Chrishell Stause et Keo Motsepe rumbaing dans une romance.

Près de trois mois depuis que les deux ont commencé à concourir séparément lors de la 29e saison de la compétition ABC, Stause et Motsepe se sont associés dans les coulisses. Et, le mercredi 2 décembre, le Vendre Sunset personnalité et Danser avec les étoiles pro a officialisé son amour naissant sur Instagram.

« Ils sortent ensemble et c’est très nouveau », a déclaré une source à E! Nouvelles. « C’est arrivé après qu’ils aient tous deux été éliminés DWTS et j’ai pu passer du temps avec d’autres personnes. «

Alors que des étincelles volaient entre les deux, leur Danser avec les étoiles la famille a pris note. « Chrishell et Keo avaient une chimie séduisante et c’était définitivement quelque chose qu’ils ne pouvaient pas nier. Le casting est assez proche et beaucoup de gens ont remarqué que le couple avait beaucoup de chimie ensemble tout en traînant en groupe », a expliqué la source. « Ils sont l’un dans l’autre et traînent. »