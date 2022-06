Dans la Napa Valley, un engagement les uns envers les autres et la valorisation de la diversité

Erika Graves et Bradley Cameron étaient ensemble depuis environ six ans et se sont fiancés depuis plus de deux ans, au moment où ils se sont lancés dans un road trip de cinq mois d’Oakland, en Californie, à New York et retour en avril 2021.

Malgré tout ce qu’ils avaient appris l’un sur l’autre pendant tout ce temps en couple, leur temps sur la route ensemble « nous a fait nous sentir encore plus connectés », a déclaré Mme Graves, 31 ans.

Elle a été la principale planificatrice, tandis que M. Cameron, 33 ans, qui s’appelle Brad, a effectué la majeure partie de la conduite dans leur Honda CR-V. Ils ont séjourné dans des propriétés locatives dans de nombreux endroits qu’ils ont visités, notamment Joshua Tree et Palm Springs en Californie; Sedona, Arizona ; Taos, Nouveau-Mexique ; Austin, Texas ; Charlotte, Caroline du Nord ; Pittsburgh ; et Portland, Oregon. Leur itinéraire comprenait également des visites au parc national des Glaciers et à Yellowstone.

Alors qu’ils appréciaient la beauté de nombreuses destinations, c’est Birmingham, en Alabama, qui les a vraiment surpris en tant que favori pour sa cuisine et sa conscience historique.