Dans la lutte contre le projet pétrolier Bay du Nord, les groupes environnementaux se tournent vers les tribunaux et le public norvégien

Des mois après que le projet pétrolier offshore Bay du Nord à Terre-Neuve a été approuvé par le gouvernement fédéral, les groupes environnementaux poursuivent leur campagne contre le projet, portant leur combat devant les tribunaux et les bureaux de la société en Norvège.

Les opposants au projet espèrent qu’Equinor, la société à la tête du projet (la major pétrolière BP détient une participation minoritaire) sera particulièrement sensible aux préoccupations climatiques croissantes concernant la production de combustibles fossiles, car il s’agit d’une société d’État norvégienne responsable devant les citoyens du pays.

Equinor n’a pas encore pris de décision d’investissement finale pour aller de l’avant, et les groupes environnementaux concentrent leurs efforts sur cette prochaine étape. Dirigés par Ecojustice, un organisme de bienfaisance en droit de l’environnement, ils se sont rendus devant la Cour fédérale pour un examen de son approbation environnementale du projet.

“Notre gouvernement fédéral dit qu’il comprend la science du climat”, a déclaré Ian Miron, avocat salarié chez Ecojustice. “Il devrait donc comprendre que le Canada ne peut pas être un leader climatique et approuver des projets d’infrastructure de combustibles fossiles comme celui-ci.”

Le procès se concentre sur les émissions en aval

Equinor et le gouvernement fédéral affirment que l’exploitation de Bay du Nord aura une faible intensité de carbone, surtout lorsqu’on la compare à d’autres projets pétroliers au Canada et à l’étranger.

Alors que la demande de pétrole se poursuit alors même que le monde se décarbone, ils disent qu’il est logique que ce pétrole provienne de projets comme Bay du Nord. Le projet a une exigence d’atteindre des émissions nettes nulles d’ici 2050, une première pour un projet pétrolier et gazier canadien et une indication que le gouvernement demandera des conditions climatiques tout aussi strictes pour les futures approbations environnementales.

Mais ces conditions se concentrent sur les émissions de l’exploitation de Bay du Nord, et non sur les émissions du moment où ce pétrole est brûlé dans les centrales électriques ou les véhicules après son extraction et son exportation.

Écojustice déposé le procès au nom des groupes de défense du climat Sierra Club Canada et Équiterre en mai. Son principal argument est que le gouvernement n’a pas tenu compte des émissions à partir du moment où le pétrole produit à Bay du Nord est effectivement utilisé – également appelées émissions en aval.

Les émissions provenant de l’exploitation réelle de Bay du Nord — environ 177 000 à 309 000 tonnes de gaz à effet de serre par année, selon l’évaluation environnementale — représenteraient une infime fraction des émissions annuelles du Canada. Mais les groupes environnementaux affirment que 90 % des émissions du cycle de vie d’un projet peuvent être des émissions en aval, qui doivent être prises en compte.

Avec des profondeurs d’eau d’environ 1 200 mètres, le projet Baie du Nord d’Equinor utilisera un navire flottant de production, de stockage et de déchargement, mieux connu sous le nom de FPSO, comme celui illustré ici. Les responsables d’Equinor affirment qu’une décision finale d’investissement est attendue d’ici deux ans, avec le premier pétrole avant la fin de la décennie. (Equinor)

“Je pense que si le ministre avait examiné les émissions en aval, il serait très difficile de conclure que ce projet n’est pas susceptible de causer des effets environnementaux négatifs importants”, a déclaré Miron.

Les groupes affirment que le gouvernement “a ignoré toutes les émissions en aval et a illégalement restreint artificiellement l’évaluation pour ne prendre en compte que les émissions de l’installation d’extraction elle-même”.

En juin, huit communautés Mi’kmaq du Nouveau-Brunswick se sont jointes à la poursuite, affirmant que le gouvernement n’avait pas pris en compte la façon dont l’expédition de pétrole pourrait menacer les espèces d’animaux dont ils dépendent pour des raisons alimentaires et culturelles, et n’avait pas respecté son obligation de consulter et accueillir ces Premières nations.

Des groupes se battent à Stavanger

Alors que le gouvernement et les avocats d’Ecojustice échangent documents et preuves, les groupes écologistes font pression sur Equinor ailleurs. En mai, les groupes ont protesté lors de l’assemblée générale annuelle d’Equinor à Stavanger, en Norvège, en saillie slogans et vidéos sur le siège social de l’entreprise et les monuments locaux.

