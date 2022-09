Baby Yoda, la vedette de Disney+ show The Mandalorian, reste aussi adorable que possible dans une nouvelle bande-annonce de l’émission publiée sur Rassemblement des fans de Disney D23 Samedi.

Mais les choses semblent un peu risquées pour sa figure paternelle, Mando lui-même, qui est sinistrement informé dans la nouvelle séquence que parce qu’il a enlevé son casque, “vous n’êtes plus un Mandalorien”.

Ouais, ouais, Mando contournera sûrement ça. La bande-annonce déroule beaucoup d’action et d’awwwwww-someness alors que le mignon bambin Grogu se pavane. Ils sont un “clan de deux”, comme l’explique la bande-annonce, et il y a des actions de vol à l’envers et des sauts de dirigeables synchronisés qui les occuperont sûrement.

La troisième saison de The Mandalorian sera diffusée sur courant février 2023.