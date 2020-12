Cette fois, il y a deux ans, Holly Willoughby se tenait à la place d’Ant McPartlin dans I’m A Celebrity alors qu’il travaillait à son rétablissement.

Lui et son meilleur ami Declan Donnelly ont fait face à l’un des chapitres les plus sombres de leur vie lorsque Ant a plaidé coupable pour conduite en état d’ivresse en mars 2018 et est entré en cure de désintoxication pour la deuxième fois.

Il avait été traité comme un patient hospitalisé pour une dépendance aux analgésiques sur ordonnance l’année précédente, et après sa condamnation, Ant s’est retiré du travail pour le reste de l’année tandis que Dec continuait avec Saturday Night Takeaway et I’m A Celebrity.

Dec était tellement bouleversé par les événements « déstabilisants » qu’il a révélé plus tard qu’il avait besoin de conseils.







Furieux contre Ant mais aussi gravement préoccupé par son bien-être, Dec a déclaré au Guardian: « Je voulais le frapper et le serrer dans mes bras en même temps – et je ne savais pas lequel je voulais faire en premier. »

Les deux ont été laissés à réfléchir s’ils avaient un avenir en tant que double acte, mais ont réalisé que travailler ensemble était ce qui les rendait les plus heureux.

Et leur joie a été claire à travers cette série de I’m A Celebrity, avec le duo de retour en parfaite synchronisation.

Et l’expert en langage corporel Judi James révèle à The Mirror les signes subtils qui prouvent que leur amitié est vraiment réparée …

«Peu importe qui repart en tant que roi ou reine du château ce soir, les vrais vainqueurs incontestés de cette série de I’m A Celeb doivent juste être Ant et Dec.

«Les fans de cette série ont vraiment pu s’installer sur leurs fauteuils inclinables et profiter du plaisir pour la première fois plutôt que d’encourager les gars dans un spectacle de soutien anxieux et rongeant les ongles.









«Notre plaisir dépend du fait que les gars soient aussi finement réglés que les trapézistes et leur succès dépend de la facilité avec laquelle un rituel complexe d’ad-libs et de plaisanteries a l’air, ce qui n’est pas le cas.

«C’est vraiment la série où les garçons ont vraiment rendu tout cela facile à nouveau, à tel point que nous avons pu oublier leurs récents défis en tant qu’amis et en tant que partenaires professionnels.

« Ant et Dec sont de retour à leur ensemble exclusif d’écrans d’équilibre de puissance. Quand Ant est tombé de nos écrans et sur les premières pages, c’est Dec qui a augmenté son niveau de puissance et d’expérience pour combler l’écart.

«Et quand Ant est revenu, il y avait des indices que Dec était toujours le plus dominant tandis qu’Ant affichait des signaux subtils de soulagement et d’anxiété.

«Leur performance a guéri sous nos yeux et toute fracture capillaire semble désormais invisible à l’œil nu.







« Leur mise en miroir est à nouveau intense et leur timing impeccable. Ils s’habillent et se tiennent souvent dans des poses en miroir et cela ressemble à un trait subliminal plutôt qu’à un trait conscient.

« Ce qui crée le génie du langage corporel, c’est comment ils peuvent changer d’état d’une manière que peu de doubles actes peuvent faire. Une minute, ils se poseront comme des pois dans une cosse et ensuite ils sont passés à un homme hétéro-drôle. Ils échangent même ces rôles, en jouant à tour de rôle le deadpan ou l’adulte à l’enfant.

«Leurs signaux et leurs cravates fournissent une communication silencieuse constante entre eux maintenant, et ils écoutent à nouveau avec ces réponses hilarantes non verbales, comme des regards écarquillés vers la caméra ou des sourcils levés pour partager la blague avec nous à la maison.

« Leur rythme semblait être plus rapide dans cette série et ils ont prolongé leurs scènes ad-lib d’une manière qui doit signaler une confiance rétablie. Et ils allaient encore plus vite aussi.

« Vous pouvez voir qu’ils se sont tous les deux détendus maintenant et qu’ils apprécient vraiment à nouveau leurs gags partagés et leurs blagues rapides.

« Une partie du plaisir était le sentiment que nous écoutions deux amis proches qui s’amusaient ensemble et s’amusaient de façon hilarante et coquine, et c’est là que Ant et Dec semblent être de retour. »

* I’m A Celebrity continue ce soir à 21h sur ITV