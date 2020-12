Ces deux jours ont été occupés pour Laura Whitmore et Iain Stirling.

Non seulement il a été rapporté qu’ils avaient secrètement noué le noeud, mais Laura a partagé aujourd’hui la joyeuse nouvelle qu’ils attendaient leur premier enfant ensemble en 2021.

Partageant un cliché d’un babygro Guns ‘N’ Roses, l’heureux couple fut bientôt inondé de mots aimables et de messages de félicitations.

Et pour un couple de célébrités de leur calibre, il est normal qu’ils aient une maison à égaler – avec leur propre pub dans le jardin à l’arrière.

Surnommé The Snug, le pub est équipé d’un bar, d’étagères de boissons alcoolisées et de verres, de quelques tabourets de bar et de Guinness à la pression.







(Image: Instagram)



Il y a aussi des sièges à l’extérieur sur la terrasse pour les jours d’été paresseux ou pour recevoir des invités.

Et Iain a partagé un regard sur le pub en mode hospitalité complète alors que lui et Laura accueillaient des copains pour un verre avant Covid.

Laura a présenté les fans au pub plus tôt cette année, en écrivant: « Parfois, vous voulez aller là où tout le monde connaît votre nom et ils sont toujours heureux que vous soyez venu … The Snug EST 2020. »







(Image: Instagram)







(Image: thewhitmore / Instagram)



Les fans ont pu apercevoir l’intérieur de la maison principale à travers les apparitions du couple sur Celebrity Gogglebox alors qu’ils se pelotonnaient devant la télé.

Un cliché de Iain montre le comédien écossais en train de passer du temps de jeu vidéo de qualité, leur chien recroquevillé à ses pieds.

Leur canapé en forme de L leur permet de s’étirer lors de soirées douillettes, tandis que l’art mural alternatif et le tapis donnent à toute la pièce une ambiance bohème élégante.







(Image: thewhitmore / Instagram)







(Image: thewhitmore / Instagram)



L’espace de restauration de Laura et Iain semble avoir une sensation décontractée mais chaleureuse, avec des lumières basses ajoutant un peu de flambée moderne.

Ils ont d’abord partagé un regard à l’intérieur quand ils ont emménagé l’année dernière, Iain faisant claquer Laura à travers la table alors qu’ils savouraient du poisson-frites, surnommant l’occasion « The First Supper ».

Laura a écrit aujourd’hui qu’elle espérait que la joie de leur bébé pourrait «répandre un peu d’amour et un rappel de la beauté de la vie».

Selon un certificat de mariage publié par The Sun, Laura et Iain se sont mariés à Dublin lors d’une cérémonie humaniste en novembre.