“Nous espérons pouvoir convaincre Equinor et ses actionnaires majoritaires, qui sont le peuple norvégien, que ce projet est dangereux”, a déclaré Gretchen Fitzgerald, directrice des programmes nationaux du Sierra Club Canada, qui s’est également rendue à Stavanger pour les manifestations.

Des groupes environnementaux ont mené la campagne contre le projet Bay du Nord au siège d’Equinor à Stavanger, en Norvège, projetant des slogans sur les bâtiments de l’entreprise et les monuments locaux. (Sierra Club Canada)

C’est une stratégie qui a été suivie par des groupes environnementaux opposés à un autre projet d’Equinor à l’autre bout du monde. En 2020, Equinor reculé d’un projet d’exploration pétrolière offshore dans la Great Australian Bight, la grande baie ouverte d’un océan accidenté au large de la côte sud de l’Australie.

La société a déclaré que le projet n’était pas compétitif sur le plan commercial, mais qu’il avait également fait face à des années d’opposition de la part de groupes locaux déterminés à protéger la partie éloignée de l’océan, un habitat important pour un large éventail d’animaux marins, dont beaucoup ne se trouvent nulle part ailleurs. dans le monde.

“La situation dans la baie, ils n’auraient pas pu choisir un pire endroit pour proposer ce qu’ils essayaient de faire”, a déclaré Peter Owen, directeur de la Wilderness Society en Australie-Méridionale, un groupe de défense de l’environnement qui a fait campagne contre le projet d’Equinor.

“Mais aussi, ils n’auraient pas pu choisir un pire moment de l’histoire pour pousser à l’expansion de l’industrie des combustibles fossiles, maintenant que le climat s’effondre sous nos yeux.”

Les leçons de l’Australie

Il existe de nombreux parallèles entre ce qui s’est passé dans la baie et la baie du Nord. L’organisation d’Owen fait partie du Grande Alliance australienne de la baiequi a réuni des groupes de conservation locaux et des groupes autochtones opposés au forage pétrolier dans la région.

Les régulateurs australiens ont approuvé sous condition un puits d’exploration d’Equinor en décembre 2019 dans le Bight. La Wilderness Society a poursuivi le gouvernement en justice pour contester l’approbation, mais Equinor a annoncé qu’elle se retirait d’ici février 2020.

Peter Owen de la Wilderness Society est rejoint par Bunna Lawrie, une aînée Mirning faisant campagne à Oslo, en Norvège. (Hallvard Kolltveit/The Wilderness Society)

“Non seulement nous avions la responsabilité d’arrêter cela [project] en raison des risques directs qu’il faisait peser sur les communautés du sud de l’Australie, mais nous avions la responsabilité à l’échelle mondiale d’empêcher ce carbone de pénétrer dans l’atmosphère », a déclaré Owen.

“C’était quelque chose que nous pouvions faire dans notre juridiction, sous notre surveillance, dans le cadre d’un effort mondial que nous devons tous entreprendre maintenant – pour arrêter ce type de projets.”

Les militants de l’alliance ont organisé des manifestations dans toute l’Australie et en Norvège, où ils se sont rendus aux assemblées générales annuelles d’Equinor à Stavanger et se sont adressés directement à son conseil d’administration et à ses dirigeants.

“Nous sommes allés en Norvège à la recherche d’amis, reconnaissant que cette entreprise de combustibles fossiles, Equinor, était essentiellement le peuple norvégien”, a déclaré Owen.

“La communauté a été informée qu’il y avait cet endroit incroyable à l’autre bout du monde, que la communauté qui y vivait ne voulait pas être mise en danger par le forage pétrolier.”

Un événement communautaire organisé par des groupes opposés au forage dans la Great Australian Bight à Victor Harbor, en Australie-Méridionale. (La société de la nature sauvage)

Dans une déclaration par e-mail, Equinor n’a pas abordé le procès contre le projet Bay du Nord, mais a déclaré qu’une décision finale d’investissement est “prévue dans les deux prochaines années”. Le projet, s’il va de l’avant, commencera à produire du pétrole d’ici la fin de la décennie – et se poursuivra jusqu’en 2058.

Bay du Nord pourrait produire jusqu’à 200 000 barils par jour et jusqu’à un milliard de barils de pétrole sur sa durée de vie. Cela libérerait environ 400 millions de tonnes de gaz à effet de serre.

« Le Canada s’est engagé à être net zéro d’ici 2050 », a déclaré Fitzgerald. “Vous ne pouvez pas continuer à approuver de nouveaux projets pétroliers et gaziers si vous êtes sérieux au sujet de cet engagement.”