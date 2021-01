Samia Dridi, qui est née, a grandi et travaille comme infirmière à Saint-Denis, craint pour sa ville appauvrie, rappelant comment le coronavirus a tracé un chemin particulièrement meurtrier à travers la zone diversifiée au nord de Paris, lieu de sépulture des rois de France ensevelis dans un majestueuse basilique.

Dridi et sa sœur ont accompagné leur frêle mère de 92 ans d’origine algérienne dans un centre de vaccination pour le premier des deux vaccins contre le COVID-19 jours après son ouverture la semaine dernière pour les personnes de plus de 75 ans.

Alors que la bureaucratie, les exigences en matière de consentement et les problèmes d’approvisionnement ont ralenti le déploiement de la vaccination en France dans tout le pays, la région de Seine-Saint-Denis est confrontée à des défis particuliers pour conjurer le virus et faire vacciner les personnes à leur tour.

C’est la région la plus pauvre de France métropolitaine et a connu la plus forte augmentation de mortalité du pays au printemps dernier, en grande partie à cause du COVID-19. Jusqu’à 75 pour cent de la population sont des immigrants ou ont des racines immigrantes, et ses résidents parlent quelque 130 langues différentes.

Les soins de santé sont inférieurs à la moyenne, avec deux à trois fois moins de lits d’hôpitaux que les autres régions et un taux plus élevé de maladies chroniques. Beaucoup sont des travailleurs essentiels dans les supermarchés, l’assainissement public et les soins de santé.

Riche et pauvre

Le coronavirus était initialement largement considéré comme le grand égaliseur, infectant les riches et les pauvres. Mais des études ont montré depuis que certaines personnes sont plus vulnérables que d’autres, notamment les personnes âgées, les personnes atteintes d’autres maladies de longue durée et les pauvres, vivant souvent en marge de la société ordinaire, comme les immigrants qui ne parlent pas français.

Dridi, 56 ans, infirmière depuis plus de trois décennies, se sent soulagée qu’il n’y ait actuellement «aucune évolution significative» du virus dans sa ville. Mais elle n’oublie pas ce qui s’est passé lorsque la pandémie a frappé pour la première fois.

«Nous avions des familles entières atteintes de COVID», dit-elle. Beaucoup ont plusieurs générations vivant ensemble dans de petits appartements, ce que les experts considèrent comme un facteur aggravant commun dans la région.

Malgré ces sombres souvenirs, les responsables locaux sont confrontés à des défis particuliers pour faire connaître les vaccins à une population où beaucoup ne parlent pas français, n’ont pas accès à des soins médicaux réguliers et, comme dans une grande partie de la France, se méfient de la sécurité du vaccin.

Le mois prochain, un bus traversera la région, visitant notamment les marchés de rue, pour fournir des informations sur la vaccination. Par ailleurs, une quarantaine d ‘«ambassadeurs de la vaccination» parlant plusieurs langues doivent être formés pour sensibiliser, dès le mois de mars, aux vaccinations ainsi qu’aux «fake news» qui les entourent.

Un exemple typique est Youssef Zaoui, 32 ans, un Algérien vivant à Saint-Denis.

«J’ai entendu dire que la vaccination était très dangereuse, plus que le virus», a déclaré Zaoui, assis à l’ombre de la basilique. Sa preuve qu’il n’a pas à s’inquiéter du virus: le boucher en bas de la rue et l’homme qui vend des cigarettes à proximité. Ils étaient là début mars «et ils sont toujours là. … Moi, je suis toujours là », dit-il.

Y a-t-il une chance que le vaccin puisse renverser la vapeur sur les inégalités reflétées dans les statistiques de mortalité pour la région?

«Avant que le vaccin ne devienne un grand égalisateur, tout le monde doit être vacciné», a déclaré Patrick Simon, co-auteur d’une étude en juin dernier sur la vulnérabilité des minorités de Seine-Saint-Denis au COVID-19. Mais il a déclaré que les défis pour les communautés marginalisées d’accéder aux soins de santé se poursuivent, «de sorte que ces inégalités se reproduiront également pour le vaccin».

Alors que le système de santé français est censé fournir un traitement médical accessible à tous, les demandes bureaucratiques et les co-paiements effraient souvent les nouveaux immigrants ou les très pauvres. Les directives gouvernementales en matière de santé n’atteignent pas toujours les personnes extérieures au système.

En tant qu’infirmière dans un centre de santé municipal, Dridi voit d’emblée la pauvreté qui se traduit par une vulnérabilité au coronavirus.

«Je fais une piqûre, une piqûre, je mets un bandage … et certains disent:« Je vis dans une voiture, je suis dans la rue »», a-t-elle déclaré.

Cette misère n’était pas apparente au centre de vaccination où la mère de Dridi s’est fait vacciner – parmi 17 ouverts dans la région la semaine dernière et où les plus chanceux de Saint-Denis, qui vivent dans des maisons privées, ont été vus lors d’une récente visite. Certains se frayaient un chemin vers le centre sur des cannes ou tenus par un bras. Un couple s’est présenté sur un scooter. Tous étaient impatients de se faire vacciner.

Ils étaient parmi les plus chanceux. Les rendez-vous ont été réduits après la diminution des attributions de doses du vaccin Pfizer-BioNTech, comme ailleurs en France et en Europe.

«J’ai de la chance de me faire vacciner aujourd’hui», a déclaré une femme, qui a ensuite fondu en larmes. Elle a été infectée par le COVID-19 lors d’un traitement dans une clinique privée en avril et a perdu sa mère en octobre à cause du virus après l’avoir contracté dans un hôpital où elle a été traitée après une chute.

La femme, qui a refusé de donner son nom, a dit à Dridi et à sa sœur de prendre soin de leur mère car «elle est votre trésor».

Pour Dridi, voir des gens mourir du COVID-19 peut changer la donne.

«Certaines personnes disent non (se faire vacciner) parce qu’elles n’ont aucun contact avec la mort», a déclaré Dridi. Mais la mort, « c’est ce qui vous fait réagir. »