous pouvez parler en toute confidentialité et vous pouvez parler directement », dit-il Sports du ciel. « Si vous voulez parler à la Roma ou à Manchester United demain, vous le pouvez. »

Tiago Pinto, directeur général de Roma, affirme avoir conclu quatre des cinq transactions via le site. Le directeur du football de Leeds United, Victor Orta, en a fait cinq en un seul été. Le directeur sportif des Rangers, Ross Wilson, révèle que le site est ouvert sur son bureau tous les jours.

Frank Arnesen, directeur technique de Feyenoord, remercie TransferRoom d’avoir aidé à organiser la signature du prêt du défenseur de Krasnodar Uros Spajic lorsque le temps était compté. Certains mouvements de revendications qui auraient auparavant pris des mois sont conclus en quelques jours.

Le directeur du football de Leeds United, Victor Orta, s’exprimant lors du sommet TransferRoom



Les réunions organisées via TransferRoom ont été comparées à des speed dating. Conversations rapides entre les représentants du club au cours desquelles les présentations sont faites, les détails échangés et les intentions explicites. Cela fonctionne aussi. L’idée d’Ankersen a décollé.

« Il y a toujours eu le défi potentiel de certaines personnes dans le football se méfiant de la technologie et résistantes aux nouvelles méthodes de travail. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Mais je pense que parce que TransferRoom a si bien fonctionné, si rapidement, ces obstacles ont été rapidement surmontés.

« Les clubs l’ont adopté, il y a eu un effet boule de neige en termes d’attraction de nouveaux membres et c’est rapidement devenu quelque chose que les décideurs utilisent de manière routinière, pas comme une nouveauté. »

Jonas Ankersen interviewé par Rebecca Williams de Sky Sports



L’été dernier, plus de 500 clubs utilisaient la plateforme, dont 13 en Premier League. Un an plus tard, ce nombre est passé à 16. Il comprend Manchester United et Liverpool, les champions de Premier League Manchester City et les vainqueurs de la Ligue des champions Chelsea.

Pour les plus grands clubs, il est principalement utilisé pour aider à organiser des mouvements de prêt pour les jeunes joueurs. Mais au total, 1247 transactions ont été conclues depuis qu’un transfert de 3 millions de livres sterling entre deux clubs de championnat a été effectué il y a quatre ans. Ce total devrait dépasser les 1500 plus tard cette année.

C’est la révolution tranquille du football.

Et, dans cette pandémie, il s’est accéléré.

Claudio Chiellini, frère de Giorgio, et maintenant directeur sportif de Pise, assistant à un événement TransferRoom dans son ancien rôle de responsable des prêts à la Juventus



« TransferRoom a joué un rôle crucial dans le maintien de l’évolution du marché des transferts au cours des 18 derniers mois et l’adoption a considérablement augmenté depuis le moment où nous menions des réunions en face à face. TransferRoom a fait entrer le marché des transferts dans l’ère numérique.

« La crise de Covid-19 a sans aucun doute provoqué une augmentation de l’utilisation de nos services. Elle a fait comprendre aux clubs déjà impliqués, et à beaucoup de ceux qui ne l’étaient pas, à quel point cela peut être vital pour économiser du temps et de l’argent, surtout en période de crise financière. pression lorsque le déplacement est restreint.

« Sans TransferRoom, certains des accords conclus pendant la pandémie n’auraient jamais vu le jour. Certains de nos clubs membres – l’AEK Athènes, par exemple – nous ont utilisés pour mettre en place des accords rapidement afin d’apporter de l’argent pour les aider à survivre la tempête. »

Pour Ankersen, il est satisfaisant de résoudre les problèmes qu’il avait cherché à résoudre. Les offres sont également de plus en plus importantes. En août, Chidera Ejuke a quitté Heerenveen pour le CSKA Moscou dans le cadre d’un transfert de 10 millions de livres sterling. « C’est un grand frisson quand vous voyez la plate-forme faire partie de quelque chose comme ça. »

C’est un accord qui n’aurait peut-être pas eu lieu auparavant et qui illustre la vision globale que TransferRoom aide à réaliser. « L’essentiel est que c’est un écosystème complet qui permet à des clubs de toutes tailles, de différents pays, de travailler ensemble », ajoute-t-il.

Le directeur technique de Brighton, Dan Ashworth, en discussion lors d’un événement TransferRoom



Bien sûr, cet écosystème complet comprend des agents.

Il s’agit de la prochaine phase du développement de TransferRoom. Une partie de son attrait était l’absence de représentants des joueurs. Pas d’agents, pas de distractions, comme le dit un cadre. Mais il est désormais admis qu’eux aussi ont un rôle à jouer. La transparence sera la clé.

« Ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c’est que 75 % des transferts concernent des joueurs en fin de contrat. Cela signifie que leur dernier club n’est tout simplement pas impliqué – et probablement pas intéressé – à leur trouver de nouvelles opportunités. Cela dépend de l’agent du joueur pour le faire.

« Les joueurs ont besoin d’agents pour défendre leurs intérêts. Mais pour le faire efficacement, les agents ont besoin d’informations à jour et précises sur les profils de joueurs que les clubs ciblent. À leur tour, les clubs doivent savoir qui représente vraiment un joueur, plutôt que d’avoir faire confiance à des gens qui prétendent simplement être ceux avec qui les négociations devraient être menées.

« En intégrant des agents dans l’écosystème TransferRoom, nous allons permettre aux clubs de trouver plus facilement les bons joueurs à un moment où l’argent pour les transferts d’argent n’est pas disponible. »

Cette décision est un peu controversée car l’absence d’agents avait été considérée comme faisant partie de l’argument de vente unique de la plate-forme. Mais Ankersen est convaincu qu’en n’autorisant que des agents vérifiés, cela permettra de conclure plus facilement plus de transactions.

Les clubs ne seront plus bombardés de questions sur le profil du joueur qu’ils recherchent – l’information sera là pour les agents. Les négociations ne commenceront plus seulement pour que les directeurs soient choqués par les demandes de salaire – l’information sera là pour les clubs.

C’est une étape importante pour que TransferRoom devienne essentiel.

« Bien sûr, plus il y a de clubs qui l’utilisent, plus le réseau que tout le monde – clubs, agents et joueurs – peut exploiter et conclure des accords est grand.

« Nous voulons créer une solution complète pour toutes les personnes impliquées dans le marché des transferts, afin qu’elles aient un accès en temps réel à toutes les données de marché nécessaires. Nous voulons que TransferRoom soit aussi important pour eux que Bloomberg l’est pour un trader financier. »

C’est devenu un peu plus proche cette semaine.

À première vue, un prêt d’une saison de Frosinone à Pogon Szczecin pour l’attaquant de 27 ans non plafonné Piotr Parzyszek pourrait être considéré comme un transfert banal. Mais la décision du Polonais est devenue la première à être initiée par un agent sur TransferRoom.

Pogon fut surpris de découvrir que Parzyszek était disponible. Ils ont découvert quand les agents du joueur – Forza Sports Group – l’ont présenté à eux. A la recherche d’un nouvel attaquant avec le coup d’envoi de leur campagne européenne jeudi, ils ont décidé d’agir rapidement.

Il ne leur a fallu que 15 minutes pour répondre. L’affaire fut conclue peu de temps après.

La révolution des transferts du football est là.