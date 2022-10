Dans la Lyman libérée de l’Ukraine, les cicatrices de l’occupation russe demeurent

Alors que le SUV s’arrêtait brusquement au passage à niveau, se dirigeant vers Lyman, un soldat ukrainien gardant le poste de contrôle, fusil en bandoulière, a demandé le mot de passe. Les soldats dans le SUV ont aboyé un mot, mais le garde s’est renfrogné et a secoué la tête. Mauvais mot de passe.

« Sommes-nous déjà dans l’oblast de Donetsk ? Ou encore dans l’oblast de Kharkiv ? demanda le chauffeur. “Oblast de Donetsk,” rit le garde. Le soldat sur le siège passager a donné le mot de passe de Donetsk du jour, et le garde leur a fait signe de s’éloigner en riant.

Au milieu de la contre-offensive en cours de l’Ukraine contre les forces russes, les frontières régionales à l’est du pays sont devenues floues par le brouillard de la guerre. Les récents référendums et annexions illégales de la Russie dans quatre zones occupées – largement dénoncées comme une imposture par l’Occident – contestent les frontières où se termine l’Ukraine et où commence la Russie.

Mais quel que soit l’endroit précis où les civils ukrainiens se trouvent géographiquement, ceux qui restent dans les zones de combat doivent ramasser les morceaux de leur vie antérieure du mieux qu’ils peuvent, ou emballer ce qu’ils ont encore et reconstruire ailleurs.

Des soldats ukrainiens montent à bord d’un véhicule blindé près de Lyman. Les habitants de Lyman, qui ont vécu sous occupation russe pendant plus de quatre mois, ont été laissés confus et effrayés par la bataille et l’évolution de la carte politique. (Yasuyoshi Chiba/AFP via Getty Images)

L’un des soldats de ce SUV, identifié uniquement comme Ivan, a été stationné à environ 100 kilomètres au nord, à Kupiansk, et profite de plusieurs jours de congé pour visiter son domicile à Lyman pour la première fois depuis son enrôlement le 24 février, le premier jour de l’invasion russe.

Situé dans la région de Donetsk, dans l’est de l’Ukraine, Lyman est tombé aux mains des forces russes fin mai et a servi de plaque tournante ferroviaire importante et de zone de transit pour un trajet prévu vers l’ouest. Il a été libéré à la fin du mois dernier lorsque la contre-offensive rapide de l’Ukraine s’est déroulée autour de la ville, infligeant de lourdes pertes aux forces russes qui y étaient stationnées et portant un coup particulièrement aigu alors que des pans des régions juste annexées de Donetsk, Kharkiv et Kherson étaient arrachées au contrôle russe. .

À la sortie de la ville, Ivan s’approcha prudemment de sa porte d’entrée. Sa maison est restée vacante pendant près de huit mois et, pendant une grande partie de ce temps, Ivan n’avait aucun moyen de savoir si elle avait été détruite.

Ivan, un soldat ukrainien qui vit à Lyman, mais qui a servi ailleurs, est récemment rentré chez lui après des mois d’absence. (Caleb Larson/Pour Radio-Canada)

Beaucoup de ses voisins étaient des sympathisants russes, a-t-il dit, sinon de purs collaborateurs. Ivan, 31 ans, parle de son allégeance à l’Ukraine et a soigneusement inspecté la propriété, craignant que quelqu’un n’ait posé des mines ou des pièges en prévision de son retour.

Une femme à bicyclette passa, traversant la bruine. “C’est une séparatiste !” s’exclama Ivan en pointant son doigt. La femme sur le vélo a crié en retour, insistant sur le fait qu’elle est fidèle à l’Ukraine. Mais Ivan maintient qu’elle a reçu des paiements de l’ancien maire pro-russe de Lyman.

A l’intérieur, son domicile avait été saccagé. Une télévision grand écran, tous ses appareils de cuisine, des drones de loisir – pratiquement tout ce qui a de la valeur a disparu. Dans l’arrière-cour, des vignes, lourdes de grappes non cueillies, et un pommier ont laissé tomber des fruits pourris au sol. Ce qui semblait être une frappe d’artillerie errante a détruit son hangar et son espace de travail.

La maison d’Ivan, située à la périphérie de Lyman, en Ukraine, a été gravement endommagée au cours des derniers mois. (Caleb Larson/Pour Radio-Canada)

Le souffle de l’explosion a également renversé les fenêtres de sa maison et arraché de larges rames de papier peint et de sections de plafond, révélant une charpente en bois et un intérieur en paille et en argile.

Bien qu’il n’y ait pas de dommages structurels graves à la maison principale, de fortes pluies ont trempé l’intérieur, qui deviendra bientôt moisi : la maison d’Ivan n’est plus habitable.

Originaire de Debaltseve, en Ukraine, plus à l’est, Ivan est venu à Lyman en 2014 pour échapper aux combats ; c’est la deuxième maison que les Russes l’ont forcé à abandonner.

