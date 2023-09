Dans la plus grande base africaine du groupe Wagner, la Russie contrôle les mercenaires

Une statue représentant des instructeurs russes appartenant à la compagnie de mercenaires Wagner à Bangui, en République centrafricaine, le 5 septembre. (Barbara Debout pour le Washington Post)

BANGUI, République centrafricaine — Depuis que les mercenaires du célèbre groupe russe Wagner sont arrivés ici il y a cinq ans, ils se sont intégrés aux opérations de sécurité et à l’économie de ce pays pauvre mais riche en ressources. Tout en opérant en grande partie indépendamment de Moscou, le groupe a contribué à projeter l’influence russe profondément en Afrique. Aujourd’hui, après la mort du patron de Wagner, Evgueni V. Prigojine le mois dernier dans un accident d’avion suspect, les responsables de la République centrafricaine affirment que le gouvernement russe s’apprête à prendre le contrôle direct des plus de 1 000 mercenaires présents dans le pays.

Le président Faustin-Archange Touadéra a déclaré dans un entretien au palais présidentiel que les combattants russes resteraient dans son pays dans le cadre de son accord avec Moscou et continueraient d’assurer la sécurité en ce « moment difficile » où la République centrafricaine est aux prises avec des groupes rebelles qui ont été repoussés. attaquer des soldats et des civils dans les campagnes.

« C’est toujours avec le gouvernement russe que nous avons passé des contrats », a déclaré Touadéra, dont les agents de sécurité comprenaient des combattants de Wagner en kaki qui montaient la garde devant son bureau.

Ce mois-ci, le vice-ministre russe de la Défense Yunus-bek Yevkurov et le général Andrei V. Averyanov de l’agence de renseignement militaire russe, le GRU, se sont rendus à Bangui et ont informé Touadéra et d’autres hauts responsables centrafricains que la présence russe se poursuivrait mais sous le commandement de l’armée. Ministère russe de la Défense, selon des responsables centrafricains et occidentaux. Le président a confirmé la rencontre en déclarant : « Nous entretenons des relations d’État à État avec la Russie, il est donc normal que le vice-ministre nous rende visite dans le cadre de nos relations de sécurité ».

Fidele Gouandjika, conseiller de Touadéra, a déclaré que si les combattants ne veulent pas obéir au ministère russe de la Défense, ils n’auront d’autre choix que de partir. « C’est la Russie qui les a envoyés et armés », a déclaré Gouandjika, « et c’est la Russie qui décidera du départ de Wagner ».

La République centrafricaine a toujours représenté le plus grand avant-poste de Wagner sur le continent, même si le groupe a été actif dans au moins quatre pays africains et a jeté son dévolu sur plusieurs autres, provoquant une inquiétude croissante dans les capitales occidentales.

La tournée africaine d’Evkourov et d’Averyanov comprenait également des escales au Mali, où Wagner est largement présent, et au Burkina Faso, où les dirigeants de Wagner avaient déjà proposé leurs services. Un responsable occidental a déclaré que le voyage avait pour but d’envoyer un message clair : l’empire tentaculaire de Prigojine est désormais sous le contrôle du gouvernement.

Un diplomate occidental à Bangui a déclaré que 450 mercenaires de Wagner qui avaient quitté le pays après la mutinerie de Prigojine contre le gouvernement russe fin juin n’étaient ni revenus ni remplacés. Les responsables occidentaux se sont exprimés sous couvert d’anonymat pour discuter de questions sensibles de politique étrangère.

À bien des égards, la présence de Wagner semble ici inchangée. Ces derniers jours, des mercenaires de Wagner portant des vêtements de camouflage, des masques de ski et des bandanas ont été vus en ville faisant leurs courses, mangeant dans une aire de restauration du plus récent centre commercial de Bangui et négociant des sacs à dos dans un marché. Certains hommes portaient des armes en bandoulière et parcouraient la ville à toute vitesse dans des camionnettes de couleur beige, se déplaçant souvent par paires ou en groupes plus importants.

Les responsables et analystes occidentaux ont déclaré que les opérations semblent également les mêmes dans les entreprises de Wagner dans le pays, notamment une immense mine d’or, des concessions forestières et des commerces d’alcool.

Même après la mort de Prigozhin, deux dirigeants de Wagner, Vitali Perfilev et Dimitri Sytyi, restent ici et aux commandes, selon plusieurs responsables centrafricains et occidentaux. Aucun des deux hommes n’a répondu aux demandes de commentaires.

