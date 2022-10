Dans la maison de la star de Corrie, Sue Cleaver, alors qu’elle rejoint I’m A Celeb

Sue Cleaver de CORONATION Street s’installera bientôt dans la vie du camp alors que je suis une célébrité revient la semaine prochaine, mais loin de la jungle, elle est habituée à une vie beaucoup plus confortable.

L’actrice – qui joue Eileen Grimshaw dans le feuilleton ITV vit dans une maison confortable avec son mari Brian Owen et son adorable chien croisé, George Paws.

À la maison, la femme de 59 ans profite des choses simples de la vie tout en étant assise dans son jardin fleuri entouré d’impressionnantes cultures de lavande.

Elle a précédemment partagé une photo sur Twitter d’elle assise dans la cour panoramique confortable tout en dégustant un toast fait maison et en lisant les mémoires alimentaires, The Consolation of Food.

Sue, qui joue Eileen Grimshaw, prépare des repas dans sa cuisine vert citron et blanche.

Sue – qui a marché pour la première fois sur les célèbres pavés en 2000 – a admis plus tard qu’elle n’avait prévu de rester sur le savon que pendant un an.

Elle a ajouté: «Au départ, j’avais dit que je resterais environ un an, mais l’endroit est tellement séduisant. Tout le monde connaît une Eileen. Elle est toutes les femmes, elle est terre-à-terre, pondérée et loyale.

“C’est une super amie, mais c’est nul pour tout le reste.”

Sue était l’une des célébrités qui se sont dirigées vers Down Under la semaine dernière pour se mettre en quarantaine pendant sept jours avant le lancement de l’émission. Avant de s’envoler pour Brisbane, la fière Sue a révélé qu’elle était devenue grand-mère pour la quatrième fois.





