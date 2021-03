Ainsi, la tribu a acheté deux «VR médicaux» de 30 pieds qui rouleront dans des villes plus petites comme Hominy et Fairfax pour atteindre les 30 à 40 pour cent des aînés de la tribu et des travailleurs essentiels qui ne se sont pas portés volontaires pour se faire vacciner. C’est une campagne maison par maison contre désinformation et la méfiance, menée avec de longues conversations et de la patience.

La nation Cherokee a administré plus de 33 000 doses dans neuf sites de vaccination à travers sa réserve, qui se propage des villes à travers les forêts rurales, les pâturages et les fermes avicoles dans le nord-est de l’Oklahoma. Après avoir vacciné les agents de santé, les aînés cherokee et les travailleurs essentiels, la tribu a ouvert des rendez-vous à quiconque se qualifie , membre de la tribu ou non, vivant dans ses frontières.

