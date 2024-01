Dans la plus grande forêt de cyprès du monde, Surf Durrani capture les couleurs automnales atmosphériques – Colossale

La photographie



#paysages #nature #saisons #Surf Durrani #Texas



Kate Motes

Cardiologue le jour, Surfez sur Durrani s’aventure à travers le monde avec son appareil photo pendant son temps libre, attiré par les paysages luxuriants et les vues magnifiques. «Je trouve le monde naturel profondément beau et spirituellement émouvant», dit-il à Colossal. « Dans la nature, je vois partout des formes d’art qui me procurent une grande satisfaction émotionnelle. » Une série récente nous emmène dans un voyage atmosphérique à travers le Big Cypress Bayou, au bord de Lac Caddo dans l’est du Texas, qui fait partie de la plus grande forêt de cyprès du monde, se délectant de l’effet unique des arbres qui se transforment en nuances automnales d’orange et de jaune, drapés de manière éthérée dans la mousse.

Attiré par la région l’année dernière après avoir vu des photos de la région, Durrani a décidé de faire le voyage au Texas depuis son domicile en Virginie du Nord. «Je suis époustouflé par la beauté de la forêt de cyprès dans le marais drapé de mousse espagnole, d’aigrettes et de hérons vivant dans leur petit coin magique et caché au Texas», dit-il. “Il y a une période de deux semaines en novembre où les couleurs s’animent et le lac devient magique.”

Au cours de son voyage, Durrani recherche un éventail de paysages vibrants, des villages de Provence aux étendues surnaturelles de l’Islande. « Je photographie des lieux et des animaux principalement comme une forme de thérapie pour moi-même, mais je veux aussi que d’autres personnes voient à travers mes yeux et mon objectif et profitent du moment de découverte et de joie que je ressens lorsque je capture un morceau de temps. » il dit.

Durrani est actuellement dans les étapes préliminaires de planification pour mettre en œuvre un programme d’art-thérapie dans son hôpital. Trouvez des tirages disponibles à l’achat dans son boutiqueet explorez davantage son site web et Behance.

#paysages #nature #saisons #Surf Durrani #Texas



Est-ce que des histoires et des artistes comme celui-ci comptent pour vous ? Devenez membre Colossal aujourd’hui et soutenez l’édition artistique indépendante pour aussi peu que 5 $ par mois. Vous vous connecterez avec une communauté de lecteurs partageant les mêmes idées et passionnés par l’art contemporain, lirez des articles et des newsletters sans publicité, soutiendrez notre série d’interviews, bénéficierez de réductions et d’un accès anticipé à nos versions imprimées en édition limitée, et bien plus encore. Adhérer maintenant!