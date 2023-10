Dans la plus grande colonie de macareux moine au Canada, les poussins meurent de faim

Un macareux sort la tête de son nid à Elliston. (Soumis par Mark Gray)

Les bénévoles qui sauvent les poussins de macareux moines – appelés « macareux » – savaient que quelque chose n’allait pas lorsque si peu d’animaux errants de la réserve écologique de Witless Bay, sur la péninsule d’Avalon à Terre-Neuve, se sont présentés cet été.

Les oisillons sortent de leur terrier la nuit pour éviter les prédateurs, mais certains sont attirés par les lumières des communautés en croissance rapide sur le rivage. Les membres d’un groupe appelé Puffin Patrol capturent les macareux échoués et les relâchent dans l’océan.

« La patrouille des macareux n’a pas trouvé beaucoup d’oiseaux », a déclaré Sabina Wilhelm, biologiste de la faune à Environnement et Changement climatique Canada.

« Et les oiseaux trouvés étaient en fait très petits en termes de poids. »

Certains mesuraient moins de la moitié de la taille normale des macareux de leur âge.

Après avoir fouillé un échantillon de nids dans la réserve écologique où les macareux moines se rassemblent pour se reproduire chaque printemps, Wilhelm et ses collègues ont découvert que de nombreux poussins avaient péri.

La sinistre découverte relie le sort du macareux moine – qui est non seulement l’oiseau officiel de Terre-Neuve-et-Labrador, mais une image omniprésente dans la province – avec de graves problèmes d’écologie océanique, notamment le réchauffement des températures des océans et un réseau trophique complexe et en difficulté.

Sabina Wilhelm et ses collègues étaient alarmés par le fait que la patrouille des macareux n’avait pas vu beaucoup d’oiseaux cette année. Ils sont donc allés à leur recherche et ont découvert que beaucoup d’entre eux avaient péri. (Soumis par Sabina Wilhelm)

« Ils sont morts de faim »

Les tests ont exclu la grippe aviaire, qui a provoqué une mortalité massive d’oiseaux en 2022.

« En se basant simplement sur la masse corporelle et en ramassant les poussins morts, qui n’étaient que la peau et les os, ils sont donc essentiellement morts de faim. »

Les macareux adultes plongent pour se nourrir comme le capelan, un poisson fourrage qui peut constituer jusqu’à 50 % de leur alimentation, et le ramènent au nid, un terrier dans les falaises.

Mais lorsque la nourriture vient à manquer, les adultes se nourrissent eux-mêmes et les poussins meurent de faim.

Une autre anomalie est que les macareux se sont reproduits plus tard cette année, a déclaré Wilhelm.

« Normalement, ils commencent à s’envoler début août et fin août, début septembre, la plupart d’entre eux ont disparu », a-t-elle expliqué.

« Il semble y avoir eu un décalage entre l’activité de reproduction et le fait que le capelan a en quelque sorte disparu… D’autres années, il aurait pu y avoir encore beaucoup de capelan en août. Cela ne s’est tout simplement pas produit cette année. »

La biologiste de la faune Sabina Wilhelm pèse et mesure les poussins de macareux, ou macareux, qui ont été retrouvés morts dans leurs nids, morts de faim parce que le capelan, leur principale source de nourriture, n’était pas disponible cet été. La plupart des personnes rassemblées pour les tests mesuraient moins de la moitié de leur taille normale. (Chris O’Neill-Yates/CBC)

Les températures océaniques plus chaudes nuisent également aux macareux moines, qui peuvent plonger jusqu’à une profondeur de seulement 50 mètres pour attraper le capelan et d’autres poissons fourrages tels que le lançon et le hareng.

« Donc, si les poissons descendent dans la colonne d’eau parce que les eaux sont plus chaudes, alors tout d’un coup… ils ne sont plus accessibles aux macareux parce qu’ils ne peuvent pas plonger aussi profondément », a expliqué Wilhelm.

Avec plus de 300 000 couples nicheurs se reproduisant dans la réserve écologique de Witless Bay, la population de macareux moine est globalement robuste, a déclaré Wilhelm.

Parce qu’ils vivent jusqu’à la vingtaine, perdre leur progéniture en un an ne signifie pas un désastre pour l’espèce. Mais la famine de tant de poussins de l’Atlantique cette année est préoccupante, a déclaré Wilhelm.

Lorsque Joe O’Brien, opérateur de bateau d’excursion, a remarqué des poussins morts flottant sur l’eau, il a alerté Wilhelm et ses collègues.

O’Brien, un ancien pêcheur, amène des touristes dans la réserve écologique de Witless Bay depuis 39 étés.

Un poussin mort de macareux moine flotte dans l’eau au large de l’île Bird, dans la réserve écologique de Witless Bay, la plus grande colonie de macareux moine au Canada. Quelque 300 000 couples nicheurs reviennent chaque année dans la réserve pour se reproduire. (Chris O’Neill-Yates/CBC)

Avec autant d’espèces, de la morue aux oiseaux de mer en passant par les baleines, qui dépendent du capelan pour leur survie, O’Brien dit qu’il est temps d’adopter une nouvelle approche de gestion de cette pêche.