Environ un tiers de la population d’avant-guerre de Lyman, qui s’élevait à 22 000 habitants, reste dans la ville, mais on ne sait pas combien souhaitent rester et reconstruire. Il est clair, cependant, que presque aucun bâtiment de la ville n’a échappé indemne à l’occupation russe. Avec l’arrivée de l’hiver et des températures glaciales dans quelques semaines, ceux qui restent font face à une existence précaire.

Dans le centre-ville, Teras Lohhinov, 63 ans, de l’équipe d’intervention d’urgence de la Croix-Rouge ukrainienne, a déclaré que la priorité était désormais de préparer les “quelques milliers” de Lyman à l’arrivée d’un froid profond.

Ceux qui restent sont généralement trop vieux et infirmes ou trop démunis pour partir, a expliqué Teras. Son équipe distribue des bâches pour couvrir les trous dans les toits et des poêles à bois pour chauffer les maisons.

Teras a déclaré que lui et ses collègues traitaient des patients pour “des problèmes cardiaques, du diabète, de l’hypertension artérielle” – des problèmes exacerbés par la malnutrition, le stress, l’exposition aux éléments et l’incertitude quant à l’avenir.

“Chaque ville a des besoins spéciaux” après l’occupation, a déclaré Teras. “Cette ville a besoin de médecins, pas seulement de médicaments.”

Lyman, en Ukraine, était une plaque tournante ferroviaire et de transit clé avant l’occupation. Mais son infrastructure a été fortement endommagée, compliquant les efforts d’aide. (Caleb Larson/Pour Radio-Canada)

Avant l’occupation, la gare ferroviaire de Lyman était une plaque tournante importante, mais elle est maintenant fortement endommagée. De nombreux rails sont brisés et les lignes électriques sont déchiquetées, ce qui complique les efforts d’aide.

Mais au-delà des cicatrices physiques évidentes laissées à la suite de l’occupation russe, des dommages moins apparents, mais irréversibles, se font lentement jour.

Les autorités ukrainiennes ont déclaré avoir découvert deux sites d’inhumation de masse à Lyman, et un officier de police gardant les sites adjacents a déclaré que les enquêteurs pensaient que plus de 400 personnes pourraient être enterrées aux deux endroits.

Un site est orné de simples pierres tombales en bois, montrant un mélange de décès de personnes âgées – plusieurs marqueurs mentionnaient des dates de naissance dans les années 1930 et 1940 – tandis que d’autres suggéraient que certains décédés étaient nés dans les années 1980 et 2010.

Une fosse commune de civils, ornée de marqueurs en bois, est montrée dans un cimetière près de Lyman le 11 octobre. (Sergey Bobok/AFP via Getty Images)

Les enquêteurs exhument cette semaine les corps pour identification et détermination de la cause du décès. Parmi les dizaines de corps exhumés, certains portent des signes compatibles avec des blessures par éclats d’obus, tandis que d’autres retrouvés lors de la libération de la ville semblent être morts faute de médicaments ou de nourriture.

Les détritus de l’occupation russe bordent encore de nombreuses rues de Lyman. Outre la lettre Z, devenue emblématique de l’invasion russe, des véhicules militaires incendiés et des uniformes abandonnés ont été aperçus à plusieurs coins de rue. Une pancarte manuscrite à l’extérieur d’un salon de coiffure local indique encore le prix d’une coupe de cheveux pendant l’occupation : “Coupe de cheveux – 150 roubles”.

Un militaire ukrainien marche entre des équipements russes détruits qui ont été regroupés dans une zone de Lyman, en Ukraine, le 5 octobre. (Leo Correa/Associated Press)

Ceux qui restent portent également des signes de plus en plus visibles de l’occupation russe. Dans un hôpital de Lyman, un médecin, qui a refusé de donner son nom parce qu’il n’était pas autorisé à parler aux médias, a expliqué que cinq filles, toutes âgées de 13 et 14 ans, sont venues à l’hôpital récemment, cherchant à interrompre une grossesse.

Les filles sont à peu près “enceintes de trois à quatre mois”, a-t-il dit, une chronologie qui coïncide avec le début de l’occupation de Lyman.

Les filles ont été violées, a déclaré le médecin, et comme leurs grossesses sont si avancées, l’hôpital ne peut pas avorter. “Ce ne sont que les filles qui se sont manifestées”, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il anticipait d’autres cas.

De retour à la maison détruite d’Ivan, il récupère deux objets : des pièces détachées pour ses drones que les pillards ont oubliées et un livre écrit par un ami sur le début de la guerre russe dans l’est de l’Ukraine il y a huit ans.

Après avoir fait le point sur sa maison détruite, Ivan a pris sa décision : il ne reconstruira pas à Lyman. Mais lorsqu’on lui demande où il déménagera après la guerre, il hausse les épaules, sceptique quant à la capacité de la ville à se rétablir un jour.

“Je ne sais pas,” dit-il. “Pas ici.”