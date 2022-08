Dans la primaire du Wisconsin, les électeurs du GOP appellent à la décertification des élections de 2020

Son principal allié du Wisconsin, l’ancien gouverneur Scott Walker, a déclaré que les républicains voulaient arrêter de discuter de la défaite de M. Trump il y a deux ans.

“Dans tout le pays, un grand nombre de personnes qui aiment ce que le président a fait commencent à en avoir assez d’entendre parler de 2020 et veulent se concentrer sur la victoire de 2022 et 2024”, a déclaré M. Walker dans une interview.

Mais alors même que Mme Kleefisch fait campagne sur un programme de restriction de l’accès au vote et d’élimination de la commission électorale bipartite du Wisconsin, deux rivaux républicains promettent de le faire et plus encore.

Tim Michels, un riche magnat de la construction qui a été critiqué pour avoir envoyé ses enfants à l’école à New York et dans le Connecticut, où il possède une maison de 17 millions de dollars, a été approuvé par M. Trump et dit que s’il est élu, il envisagera une législation pour décertifier les résultats 2020. M. Ramthun est le principal partisan de la décertification de l’État, mais les sondages le montrent derrière Mme Kleefisch et M. Michels, qui sont dans une course serrée.

Le vainqueur de la primaire affrontera le gouverneur Tony Evers, un démocrate qui a opposé son veto à plus d’une douzaine de projets de loi votés par l’Assemblée législative contrôlée par les républicains au cours des deux dernières années. En raison des larges majorités du GOP dans la législature gerrymandered, un gouverneur républicain aurait une large place pour changer la façon dont l’État vote et compte les votes lors de l’élection présidentielle de 2024.