« Devrions-nous vraiment récolter le capelan ? » » a demandé O’Brien. « Cela ne devrait-il pas être un signe pour la direction que nous devrions changer notre philosophie concernant l’océan ? »

Le ministère des Pêches et des Océans qualifie le stock de capelan de « critique », mais il a autorisé une pêche commerciale de 14 533 tonnes en 2023 pour la deuxième année consécutive.

Dans son plan de gestion du capelan, le MPO a déclaré : « La science montre que l’impact de la pêche sur le capelan est faible par rapport à la prédation par d’autres espèces comme les oiseaux de mer, la morue et d’autres poissons. »

Le capelan est capturé à l’aide d’une senne coulissante, qui entoure le poisson, le rassemble dans le filet et le resserre, comme un cordon, avant qu’il ne soit transporté à bord d’un bateau de pêche.

Cependant, l’espèce ne représente qu’une fraction de son abondance dans les années 1980. En tant que principal aliment de la morue, la surpêche du capelan est reconnue comme l’un des principaux facteurs de l’effondrement des stocks de morue du Nord il y a plus de trente ans.

Joe O’Brien, opérateur de bateau d’excursion, a remarqué cet été des macareux morts flottant sur l’eau, près de la réserve écologique de Witless Bay, à 30 kilomètres au sud de St. John’s. (Chris O’Neill-Yates/CBC)

Apprécié pour ses œufs, ou œufs, le capelan femelle est exporté vers la Chine, les États-Unis, Taiwan et le Japon.

Au cours de la saison 2023, le capelan s’est vendu en moyenne à 16 cents la livre, rapportant 4,5 millions de dollars aux pêcheurs en valeur au débarquement, ce qui en fait l’une des pêcheries les moins lucratives de la province.

« Nous les détruisons en masse… en ne prenant que les femelles… C’est fou », a déclaré O’Brien.

« Pourquoi capturons-nous l’une des principales sources de nourriture pour à peu près tout ce qui se trouve dans l’eau ? »

La pêche au capelan « incompréhensible »

Ian Jones, biologiste des oiseaux marins à l’Université Memorial, s’inquiète également de l’impact de la pêche au capelan sur l’ensemble de l’écosystème.

« Quand j’entends ces affirmations selon lesquelles on peut continuer à pêcher un poisson fourrage comme celui-ci… c’est incompréhensible pour moi », a-t-il déclaré, ajoutant que la pêche « ne rapporte sans doute pas beaucoup d’argent ».

Les effets de la pêche d’une espèce fourragère, du réchauffement rapide des océans dû au changement climatique, de l’augmentation des quantités de lumière artificielle, de la chasse aux oiseaux de mer et des filets de pêche monofilament se cumulent contre la survie à long terme des oiseaux de mer, a déclaré Jones.

Alors que les macareux moines peuvent subir une certaine mortalité en raison de leur abondance, l’océanite tempête a connu un déclin d’environ 50 pour cent ces dernières années, a-t-il déclaré.

« Nous n’avons pas vu un oiseau disparaître à ce rythme depuis la tourte voyageuse », a déclaré Jones.

Les biologistes de la faune ont vérifié certains terriers où nichent les macareux moines et ont trouvé un grand nombre de macareux morts de faim dans leur nid. Les macareux adultes se nourriront en premier, et la rareté du capelan, une espèce de poisson fourragère, signifiait qu’il n’y avait pas assez de nourriture à rapporter au nid pour nourrir leurs poussins. Le capelan représente jusqu’à 50 pour cent de leur alimentation. (Chris O’Neill-Yates/CBC)

Comme le macareux moine, l’océanite cul-blanc est également affecté par une quantité croissante de lumière artificielle provenant des communautés, des bateaux et des installations pétrolières offshore.

« Ces oiseaux marins qui ont évolué pour survivre dans l’un des environnements les plus difficiles de la planète sont confrontés à cette lumière artificielle complètement désorientante », a déclaré Jones. « Ils ne parviennent pas à sortir en mer, ils s’échouent donc sur terre et meurent en très grand nombre. »

« Canari dans la mine de charbon »

Les Nations Unies qualifient la pollution lumineuse de « menace importante et croissante pour la faune sauvage » qui contribue à la mort de millions d’oiseaux dans le monde.

Les oiseaux marins qui migrent la nuit et s’écartent de leur trajectoire à la recherche de la lumière artificielle risquent de s’épuiser, d’être mangés par des prédateurs ou d’entrer en collision avec des bâtiments.

L’impact du réchauffement des températures océaniques se fait déjà sentir chez d’autres populations de macareux moine.

« Le problème est que ces macareux connaîtront le même sort ici à Terre-Neuve que celui qu’ils connaissent dans l’Atlantique Est », a déclaré Jones, « avec année après année aucun poussin ne survivant, la population commence à s’effondrer, puis dans certaines régions, elles disparaissent. »

Les oiseaux de mer sont un excellent indicateur de la santé de l’écosystème, a déclaré Wilhelm, et O’Brien a déclaré que le macareux nous avertit que l’océan est soumis au stress du changement climatique.

« Le macareux se comporte comme le canari dans la mine de charbon. »