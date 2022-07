Dans la petite ville de Hazard, les débris de maisons détruites montrent à quel point les crues soudaines ont été puissantes | Nouvelles américaines

C’est la quantité d’eau qui a traversé ces criques rurales du Kentucky qui est si étonnante.

Je me tiens au bord de la rivière qui traverse la ville de Hazard.

Je suis à au moins 30 pieds au-dessus du niveau d’eau actuel. Pourtant, il y a de la boue et des débris tout autour. Il y a deux nuits, le niveau de l’eau était de 10 m (30 pieds) plus haut qu’il ne l’est maintenant.

Et cet extraordinaire volume supplémentaire d’eau se déversait dans les communautés de toute cette partie du Kentucky.

Pas étonnant que la puissance du torrent soit si énorme.

Un peu plus bas dans la vallée, Eunice Howard nous a montré ce qu’il restait de sa maison.

La maison qu’elle a construite il y a 27 ans avec son défunt mari a été détruite.

“J’ai entendu un bruit et j’ai levé la fenêtre et j’ai vu l’eau et j’ai su que je devais aller chercher de l’aide.”

Elle s’est mise à sangloter : “J’étais dans la maison… j’ai dit ‘bon ma maison ira bien’…”

Elle ne sait pas vraiment comment elle a réussi à s’échapper et si elle ne l’avait pas fait, elle aurait certainement perdu la vie.

La petite-fille d’Eunice, Cortney Clemons, voulait nous montrer le pouvoir de l’eau.

Alors que nous remontions la rive de la rivière à partir de l’endroit où se trouve maintenant la maison à moitié intacte, j’ai réalisé ce qu’elle avait essayé d’expliquer, car la maison n’avait pas été construite à l’endroit où elle se trouve maintenant.

A quelques centaines de mètres de là, elle nous a montré un lopin de terre avec un maillage en ciment. C’était les fondations de la maison de sa grand-mère.

Le bâtiment avait littéralement été ramassé et emporté vers l’aval.

Nous avons mis notre drone en place et c’est devenu clair : un chemin de destruction. C’était un instantané de tant de communautés détruites.

J’ai demandé à Eunice et Cortney si elles avaient déjà vu ce genre d’inondation auparavant.

“Pas du tout… pas de tout notre temps ici”, a déclaré Eunice qui est dans cette vallée depuis plus de 50 ans.

Cortney a ajouté: “C’est juste très très triste de voir la maison dans laquelle vous avez grandi et tout est emporté. Des souvenirs … toutes ces choses que vous ne pouvez pas récupérer.”

Elle a dit qu’ils iraient “pêcher dans la crique” pour trouver des objets appartenant à son défunt “pop”.

Deux choses me frappent dans chaque article sur les conditions météorologiques extrêmes dont je parle – et il y en a eu beaucoup récemment.

La première est que ce sont toujours les plus pauvres qui sont les plus durement touchés. Très souvent, la météo est discriminatoire.

À New York l’année dernière, les morts étaient ceux qui vivaient dans les appartements du sous-sol.

Ici, au Kentucky, les communautés ne sont pas riches et leurs maisons ne sont pas bien construites.

Et c’est la deuxième chose – les gouvernements doivent repenser entièrement les réglementations en matière de construction et d’urbanisme avec beaucoup plus d’urgence.

Les maisons ne sont pas construites pour résister aux conditions météorologiques extrêmes qui sont de plus en plus la norme.

On parle beaucoup de financement pour l’adaptation au climat, mais il est trop tard pour chaque communauté touchée, maintenant apparemment avec une telle réglementation.

Lutter contre le changement climatique, c’est bien plus que réduire nos émissions.