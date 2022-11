Dans la poussée finale pour les votes, les deux parties courtisent les hommes noirs

Et malgré son admiration pour M. Obama, il considérait sa présidence comme une déception. “Malgré tout le faste et les circonstances, l’Amérique noire s’est-elle considérablement améliorée?” se rappela-t-il s’être demandé. « Y a-t-il plus d’hommes noirs qui travaillent ? Gagne-t-on plus d’argent ? Sommes-nous plus nombreux à obtenir un diplôme ? Sommes-nous plus nombreux à être mariés et à former de bonnes familles ? »

De 2016 à 2019, sous l’administration Trump, le ménage noir médian a vu sa richesse augmenter d’environ 33%, et l’écart de richesse blanc-noir s’est rétréci – le ménage blanc médian avait environ huit fois le total des actifs du ménage noir médian, en baisse à partir de 10 fois le montant — selon la Réserve fédérale.

Les démocrates, conscients de leur vulnérabilité sur les questions économiques, ciblent les hommes noirs avec des publicités vantant des lois qui, selon eux, ont sauvé des emplois, empêché des expulsions et maintenu des entreprises appartenant à des Noirs ouvertes pendant la pandémie. “La pandémie a été rude, mais j’ai conservé mon travail et j’ai pu subvenir aux besoins de ma famille”, déclare un homme noir dans un spot radio du Democratic Congressional Campaign Committee.

M. Foxx a déclaré qu’il était d’accord avec le Parti républicain 51% du temps. “Je pense que beaucoup d’entre nous ont le sentiment qu’ils peuvent faire un meilleur travail dans la gestion de l’économie”, et les hommes noirs “ne sont pas aussi socialement libéraux” que le Parti démocrate, a-t-il déclaré. Il a déjà voté pour Ted Budd, le candidat républicain de Caroline du Nord au Sénat américain.