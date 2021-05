Dans la niche: l’ex-star de Liverpool Sturridge «  poursuivi par le chercheur présumé d’un chien disparu après ne pas avoir payé 37000 dollars de récompense  »

Les détails du procès ont été obtenus par TMZ Sports.

Foster Washington tente de poursuivre Sturridge en justice pour ne pas avoir été indemnisé lorsqu’il aurait trouvé le Poméranien dans la rue.

La découverte est survenue quelques jours après que Sturridge, qui a récemment exercé son métier pour le club turc Süper Lig Trabzonspor, s’est fait voler sa maison dans la plus grande ville de Californie.

« Je vous paierai n'importe quoi, je veux récupérer mon chien » La maison de Daniel Sturridge à LA a été cambriolée.

Publiant une vidéo sur les réseaux sociaux montrant une porte cassée dans la propriété où les voleurs ont probablement eu accès, Sturridge a plaidé: « Quelqu’un trouve mon chien s’il vous plaît, je paierai tout ce que je suis sérieux. Je veux que mon chien revienne. «

Désespérément, Sturridge a ensuite publié un autre clip dans lequel il a déclaré: « Je veux que mon chien revienne et je paierai tout. Peu importe le coût. Ramenez mon chien. Vingt, 30 mille dollars (37 000 $) quel que soit le prix. »

« De toute façon, vous n’obtiendrez pas plus que ça, et si vous le faites, faites-le moi savoir et je paierai plus qu’eux. Je veux que mon chien revienne, » il a fini.

Mec je l'ai eu

Prenant la campagne de recherche jusqu’à la télévision locale aux États-Unis, avec même le LAPD impliqué dans une certaine mesure, les craintes de Sturridge ont été atténuées lorsque des vidéos ont fait surface sur Twitter montrant Lucci sain et sauf.

Après avoir confirmé son identité, le chien a été heureusement retourné à son maître légitime, avec un utilisateur, KILLAFAME – vraisemblablement Washington – répondant « Man I got him » à un poste et en commençant un autre lui-même qui a tagué l’attaquant et lui a demandé si un chien dans son la possession était Lucci à côté d’une série de photos.

Selon Washington et son procès, Sturridge n’a donc jamais payé comme promis alors qu’il avait gagné 40 millions de dollars au cours de sa carrière.

Mais Lucci reste toujours la prunelle de ses yeux, le natif de Birmingham se rendant sur Instagram pour télécharger un selfie de la paire la semaine dernière, qui a été aimé près de 41000 fois.

« Avec mon garçon Lucci essayant de sourire à travers la douleur, » il a écrit après une perte de famille.

«RIP Nanny Sturridge».