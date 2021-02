Moins de trois semaines avant que l’armée du Myanmar ne renverse son gouvernement élu, le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a effectué une visite hâtivement programmée dans le pays et a fait l’éloge de ses généraux. Lors d’une réunion avec le général Min Aung Hlaing, le chef de l’armée désormais en charge, le responsable chinois a exprimé son soutien au «rôle mérité de l’armée dans le cadre de la transformation et du développement nationaux». Le coup d’État de cette semaine a replacé la Chine dans la position inconfortable qu’elle occupait depuis des années avec le Myanmar: en tant que principal défenseur d’une dictature militaire face à une tempête de critiques internationales. Le coup d’État a compliqué une lutte géopolitique sur un pays qui venait de sortir de l’isolement diplomatique. La Chine a cherché à en faire un voisin souple, tandis que les États-Unis ont cherché le bon mélange de pression et d’encouragement pour favoriser une transition vers un régime démocratique. On ne sait pas non plus dans quelle mesure toute influence extérieure, de l’Est ou de l’Ouest, influencera les généraux, dont la mentalité de bunker a coupé le Myanmar du monde pendant un demi-siècle.

Les États-Unis et d’autres ont appelé les généraux à inverser la tendance, à respecter le résultat des élections de l’automne dernier et à libérer les dirigeants qu’ils ont détenus, y compris Daw Aung San Suu Kyi. « Nous travaillerons avec nos partenaires pour soutenir le rétablissement de la démocratie et de l’état de droit, et imposer des conséquences aux responsables », a promis jeudi le président Biden. Les États-Unis, cependant, ne sont pas l’arbitre moral dominant dans les affaires mondiales qu’ils se voyaient autrefois, et d’autres forces au Myanmar pourraient tester la capacité de M. Biden à forger des coalitions pour relever les défis de la politique étrangère, comme il s’est engagé à le faire. Si la Chine reste le premier partenaire commercial du Myanmar, son plus gros investisseur étranger l’année dernière était Singapour. Le Japon, la Corée du Sud et la Thaïlande ont également versé de l’argent dans le pays, le rendant beaucoup moins isolé qu’il ne l’était pendant les décennies de régime militaire.

Le Japon a rejoint les États-Unis et d’autres pays du Groupe des 7 pour condamner le coup d’État, mais il semble peu probable qu’il soutienne de nouvelles sanctions contre les dirigeants militaires du Myanmar, ce que l’administration Biden envisage.