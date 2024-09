Dans la première de « Golden Bachelorette », Joan accueille les prétendants : qui reste ?

Une aube pleine d’espoir est arrivée pour la franchise « Golden », qui fait désormais partie du Cercle de Vie de Bachelor Nation.

Il y a d’abord eu l’édition de fin d’études de Gerry Turner, « The Golden Bachelor », qui rayonnait d’optimisme quant au véritable amour l’année dernière, avant que son mariage télévisé avec Theresa Nist ne se termine par un divorce après 100 jours. Aujourd’hui, Joan Vassos, 61 ans, belle grand-mère de trois enfants, a pris le relais pour le tout aussi historique « The Golden Bachelorette », avec 24 prétendants et la promesse renouvelée du véritable amour télévisé.

Joan est montrée baignée de lumière dorée dans les premières images de la première ABC de mercredi, dans une robe champagne scintillante. Elle est magnifique dans un nouveau départ. Joan ne veut pas parler de la saison de la « rédemption », ni de la pression des épreuves de fin de la saison dernière. a perdu son mari de 32 ans d’un cancer en 2021, veut juste de l’amour à nouveau.

« Que ce voyage commence », dit Joan dans son SUV en route vers la soirée d’ouverture du Bachelor Mansion. « Amenez les hommes ! »

Voici ceux qui sont vraiment sortis des limousines du Bachelor Mansion :

Besoin d’une pause ? Jouez au puzzle de mots croisés quotidiens USA TODAY.

Spoilers sur « Golden Bachelorette » ! Alors arrêtez de lire maintenant si vous n’avez pas vu le dernier voyage de Joan, actuellement diffusé sur Hulu.

Les premières rencontres de Jeanne se font avec un officier et un gentilhomme

Les deux premiers hommes à sortir des limousines sont, dans cet ordre, un propriétaire de salon raffiné né à Paris et originaire de Chicago, nommé Pascal, 69 ans, et un capitaine de la marine à la retraite en uniforme de Seattle, nommé Kim, 69 ans. Ouverture de puissance.

Pascal est tellement doué que certains des autres membres du Golden Bachelor suggèrent même, à moitié en plaisantant, qu’il simule son accent français pour masquer un simple accent de Chicago. (Ce serait scandaleux et fantastique s’il existait réellement une tromperie d’accent français « Golden »). Bien sûr, Pascal désamorce cette absurdité avec le rire parfait avant de fondre sur Joan pour la première fois en tête-à-tête, prouvant ses références dans City of Love avec « Laissez-moi vous emmener ».

Le reste des gars s’incline devant cette audace. Quelques instants plus tard, Pascal, arrosé de champagne, parle d’emmener Joan en France. Très bien. Bien sûr, Pascal reçoit une rose, tout comme Kim.

Jack, un vrai Chicagoan du Southside, fait les choses à sa façon

Jack, 68 ans, traiteur à Chicago, se révèle être l’homme le plus intéressant du monde de la saison, barbe et tout. Vêtu d’une veste rose audacieuse, il croasse « My Way » lorsqu’il rencontre Joan. Chaque réplique que Jack prononce avec son accent du sud de Chicago devient instantanément un classique, à commencer par son annonce en entrant dans la maison : « Quelqu’un a dit bourbon ? » Pourtant, personne ne l’accuse d’être un Français simulant un accent du sud de Chicago.

Jack se montre très impressionné lorsqu’il prépare un repas gastronomique à base de filet de bœuf pour Joan et le reste de l’équipe. Joan offre à Jack la dernière rose de la soirée dans un geste artificiel plein de suspense. Même les gars veulent que Jack reste dans les parages.

Gary pourrait tout simplement être le meilleur pour « The Golden Bachelorette »

Ne montrant absolument aucune nervosité, Gary, 65 ans, s’approche de Joan et commence à la faire tournoyer dans des mouvements de danse joyeux, en lui disant : « Je suis ce type, Joan. » Que « ce type » signifie une star de la télévision instantanée ou le partenaire de Joan ou les deux reste à déterminer. Mais c’est un départ électrique avant que Gary ne montre une véritable émotion, pleurant sur les salutations vidéo de sa famille diffusées pour le groupe. Gary reçoit sa rose avant même de mentionner qu’il est le filleul de la légendaire Tina Turner. Il pourrait tout simplement être le meilleur.

