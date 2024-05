Dans la nouvelle tendance TikTok, les parents dansent comme si c’était les années 80 et font tomber la maison

Les médias sociaux, en particulier Instagram et TikTok, sont bien sûr considérés comme le domaine des jeunes, ce qui donne à ces vidéos virales et autres comptes populaires mettant en avant les personnes âgées l’occasion de rappeler de manière poignante que tout le monde était autrefois jeune et faisait des choses pour les jeunes, et que tout le monde – oui, vous aussi – vieillira si vous avez de la chance.

À la fin de l’année dernière, une vidéo postée sur le compte cindémindy lui a montré le groove au rythme du morceau « Set It Off » des années 1980 de Strafe ; il a été vu des millions de fois et partagé sur TikTok et Instagram sous des éloges et des acclamations. The Old Gays, le compte d’un groupe d’amis de longue date composé de quatre hommes de plus de 65 ans vivant dans le désert californien, a gagné 11 millions d’abonnés et en ont fait des influenceurs improbables (ou « grandsinfluenceurs », comme on les appelle parfois). Ils dansent également beaucoup sur leur page et partagent des photos d’eux-mêmes lorsqu’ils étaient jeunes.

Peut-être que dans quelques décennies, les danseurs actuels de TikTok ressusciteront leurs mouvements raffinés pour que leurs enfants les publient sur le réseau social du jour.

« Nous reviendrons sur les vidéos que nous avons faites de nous dansant – ou nos enfants nous le feront – et cela permettra en quelque sorte de boucler la boucle », a déclaré DeLaney. « Nous penserons : « Vous savez quoi ? C’est ce que j’étais autrefois, et c’est ce que je suis maintenant. Et dans 20 ans, quand quelqu’un me le demandera, je serai une personne différente, mais je me souviendrai de qui j’étais.