Bière et vodka, bois et or

Ce pays enclavé de 5 millions d’habitants a été remodelé par la présence de Wagner au cours des cinq dernières années, selon des entretiens avec plus de deux douzaines d’habitants, de responsables et d’analystes à Bangui. Le groupe a été accusé par les Nations Unies et des groupes de surveillance privés de piller les ressources du pays et de commettre des violations des droits de l’homme, notamment des viols et des actes de torture.

Alors que le soleil se couchait un vendredi à Bangui, des dizaines de personnes se sont rassemblées dans un bar au bord de la route, buvant de la bière au son de la musique congolaise. Même ici, l’étendue de la portée de Wagner était évidente. Certains clients sirotaient Africa Ti L’Or, qui a fait ses débuts cette année et est fabriqué par First Industrial Company – qui, selon les médias locaux, est enregistrée au nom de Sytyi, le leader local de Wagner. La bière, vendue dans des bouteilles en plastique d’un litre, est connue pour être bon marché et suffisamment forte pour endormir les gens après une bouteille, a déclaré le barman.

Cette année, la même entreprise a également commencé à produire de la vodka Wa Na Wa, vendue dans des sachets en plastique. L’arrivée des nouvelles marques a déclenché une guerre de l’alcool à Bangui, avec des groupes affiliés à Wagner diffusant une propagande attaquant le géant français des alcools Castel. En mars, des hommes blancs, des fusils sur le dos, ont lancé des cocktails Molotov sur une brasserie appartenant à la filiale locale de la société française, Mocaf, selon des images de sécurité. Des responsables occidentaux, cités dans les médias, ont imputé la responsabilité à Wagner, alors que le groupe n’a fait aucun commentaire sur l’attaque.

Le groupe a « atteint ses tentacules » au sein du gouvernement centrafricain et des secteurs les plus rentables de son économie, a déclaré un diplomate occidental à Bangui. Wagner exploite sa propre section de l’aéroport et une mine contenant de l’or évalué à plus d’un milliard de dollars, selon le Trésor américain, qui a sanctionné cet été quatre groupes liés à Wagner opérant dans l’industrie aurifère de la RCA. Le groupe d’enquête « Tous les regards sur Wagner » a découvert qu’une entreprise liée au groupe avait obtenu des concessions gouvernementales pour exploiter plus de 700 milles carrés de bois dans les vastes forêts de la RCA.

Wagner a également mis en place une puissante machine de propagande, qui comprend une station de radio qui diffuse du contenu pro-russe dans la langue locale, le sango, et le groupe a placé des conseillers dans certaines des parties les plus influentes du gouvernement, notamment en tant que président de longue date. conseiller à la sécurité nationale.

Malgré les critiques, les responsables gouvernementaux et de nombreux habitants attribuent à Wagner le rétablissement de la sécurité dans de vastes zones du pays et le rétablissement de la sécurité à Bangui, qui en 2020 était menacée par une insurrection armée.

Alors que Freddy Bed, 22 ans, cassait sa bière au bar au bord de la route, il a déclaré que c’était grâce aux Russes « que nous sommes en sécurité aujourd’hui… Alors nous les avons appréciés ».

« Tout ce dont nous avons besoin, c’est de sécurité », a déclaré son compagnon de beuverie Guebanja Prince, 24 ans.

Avant le crash de l’avion de Prigojine, la Russie se préparait à l’après Wagner

Dans une église orthodoxe russe de la banlieue de Bangui, Mgr Régis Saint Clair Voyemawa a déclaré qu’il avait rejoint le patriarcat de Moscou l’année dernière en raison de ses fortes valeurs conservatrices et de la longue histoire de la Russie en République centrafricaine, qui, selon lui, remonte à plusieurs décennies. à l’époque où l’Union soviétique envoyait des enseignants, des dirigeants d’entreprises et des envoyés culturels sur le continent africain. Les Russes, a ajouté Voyemawa avec insistance, « sont venus en tant que partenaires et non en tant que colonisateurs ».

Bien que Voyemawa ait déclaré que les discussions sur la politique et la sécurité ne devraient pas être mélangées avec la religion, il a largement souri lorsqu’on l’a interrogé sur la présence russe.

« Maintenant, il y a la paix », a-t-il déclaré, « et nous avons le temps de prier ».

La Russie a « gracieusement » accepté d’aider

S’exprimant lors de l’interview, Touadéra a déclaré que la Russie n’était pas le premier choix de la République centrafricaine.