Mark Anderson n’a pas besoin d’autant d’aide pour « Golden Bachelor »

Chers producteurs de « Golden Bachelorette » : Mark Anderson n’a pas besoin de votre aide. La star de « Hot Dad » sur Internet a le privilège de faire la dernière arrivée en limousine de Joan, une scène déjà diffusée sur les réseaux sociaux. Et la célèbre fille de Mark, la star de « Bachelor », Kelsey Anderson, se précipite pour faire personnellement la présentation de Joan.

Mark, 57 ans, serait un favori sans le soutien du Deep State de Bachelor Nation. Il est sincère, il est beau, c’est une star, il est parfaitement déconcerté par ce terme de « piège à soif » qui lui est lancé.

« Il est mignon », murmure Joan à Kelsey, qui ne cesse de rôder après le départ de papa. « Appelle-moi juste maman. » Trop tôt, Joan ! Tout le monde arrête de fixer « Papa sexy » et regarde autour de lui. Il nous reste des semaines.

Mark reçoit une rose et avoue à la caméra qu’être avec Joan, c’est comme « enfiler un pantalon de survêtement chaud tout droit sorti du sèche-linge ». Hmm, travaillons là-dessus, Mark.

Jonathan et Dan sont tous deux des mystères intrigants

Jonathan, 64 ans, d’Oakland, dans l’Iowa, rencontre Joan portant un masque de sommeil doré. Un geste très agréable, surtout avec son apparence de mannequin masculin. Plus tard, Jonathan récite à Joan un poème mémorisé. Un truc génial. Il reçoit une rose Joan en avance.

Avec ses cheveux ébouriffés et toujours blonds et son attitude excentrique à la Columbo, le détective privé Dan, 64 ans, est à un gobelet de café de sa propre série en prime time sur CBS. Il est amusant à regarder et sincère, même après son erreur de jeu qui a failli être désastreuse, en faisant passer un pickleball au-dessus du visage de Joan. Elle se baisse. Dan reçoit quand même sa rose.

Keith, le « papa de la fille », est prêt à emmener Joan dans son break

Keith, 62 ans, se surnomme lui-même « papa de trois filles ». Il s’est fait remarquer instantanément en arrivant dans une « jolie voiture » – un break usé, les valises attachées à l’arrêt. Puis l’ours en peluche de 2 mètres 08 marque à nouveau, en jouant au cornhole avec Joan, un jeu qu’elle adore. « Je le vois avec mes amis, en train de traîner », dit-elle.

Joan offre à Keith la précieuse rose First Impression et le premier (chaste) baiser sur les lèvres. « Je suis ravi », dit-il plus tard.

Six hommes n’ont pas eu de roses ! Qui a quitté « Golden Bachelorette » ?

Joan n’a pas apprécié de distribuer les roses. Elle a même arrêté après environ 10 et s’est précipitée hors de la salle. L’animateur Jesse Palmer était probablement en train de faire défiler TikTok dans la salle de contrôle et s’est dit : « Quoi ?? GB bouge ». Il apparaît et rassure doucement Joan dans la pièce. Pas de larmes, mais elle fait des adieux stoïques à :

Bill, 68 ans, vidéaste à la retraite de Portland, Oregon.

Pablo, 63 ans, directeur d’une agence des Nations Unies à la retraite de Cambridge, dans le Maryland.

Ken, 60 ans, trésorier en gestion immobilière de Peabody, Massachusetts.

RJ, 66 ans, conseiller financier d’Irvine, Californie.

David, 68 ans, éleveur à Austin, au Texas.

Thomas, 62 ans, chef des pompiers de New York.

Comment Gerry Turner, le « Golden Bachelor », s’est-il retrouvé dans les avant-premières ?

Ouah, cet aperçu de la prochaine saison en a montré beaucoup. Un strip-tease à la « Full Monty », un jet privé, beaucoup de baisers. Hum, Joan qui dit « Je t’aime, Mark » et qui embrasse le « Papa canon ». Mais le clou du spectacle est Gerry Turner, le « Bachelor en or », qui sort d’une limousine, bronzé, reposé et en quelque sorte prêt à donner des conseils amoureux.

« Avez-vous envisagé la possibilité que votre gars ne soit pas là ? » demande Turner à Joan dans l’aperçu. Cela va être une aventure folle.