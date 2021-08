Dans la résurgence du hockey indien, une médaille de bronze vaut son pesant d’or

La gloire olympique de l’équipe masculine indienne de hockey, c’est comme des enfants qui cherchent les biscuits dans un bocal. Il est là juste devant vous, mais hors de portée. Et en tant qu’enfant, soit vous vous efforcez d’y parvenir, soit vous rêvez de grandir pour mettre la main dessus.

Le hockey masculin indien rêve de grandir depuis très longtemps maintenant. Mais à mesure que nous grandissons, le pot de biscuits est placé encore plus haut. A Tokyo 2020, Manpreet Singh et ses hommes ont enfin réussi à mettre la main sur le pot. Maintenant, les cookies sont à notre portée, mais le pot est cassé.

Le hockey masculin indien est comme le cricket pakistanais – totalement imprévisible. Un jour donné, ils battraient la meilleure équipe du monde, un jour de repos, ils perdraient face à la plus inattendue de toutes les oppositions. Gardez cela pour un autre jour, concentrons-nous sur la façon dont nous sommes arrivés aux cookies en premier lieu.

Depuis notre débâcle aux Jeux olympiques de Rio 2016, l’équipe de hockey masculin a vu quatre entraîneurs diriger l’équipe. Après la suppression de Roelant Oltmans, Sjoerd Marijne a été inculpé. Après son court passage, le relais d’entraîneur a été transmis à notre propre Harender Singh. L’échec à la Coupe du monde 2018 à Bhubaneswar a vu la sortie de Harender et l’arrivée de l’Australien Graham Reid.

Au milieu de tout ce remaniement et remaniement, le noyau de joueurs de l’équipe était la constante. Les garçons ont subi une série de changements dans le style de jeu jusqu’à ce qu’il s’arrête à Reid.

Reid, lui-même médaillé olympique d’argent aux Jeux de Barcelone et médaillé de bronze à la Coupe du monde de Lahore 1990 ne pouvait que partager le parfum de la victoire avec l’équipe et comment l’atteindre.

En collaboration avec un conseiller scientifique de l’équipe masculine d’Afrique du Sud, Robin Arkell, l’équipe a constaté une amélioration considérable de sa condition physique. Bien que pendant son séjour également, Harender se soit concentré principalement sur la forme physique parmi d’autres aspects du jeu.

Mais c’est Arkell qui a changé la donne pour cette équipe. Pour concourir au plus haut niveau, l’Inde devait être l’équipe la plus solide et la plus en forme et ils n’ont pas pris cet aspect si facilement.

S’adressant à un site Web, le capitaine Manpreet a déclaré que les hommes indiens sont à égalité avec les autres en termes de condition physique : « Nos niveaux de condition physique sont géniaux. Nous avons près de 13 ou 14 joueurs qui ont réussi le test yo-yo. C’est quelque chose dont nous sommes fiers. Pour les gardiens, le minimum est de 20 points et nos gardiens ont même marqué 21 à 22 points. 24 points sont notre maximum sur le test pour nous. Un autre avantage d’avoir une bonne forme physique est que notre force mentale est également en bonne forme.

Ensuite, il y a eu quelques exercices d’échauffement comme des pompes à applaudissements, des sauts et des étirements de divers muscles du corps. Les joueurs ont été invités à se concentrer principalement sur le haut du corps pendant l’échauffement qui a duré environ 10 minutes. Les joueurs l’ont ensuite suivi avec la séance de fitness principale qui comprenait un saut de contre-mouvement d’haltères (2 séries x 12 répétitions), un push jerk d’haltères (2 séries x 12 répétitions), un saut large latéral (2 séries x 12 répétitions) et un accrochage d’haltères tirez (2 séries x 12 répétitions). Les joueurs ont eu une minute de pause entre chaque série d’entraînements. Arkell a déclaré qu’il essayait de garder les programmes d’entraînement courts, mais qu’il comprenait des exercices de haute intensité.

Tout comme les femmes, les hommes faisaient également partie du processus d’analyse des données où le GPS était utilisé pour suivre chaque aspect de leur corps pendant les jeux et la réponse. Même les hommes ont été invités à télécharger une grande partie de leurs données sur Google Docs.

C’est la partie fitness, cependant, les performances de l’Inde sur le terrain aux Jeux de Tokyo 2020 ne sont pas un feu de paille. Ils ont produit des résultats de classe contre certaines des meilleures équipes.

Lors des matchs de la FIH Hockey Pro League disputés début janvier 2020 et avril 2021, l’Inde a battu les Pays-Bas 5-2 et 3-3 (3-1 aux tirs au but); a eu raison de la Belgique dans un match 2-1 et a perdu l’autre rencontre rapprochée 3-2 ; perdu 4-3 contre l’Australie dans l’un et gagné 3-1 aux tirs au but dans l’autre ; a battu l’Argentine à deux reprises 3-2 aux tirs au but et les a blanchis 3-0 dans un autre.

Ayant passé la plupart de son temps dans le camp organisé à SAI Bangalore, Reid a déclaré qu’il connaissait bien la notoriété du trafic de Bengaluru. Il a donc nommé l’un de ses exercices, « jouer dans la circulation ».

« Jouer à travers le trafic » est un exercice où un joueur traverse une masse de corps dans la surface adverse. Cela semblait avoir bien fonctionné à Tokyo.

Alors que les équipes d’Europe et d’Argentine ont eu la chance de jouer en Pro League même au plus fort de la pandémie, l’augmentation des cas en Inde les a privés d’un tel luxe. L’année dernière, l’Inde a géré deux expositions internationales. Une série de matchs de Pro League contre l’Argentine en Pro League et quelques matchs contre l’Allemagne.

« Nous avons bien joué contre l’Argentine et l’Allemagne. Nous savions exactement où nous allions avec ça. Les garçons jouaient selon la pièce », avait analysé Reid.

Mais il y avait un fait qui a vraiment dérangé l’entraîneur indien, la ligne avant indienne. Aux Jeux olympiques de Rio, l’Inde a marqué 10 buts, dont sept sur penalty. Les attaquants se sont juste figés devant le but, manquant de gardiens.

Avant de partir pour Tokyo a déclaré que c’était une préoccupation, mais un travail en cours. « Je suis d’accord avec toi. C’est une préoccupation. Mais je pense aussi que nous créons des opportunités. Au cours des quatre prochaines semaines, l’accent sera mis sur la conversion des opportunités en plein champ. Si nous avons une chance réaliste de monter sur ce podium, alors nous devons convertir les deux – les corners de pénalité et les paniers. Je me suis définitivement concentré non seulement sur la création de ces opportunités, mais aussi sur leur transformation en opportunités de qualité », avait déclaré Reid à ce correspondant.

Et leur concentration sur les grévistes a porté ses fruits. Reid avait raison, pour se rapprocher encore du podium dont l’Inde avait besoin pour marquer des buts sur le terrain, en plus de marquer sur penalty. A Tokyo, l’Inde a marqué 25 buts dans la campagne, 12 sur le terrain et 10 sur corners et trois coups de pénalité.

Avec sa médaille de bronze, le hockey masculin est passé du mode hommes en cours. Hockey India doit maintenant capitaliser sur les réalisations de ces hommes et diffuser le sport dans tout le pays.

