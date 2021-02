Dans la nouvelle poussée de 65 millions de dollars des progressistes pour rivaliser avec les médias conservateurs

Les progressistes sont furieux contre Facebook et essaient de riposter. | Saqib Majeed / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Il s’appelle le Projet pour une bonne information et soulève de grandes questions sur l’avenir des guerres de l’information.

Un éminent stratège démocrate prévoit un nouvel effort de 65 millions de dollars pour diffuser les nouvelles locales progressistes aux États-Unis dans le cadre d’une tentative d’égaler la domination des médias de droite, a appris Recode.

L’organisation, dont la formation n’a pas été signalée auparavant, s’appelle le Projet pour une bonne information (PGI). Il est créé par Tara McGowan, une stratège démocrate qui a passé les dernières années dans son organisation actuelle, Acronym, essayant d’encourager son parti à contrer les médias d’extrême droite avec un contenu libéral. Elle a fans parmi les démocrates et les donateurs influents, mais a également attiré la controverse de groupes de journalistes préoccupés par le fait que ses efforts de plaidoyer se font passer pour des médias impartiaux, ainsi que de certains collègues démocrates qui craignent qu’elle ne puisse pousser les limites trop loin.

Le nouveau groupe de McGowan indique clairement, cependant, que certains progressistes sont prêts à doubler sa stratégie. Ses alliés disent qu’elle est l’une des rares démocrates à vouloir combattre le feu par le feu. Mais Le PGI veut «restaurer la confiance sociale» dans les médias, et ses détracteurs soutiennent que les médias idéologiques ne font qu’éroder cela encore plus et rendre les guerres de l’information encore plus désordonnées.

Cette fois, cependant, McGowan tente de supprimer les liens partisans qui ont retenu ses précédentes pièces de journalisme, y compris Courier Newsroom, que sa nouvelle organisation soutiendra. L’idée, selon des personnes familiarisées avec la nouvelle structure, est de continuer à créer un écosystème médiatique sans les liens entre ces médias et une organisation politique comme Acronym, l’actuel soutien de Courier. Un défi persistant, cependant, sera de savoir comment positionner les points de vente comme non partisans compte tenu de l’expérience de McGowan.

«Les médias traditionnels échouent. La désinformation est en plein essor. Il est temps d’adopter un nouveau type de média », lit-on dans le texte en gras et en majuscules au début d’un mémo marketing de deux pages pour PGI obtenu par Recode.

«Reconnaissant qu’un investissement réussi dans une bonne information en ligne nécessite une confiance qui doit exister en dehors de la politique ou de la partisanerie», lit-on dans le document après avoir rappelé le travail de McGowan chez Acronym, «PGI est une évolution de ces efforts pour s’attaquer aux problèmes structurels plus profonds qui ont contribué à l’élection de Trump. et lui survivra dans la défaite.

McGowan a refusé de commenter.

La nouvelle poussée se composera de deux entités, selon le document: une fondation publique 501 (c) (3) appelée Good Information Project, qui accordera de l’argent aux entreprises de médias à but non lucratif, et une société d’utilité publique (une soi-disant B Corp) appelé Good Information Inc., qui investira dans des sociétés de médias à but lucratif.

Les archives de l’entreprise à Washington, DC, montrent qu’un avocat démocrate de haut niveau précédemment impliqué dans le travail politique de McGowan a incorporé le Good Information Project au début de février.

McGowan tente de lever 65 millions de dollars pour l’effort cette année, avec 35 millions de dollars pour la branche investissement, 25 millions de dollars pour la fondation et les 5 millions de dollars restants pour un budget de fonctionnement de deux ans, a appris Recode. Acronym et ses groupes affiliés ont déjà réussi à lever des fonds auprès de principaux donateurs démocrates de la Silicon Valley, notamment le fondateur de LinkedIn Reid Hoffman et le capital-risqueur Mike Moritz. L’ancien directeur de campagne de Barack Obama, David Plouffe, qui a ses propres liens avec le monde des donateurs de la Silicon Valley, conseille également Acronym.

