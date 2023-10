Dans la nouvelle série Moulin Rouge de la BBC, les téléspectateurs les plus torrides reçoivent un avertissement concernant la nudité

La nouvelle série Moulin Rouge de la BBC a été frappée d’un avertissement concernant la nudité parce qu’elle est très torride.

Le spectacle est basé sur le légendaire club de cabaret et présente des images de danseurs seins nus en action.

Philippe Wojazer

production de libellules

Moulin Rouge : Yes We Can-Can est une toute nouvelle série de BBC Two qui donne aux téléspectateurs un accès illimité à ce qui se passe dans ce lieu emblématique.

Mais en raison du niveau de nudité, la BBC a émis un avertissement avant de regarder.

On y lit : « Contient de la nudité. »

L’un des sites les plus populaires de la ville française est le Moulin Rouge, mais ce sont les artistes britanniques qui donnent sa vie au club de cabaret.

De nombreuses filles du Royaume-Uni ont sauté sur l’occasion de se produire dans le spectacle.

La directrice artistique Janet, ancienne danseuse de Leeds qui s’est produite sur la scène du Moulin Rouge, est en charge du recrutement des danseurs.

Après avoir perdu du personnel à cause de l’épidémie de Covid-19, elle tente de trouver de nouveaux talents pour le club.

Le spectacle suit Janet au Royaume-Uni, où elle tient des auditions à Leeds, et elle révèle ce qu’elle recherche chez les danseurs.

Janet a déclaré : « Je sais exactement ce dont j’ai besoin, je sais toujours ce dont j’ai besoin. »

« Les danseurs doivent avoir de la hauteur avec de préférence des jambes disproportionnées. C’est parce que cela rend les coups de pied can-can plus spectaculaires.

« Il faut être un danseur de ballet de formation classique pour faire le can can, tout est une question de force, d’exubérance et d’énergie », a-t-elle ajouté.

Moulin Rouge : Oui, nous pouvons, nous pouvons ! est mercredi à 22h sur BBC Two.

Philippe Wojazer