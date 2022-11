Dans la province pakistanaise du Sindh, la culture hindoue contredit les pronostics

SUKKUR, Pakistan (AP) – Sur les rives sablonneuses du fleuve Indus, qui coule de haut en bas à travers le Pakistan et dans sa province du sud du Sindh, les hindous ont attendu des bateaux aux couleurs vives pour les transporter vers une île paisible qui a abrité un temple pendant presque 200 ans.

Des acclamations ont retenti sur l’eau alors que le complexe du temple de marbre et de bois de santal de Sadhu Bela s’élevait. “Vive Sadhu Bela !” criaient les passagers du bateau.

Le temple attire chaque année des dizaines de milliers d’hindous du Pakistan à majorité musulmane pour des festivals et des rituels, y compris les récentes célébrations de Diwali, une importante fête hindoue.

L’île a été offerte à la communauté hindoue par de riches propriétaires musulmans du Sind il y a deux siècles. Cela aurait été un acte impensable dans le Pakistan moderne, où les hindous sont souvent marginalisés, persécutés et même tués.

Environ 4 millions d’hindous vivent au Pakistan, soit environ 1,9% de la population du pays, et 1,4 million se trouvent dans le Sind.

Il n’y a pas d’interdiction du culte hindou au Pakistan, mais les hindous disent que pratiquer ouvertement la foi n’est pas une question de routine. Des décennies d’hostilité politique entre l’Inde majoritairement hindoue et le Pakistan majoritairement musulman présentent un défi pour la communauté minoritaire, car beaucoup au Pakistan assimilent les hindous à l’Inde. L’inverse existe en Inde où les musulmans se plaignent de discrimination.

Mais le paysage du Pakistan, et du Sind en particulier, garde leur empreinte. Il a des temples, bien que leur nombre ait chuté. Il existe des entreprises dirigées par des hindous ainsi que des établissements d’enseignement et de santé, dont beaucoup ont été créés avant la création du pays en 1947. Ils font partie du patrimoine du Pakistan, même si les hindous sont contraints à l’ombre.

Alors que Sadhu Bela prenait vie avec le plaisir des fidèles explorant les cours et les jardins, Dewan Chand Chawla, un politicien local et secrétaire général du Comité de gestion du temple hindou du Pakistan, a parlé avec fierté des origines et des caractéristiques du temple. Le sanctuaire, qui fête son bicentenaire en 2023, a été construit par des artisans de la ville indienne de Jodhpur et reflète le style architectural du Taj Mahal.

“Une grande partie de la population hindoue a émigré en Inde après la création du Pakistan, mais ceux qui sont restés ici sont heureux et prospères”, a déclaré Chawla, soucieux de souligner la relation harmonieuse entre la majorité musulmane et la minorité hindoue. « Je suis reconnaissant à la communauté musulmane du Pakistan, qui nous soutient pleinement en toutes occasions. Nous respectons la loi et nous sommes soutenus par le gouvernement.

Son affirmation sur une communauté hindoue heureuse et prospère n’est cependant pas l’opinion de la majorité. Les groupes de défense des droits prétendent depuis longtemps que le Pakistan ne fait pas assez pour protéger la liberté de religion et de croyance des hindous. Ils citent des profanations de temples, des attaques contre des entreprises, des maisons et des individus et l’enlèvement, la conversion forcée et le mariage forcé de jeunes femmes hindoues.

Chawla n’est pas le seul politicien à mettre en avant une image de coexistence religieuse au Pakistan. “La plupart de la population hindoue du pays vit dans la province du Sindh de manière satisfaisante, paisible et sans aucune peur ni menace”, a déclaré Waqar Mahdi, conseiller principal du ministre en chef du Sindh.

Mahdi a déclaré que les responsables provinciaux ont donné la priorité à la protection des droits des minorités comme les hindous et les chrétiens.

Mais Zahida Rehman Jatt, professeur d’anthropologie et de sciences sociales à l’Université du Sindh, a déclaré qu’il y avait eu une augmentation de la discrimination et de la marginalisation des hindous en raison de la montée de l’extrémisme et du fondamentalisme dans le pays. Cette intolérance risque de saper les liens du Pakistan avec son héritage hindou, a-t-elle déclaré.

