Dans la lutte de première ligne de la marine américaine contre les Houthis en mer Rouge

À bord de l’USS Dwight D. Eisenhower

CNN

—



Des alarmes ont retenti sur le porte-avions USS Dwight D. Eisenhower en mer Rouge mardi matin à 4 heures du matin, avertissant le personnel de se préparer à d’éventuelles opérations aériennes contre un Drone Houthi qui survolait les navires à proximité.

Ce drone a finalement été jugé non une menace. Mais l’incident a démontré à quel point l’équipage du porte-avions est constamment en alerte face aux menaces des militants soutenus par l’Iran au Yémen, qui ciblent régulièrement les navires commerciaux ainsi que les forces américaines et de la coalition dans cette voie navigable clé avec des missiles et des drones. .

À bord de deux navires, fer de lance de la réponse américaine aux attaques des Houthis, l’Eisenhower et le destroyer américain The USS Gravement Dans le sud de la mer Rouge, CNN a obtenu un accès unique et s’est entretenu avec des marins et des pilotes qui ont déclaré que la menace Houthi restait à la fois imprévisible et sans précédent.

La marine américaine travaille à un rythme frénétique, déployant des avions à réaction et tirant des missiles à tout moment pour tenter de détruire les armes et les infrastructures des Houthis.

Mais après des dizaines de grèves Au cours du mois dernier contre des cibles Houthis au-dessus de la mer Rouge et à l’intérieur du Yémen, CNN a appris que l’armée américaine ne sait toujours pas exactement dans quelle mesure les capacités des Houthis ont été détruites – ni combien de temps il faudra pour les dissuader définitivement. .

“C’est un problème épineux sur lequel nous n’avons pas beaucoup de fidélité”, a déclaré mardi le contre-amiral Marc Miguez, commandant du deuxième groupe aéronaval, à CNN.

Contrairement à des acteurs étatiques comme l’Iran, la Russie et la Chine, que les États-Unis accordent depuis des années en priorité à la collecte de renseignements, les États-Unis n’accordaient pas une attention particulière aux Houthis avant qu’ils ne commencent à lancer régulièrement des missiles sur la mer Rouge, a déclaré Miguez. Les États-Unis ne savent donc pas avec certitude combien les Houthis ont stocké, notamment en ce qui concerne ce qu’ils ont enfoui sous terre.

En outre, les attaques des Houthis marquent la première fois que des missiles balistiques antinavires sont utilisés au combat, et le personnel à bord des navires de guerre apprend en temps réel comment réagir.

“Ce n’est pas exactement là où nous nous attendions lors de ce déploiement”, a déclaré le capitaine James Huddleston, commandant adjoint de la Carrier Air Wing 3, qui effectue régulièrement des missions au-dessus de la mer Rouge et du Yémen. « Chaque fois que vous faites quelque chose pour la première fois dans une région, ce n’est pas sans risque », a déclaré Huddleston. “Mais nous avons géré ce risque pour notre groupe d’attaque et notre équipage aérien grâce à la gestion de la puissance de combat.”

Des dizaines d’avions de combat décollent chaque jour du porte-avions Ike pour survoler le ciel au-dessus de la mer Rouge au cas où ils seraient chargés à tout moment de mener une frappe contre une cible Houthi.

Scott Pisczek/CNN Un F/A-18 avec postcombustion se prépare à être lancé depuis le pont du porte-avions USS Dwight D. Eisenhower dans la mer Rouge.

Tous les avions sont équipés de missiles air-sol afin de pouvoir répondre immédiatement à une menace, a déclaré Miguez.

“Malheureusement, nous n’avons pas beaucoup d’informations sur la plupart de ces sujets, en particulier sur les missiles balistiques”, a-t-il déclaré. Les Houthis ont également changé de tactique ces dernières semaines, utilisant plus régulièrement des drones pour cibler et attaquer les navires.

“Ils ont essayé de cibler les forces de la coalition, les forces américaines, par le biais d’attaques en essaim, en utilisant plusieurs drones et plusieurs missiles de croisière balistiques anti-navires”, a déclaré le capitaine Marvin Scott, commandant de la Carrier Air Wing 3. “Ils essaient tout ce qui est possible. ils le peuvent, mais nous sommes prêts à faire face à tout ce qu’ils pourraient nous réserver.

Dans de nombreux cas, les Houthis utilisent le drone Samad-3, a expliqué Miguez, qui est à longue portée et transporte une charge explosive. Les Houthis utilisent également des drones de fabrication iranienne, selon la Defense Intelligence Agency.

“Nous savons pertinemment qu’ils constituent une menace, c’est pourquoi nous les éliminons de plus en plus fréquemment”, a-t-il déclaré.

CNN a précédemment rapporté que la communauté du renseignement américain avait détecté des signes indiquant que Les Iraniens deviennent nerveux des attaques des Houthis en raison de l’impact qu’elles ont eu sur certains des seuls alliés de l’Iran, dont la Chine et l’Inde.

Les responsables pensent que l’Iran a utilisé à un moment donné l’un de ses navires espions présumés, stationné depuis longtemps dans le sud de la mer Rouge, le Behshad, pour aider les Houthis à cibler les navires là-bas. Mais dans un changement notable, l’Iran a déplacé le navire vers la côte de Djibouti au début du mois pour la première fois depuis plus de deux ans, a déclaré Miguez. Cela a réduit la capacité des Houthis à suivre les navires dans le golfe d’Aden, a déclaré Miguez.

Pendant ce temps, l’équipage à bord du destroyer USS Gravely dans la mer Rouge est la pointe de la lance contre les missiles et drones Houthis. Les marins ne disposent souvent que de quelques secondes pour réagir à un missile entrant.

“Nous pourrions avoir quelques secondes, ou nous pourrions avoir quelques minutes”, a déclaré le lieutenant de la marine JG James Rodney, qui travaille au centre d’information de combat de Gravely. “Je ne dirais pas beaucoup plus que quelques minutes.”

Le Gravely est équipé de missiles Tomahawk à longue portée capables d’atteindre des cibles à l’intérieur du Yémen. Mais le plus souvent, le navire déploie ses missiles anti-aériens et anti-surface à des distances plus rapprochées à mesure que les missiles et les drones Houthis se rapprochent. Le mois dernier, cependant, un missile Houthi s’est approché si près du Gravely – à moins d’un mile de celui-ci – qu’il le navire a dû utiliser sa dernière ligne de défense, connue sous le nom de Phalange, pour l’abattre. Cet incident fait actuellement l’objet d’une enquête, a déclaré Miguez.

Les barrages Houthis ont été si implacables que le porte-avions Ike et les destroyers déployés à proximité n’ont pas fait escale depuis des mois, ce qui est très inhabituel. Les marins ont déclaré que l’environnement était stressant, mais que cela les aidait à accomplir une mission.

“Ce n’est certainement pas ce à quoi nous nous attendions, d’être ici”, a déclaré le FC1 Michael Zito, qui aide à faire fonctionner le canon Mark 45 de calibre 54 du Gravely et les autres systèmes d’armes à bord. « Nous nous attendions à un déploiement plus détendu et plus détendu. Mais c’est pour cela que nous nous entraînons constamment, jour après jour, depuis des années, et nous sommes prêts à affronter tout ce qui pourrait survenir. Nous ferons ce qui doit être fait.

Scott Pisczek de CNN a contribué à ce rapport.