Joe Swash a finalement posé la question la plus importante à Stacey Solomon.

Stacey aux yeux larmoyants a montré l’étonnant cierge magique dans un post Instagram, avant de révéler les détails intimes de sa proposition romantique.

Prenant à son histoire Instagram, Stacey a dit aux fans que son fiancé Dancing On Ice lui avait proposé dans les bois alors qu’elle expliquait exactement comment ce moment spécial s’était déroulé.

«Désolé pour le silence radio…», écrivit-elle.

«J’avais tout prévu prêt à partir. Je savais exactement ce que je faisais … Et puis …

« Je ne sais même pas quoi dire … »

Stacey a ensuite révélé des détails réconfortants sur la proposition réfléchie de son homme.







Partageant une vidéo de bébé Rex marchant dans les bois, elle a écrit: « Donc, depuis que nous avons emménagé ensemble il y a 2 ans presque chaque jour, nous marchons dans les bois de l’autre côté de la route …

« C’est mon endroit heureux. Je me perds et j’en respire chaque seconde parce que pour moi, c’est tout ce que la vie est …

« Mes meilleurs souvenirs de la vie sont dans ces bois. L’odeur, les différentes saisons. La liberté que je ressens en regardant nos garçons jouer là-bas. »







Stacey a poursuivi: « Aujourd’hui, nous sommes allés nous promener dans les bois … comme nous le faisons toujours. Mais ça n’avait pas l’air pareil … En fait, plein de chialeurs au moment où j’écris ceci …

« Et Joe avec nos garçons, dans mon endroit préféré dans le monde. Il m’a demandé de l’épouser et après avoir pleuré pendant ce qui m’a semblé très long … j’ai dit oui. »

« Je suis couché avec les garçons. Ma main tremblait toujours et chaque fois que je touche quelque chose, je regarde en bas et je me souviens que je pleure … »







Toujours émue du moment spécial, Stacey a pris une seconde pour faire savoir à ses fans qu’elle était reconnaissante de leur soutien indéfectible.

« Je lis tous vos commentaires et messages et ils sont tellement incroyables », a-t-elle écrit. «Dès que je mets les cornichons au lit et que je me ressaisis, j’ai hâte de venir ici et de vous voir. Je vous aime tellement les gars.

Le couple est ensemble depuis 2015 et partage un fils d’un an appelé Rex.

Stacey et Joe ont été réunis pour la première fois sur le tournage de I’m A Celebrity Get Me Out … of Here! en 2010.







Joe a dit qu’il l’aimait tout de suite mais qu’elle était avec quelqu’un d’autre à l’époque.

Des années plus tard, ils se sont finalement réunis après sa rupture avec Steve-O.

Stacey est également maman de Zachary, 12 ans, et Leighton, huit ans, tandis que Joe a son fils Harry, 13 ans, avec son ex Emma Sophocleous.