McGowan est une figure controversée de la politique démocrate depuis que la nouvelle du lien entre Acronym et Shadow est apparue, la startup chargée de bousiller les caucus démocrates de l’Iowa 2020. Le nouvel effort de McGowan ne manquera pas de soulever une nouvelle série de questions générales sur l’avenir des médias démocrates – et sur les règles de la route que les progressistes devraient respecter dans l’ère post-Trump.

«PGI construit un nouvel écosystème médiatique pour répondre à l’urgence de ce moment. En incubant, en investissant dans et en mettant à l’échelle des idées qui non seulement servent le bien public, mais qui stimulent l’innovation dans la distribution de contenu et les modèles commerciaux, PGI construit un portefeuille de propriétés médiatiques pour améliorer radicalement et rapidement la façon dont notre société valorise, consomme et échange. informations sur Internet », lit-on dans le mémo marketing.

À l’approche des élections de 2020, Acronym prévoyait également d’investir 25 millions de dollars dans un effort de presse progressiste appelé Courier Newsroom, qui a mis en place huit sites Web différents avec des noms apparemment non partisans et artisanaux comme «UpNorth News» dans le Wisconsin et «Keystone» Pennsylvanie. Les publications présentaient régulièrement des candidats démocrates sous un jour favorable, et Courier a dépensé des millions pour promouvoir les articles dans les publicités Facebook. Bien que les sites Web du Courier notent qu’ils sont fortement soutenus par l’organisation progressiste, les critiques ont estimé que les divulgations étaient insuffisantes et que les salles de rédaction fonctionnaient plus comme une branche du Parti démocrate que comme une publication traditionnelle, brouillant encore plus les consommateurs à la recherche d’informations impartiales. Acronym a déclaré que Courier était «factuel et progressif de manière transparente».

McGowan et ses défenseurs ont déclaré que les démocrates avaient cédé cette guerre de l’information à Sean Hannity et Breitbart depuis trop longtemps. Si des informations partisanes doivent exister, selon la pensée, les démocrates devraient offrir les leurs au lieu de dépendre de médias non partisans pour essayer de contrer la machine de désinformation de la droite. McGowan a été une critique particulièrement sévère de Facebook, qui, selon elle, a été trop douce envers les médias conservateurs tout en sévissant contre les médias progressistes comme Courier.

Courier, qui compte désormais environ 70 personnes dans sa rédaction, devrait croître grâce à un investissement de la société B de PGI. On ne sait pas si Acronym vendra sa participation dans Courier au nouveau groupe, ou ce que son avenir lui réserve dans un sens plus large.

«Le premier investissement de PGI dans ce domaine consistera à contribuer à la mise à l’échelle de Courier Newsroom, un réseau de 8 propriétés en ligne locales qui atteignent les sous-groupes d’Américains les plus vulnérables à la désinformation grâce à des actualités et des contenus locaux axés sur les valeurs, développés spécifiquement pour leurs e-mails », lit-on dans le document PGI.

McGowan a reconnu que les critiques sur la structure précédente – dans laquelle Acronym possédait en grande partie (mais pas complètement) Courier – étaient «justes» et qu’une nouvelle structure non partisane était nécessaire pour protéger les journalistes de Courier des accusations de partialité politique. Le document fait référence à McGowan comme «un ancien stratège de campagne».

«Pour que Courier réussisse vraiment, il est très important qu’au fil du temps, il ne soit affilié à aucune organisation ou entité politique. Nous n’avons pas encore pris de décision à ce sujet, mais je pense qu’il y a beaucoup de critiques justes sur lesquelles nous réfléchissons et réfléchissons », a déclaré McGowan dans une interview avec Fast Company publiée en décembre.

«Nous avons besoin de nouveaux modèles commerciaux», a déclaré McGowan au sujet de ce à quoi ressemblerait une refonte de Courier. Maintenant, elle essaie de lever 65 millions de dollars pour que cela se produise dans le Far West qui est les médias modernes d’aujourd’hui.