“C’est triste parce que leur contribution (des hindous) est énorme au Pakistan”, a-t-elle déclaré. “La plupart des Pakistanais ne sont pas conscients de l’importance de l’héritage hindou ou de la contribution que les hindous – et les sikhs – ont apportée à l’amélioration de la société pakistanaise.”

Certaines institutions fondées par des Hindous ont changé de nom après la création du Pakistan, a-t-elle dit, citant l’école de filles Kundan Mal d’Hyderabad comme exemple. Elle a été fondée en 1914 par le philanthrope hindou Saith Kundan Mal, mais est maintenant connue sous le nom de Jamia Arabia Girls School. Ces changements sont l’une des raisons pour lesquelles les Pakistanais ne connaissent pas la contribution des religions minoritaires, a-t-elle déclaré.

D’autres institutions portent encore les noms de leurs bienfaiteurs hindous, notamment un collège en briques rouges et deux hôpitaux dans la ville de Shikarpur, à environ 35 kilomètres (22 miles) de Sukkur.

Le premier soir de Diwali, l’une des fêtes les plus importantes de l’hindouisme, des lampes en argile illuminaient subtilement les portes et les rebords des fenêtres à Shikarpur. Mais il n’y avait pas d’affichages lumineux élaborés ni de festivités de rue, et le divertissement traditionnel des pétards de Diwali s’est déroulé loin du regard du public.

La ville d’environ 200 000 habitants a une riche histoire et des traditions hindoues, qui s’estompent progressivement.

L’un des gardiens de cette histoire se trouve dans une vaste cour à côté d’une route secondaire. Récemment, fin octobre, le propriétaire d’une confiserie, Dewan Narain Das, 67 ans, a profité de l’air frais. Des cuves de nourriture bouillonnaient, les enfants couraient et jouaient à l’extérieur, et les gens se rassemblaient pour échanger des cadeaux de Diwali et de bons vœux à l’occasion sainte.

Sa famille possède une entreprise à Shikarpur depuis la fin du XIXe siècle. Il a commencé comme un magasin de boissons gazeuses et, après la partition, est devenu une confiserie. Il est célèbre dans la ville pour le falooda, un dessert à base de glace avec des nouilles. Das est si connu dans la ville qu’il est facile de le trouver en demandant simplement “Dewan Sahib, qui possède la boutique falooda”.

“Les gens qui vivent ici depuis longtemps disent que le goût qu’ils appréciaient il y a 20 ans est toujours là dans nos produits”, a déclaré Das.

Il a dit que Shikarpur avait autrefois une importante communauté hindoue et des dizaines de temples, un nombre qui a depuis diminué. “Les gens riches avaient l’habitude d’organiser des pique-niques sur le fleuve Indus”, a-t-il déclaré. “Ils vivaient ici, mais leurs entreprises se sont étendues à Singapour, Hong Kong et Mumbai.”

De nombreux hindous sont partis après la partition et leurs propriétés ont été reprises par une fiducie gouvernementale. Aujourd’hui, le Pakistan compte quelque 225 millions d’habitants.

Jatt, l’érudit, a déclaré que les propriétés étaient attribuées à des réfugiés venant d’Inde au Pakistan nouvellement créé. La plupart des locataires payaient un loyer minime et étaient souvent incapables de s’occuper des propriétés. “Ils (les résidents) sont très pauvres et ces propriétés sont grandioses, elles appartenaient auparavant à de riches hindous”, a déclaré Jatt.

Après la partition, les politiciens essayant de forger un récit pakistanais ont mis l’accent sur l’héritage musulman, minimisant les contributions des autres communautés, a déclaré Jatt.

“Je ne pense pas que nous reverrons ce genre d’héritage ou de contribution des hindous, les opportunités sont en déclin”, a-t-elle déclaré. “Il peut y avoir des cas individuels de philanthropie, mais l’ampleur de la construction et de la philanthropie diminuera.”

Riazat Butt, L’Associated Press