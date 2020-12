Sophie et Pete Sandiford sont rapidement devenus l’un des couples préférés de l’émission Gogglebox de Channel 4.

Les frères et sœurs effrontés de Blackpool sont toujours prêts à passer un commentaire tranchant sur les émissions de télévision qu’ils regardent pour notre divertissement, ainsi qu’à jouer le genre de farces que les frères et sœurs font les uns sur les autres.

Loin des caméras, Sophie, 24 ans, travaillait chez Debenhams comme vitrine avant que le détaillant n’annonce qu’il fermerait ses portes pour la dernière fois.

Pete, 26 ans, travaille dans l’assurance, mais ils semblent tous les deux faire de leur mieux lorsqu’ils sont ensemble pour Gogglebox.

Le frère et la sœur ont vécu ensemble pendant la pandémie de coronavirus, afin qu’ils puissent continuer à filmer en restant dans leur bulle.

La maison a beaucoup plus à offrir que les deux canapés rapprochés sur lesquels ils sont vus pendant le spectacle.

Ils ont une sélection de tasses enviable, et les photos ont montré qu’ils ont également une cuisine assez soignée pour les abriter, avec un grand réfrigérateur chromé et un four et un grill encastrés.

Le couple a montré sur Instagram qu’ils n’étaient pas étrangers à l’atmosphère de fête à la maison, Pete montrant qu’il adorait les déguisements avec Geri Halliwell des Spice Girls, son choix préféré.

Ils ont également un frère appelé Harry et une sœur cadette, Lucy, qui ont également vu dans leurs clichés sur les réseaux sociaux.

En entrant dans le jardin, il y a une pelouse luxuriante et une terrasse en bois pour se détendre et lorsque l’ambiance le permet, un bain à remous peut être vu dans le coin de la parcelle.

Tout en travaillant leur « travail de jour », le couple passe également 12 heures par semaine à filmer Gogglebox, ce qui se fait en deux équipes de six heures.