Mais lorsqu’il a pris le pouvoir en 2016, il estimait que 90 % du pays était contrôlé par les insurgés. Le gouvernement avait besoin d’armes pour se défendre, mais il a dû faire face à un embargo sur les armes imposé par les Nations Unies en 2013, après qu’une force rebelle eut renversé le gouvernement. Depuis que la RCA a obtenu son indépendance de la France en 1960, des factions armées rivales, parfois motivées par des différences religieuses, se disputent le contrôle.

« Nous n’avions pas les moyens d’équiper nos forces », a déclaré Touadéra. Ce sont les Russes, plutôt que la France ou les États-Unis, qui ont « gracieusement » accepté d’aider, a-t-il déclaré.

Ces armes ont été suivies en 2018 par des « instructeurs russes » envoyés pour former l’armée à l’utilisation de ces armes. Bientôt, il est devenu clair que ces instructeurs étaient des mercenaires de Wagner, et leur nombre a augmenté en 2020, lorsque les rebelles ont menacé de renverser le gouvernement de Bangui. Les responsables gouvernementaux ont crédité les combattants de Wagner pour avoir sauvé la ville.

Dans le même temps, Touadéra s’est déclaré ouvert à une aide en matière de sécurité de la part de Washington et d’autres pays. « Si les États-Unis voulaient envoyer de l’aide, nous l’accepterions. Mais cela ne veut pas dire que cela remplacerait la Russie », a-t-il déclaré.

Le ministère russe de la Défense n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

Les États-Unis peinent à concilier sécurité et droits humains dans les pays menacés par les militants islamistes et surveillés par Wagner

Danièle Darlan, ancienne juge en chef de la Cour constitutionnelle centrafricaine, a déclaré qu’elle faisait partie de ceux qui pensaient au début que les combattants russes étaient venus pour sécuriser le pays. Mais plus récemment, dit-elle, les Russes se sont impliqués dans la politique du pays.

Elle a raconté comment un responsable de l’ambassade de Russie lui avait demandé d’aider à maintenir Touadéra au pouvoir après l’expiration de son mandat. Elle a hésité. Sept mois plus tard, elle a été évincée de son poste par décret présidentiel et le tribunal a autorisé la tenue d’un référendum pour abolir la limitation des mandats.

Aujourd’hui, dit Darlan, elle craint que, alors que d’autres pays de la région s’engagent avec Moscou en matière de sécurité, ils n’ouvrent eux aussi la porte à l’ingérence russe. « Ils ont fait de la République centrafricaine un laboratoire », dit-elle.

Le changement climatique attise une insurrection extrémiste en Afrique

Roland Marchal, sociologue à l’Université de Sciences Po à Paris qui étudie la République centrafricaine depuis des années, a déclaré que la plupart des opérations de Wagner dans le pays se poursuivraient, mais probablement dans une nouvelle configuration. Les opérations de Wagner en Afrique représentent des investissements stratégiques pour la Russie, apportant des avantages financiers lucratifs et renforçant l’influence politique de la Russie, a-t-il déclaré.

« S’ils perdent cet effet de levier maintenant, il leur sera très difficile de le récupérer », a-t-il déclaré. « Les Russes sont là pour rester ».

Parti et presque oublié

Même si les activités de Wagner se poursuivent, la mort de son leader – dans ce qui a été largement considéré comme un assassinat ordonné par le président russe Vladimir Poutine – a été accueillie ici dans un silence quasi total.

Il n’y a eu aucun mémorial ni déclaration officielle du gouvernement. Même la machine de propagande pro-Wagner a largement évité le sujet de la fin de Prigojine.

« C’est bizarre », a déclaré Trésor Adoum, 29 ans, qui travaille au ministère de la Jeunesse et des Sports et qui a été l’un des plus grands soutiens de Wagner. « Peut-être que les gens ont peur. »

Même Adoum, un aspirant politicien, n’a pas tardé à dire qu’il ne s’inquiétait pas de l’avenir, car le partenariat du pays avait toujours été avec la Russie plutôt qu’avec Prigojine.

Adoum n’a décidé de commémorer Prigojine qu’après qu’un journaliste local a déclaré qu’il faisait un reportage sur la mort du patron de Wagner. Adoum a acheté des fleurs artificielles, a appelé six amis et a déposé le bouquet au pied d’une statue du centre-ville représentant des soldats de Wagner défendant les Centrafricains, tandis que les caméras tournaient.

Trois semaines après la mort de Prigojine, les faux pétales bleus et blancs enveloppés dans du plastique étaient le seul marqueur de sa vie retrouvé au cœur de son empire africain.