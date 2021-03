Dans la loi sur la réconciliation, Macron reconnaît la vérité sur la mort d’un avocat algérien

PARIS – Emmanuel Macron, le premier président français né après la brutale guerre d’indépendance algérienne, a franchi une nouvelle étape vers la réconciliation par la vérité en déclarant qu’un avocat et nationaliste algérien de premier plan n’est pas mort par suicide en 1957, comme la France le prétendait depuis longtemps, mais a été torturé et tué par des soldats français.

Cette nouvelle génération «doit être capable de construire son propre destin, loin des deux ornières que sont l’amnésie et le ressentiment», indique un communiqué publié par le bureau du président. «C’est pour eux, jeunes français et algériens, qu’il faut avancer sur le chemin de la vérité, la seule qui puisse conduire à la réconciliation des souvenirs.»

Le gouvernement algérien a salué la déclaration de M. Macron. « L’Algérie note avec satisfaction l’annonce par le président français Emmanuel Macron de sa décision d’honorer le combattant et martyr Ali Boumendjel », a déclaré jeudi la télévision d’Etat, citant un communiqué officiel.

Cette réponse positive contraste avec l’accueil mitigé réservé en Algérie à un rapport commandé par M. Macron sur l’héritage de la colonisation et d’une guerre d’indépendance entre les deux pays. Rédigé par Benjamin Stora, un éminent historien français, et rendu public en janvier, il a appelé à une commission Souvenirs et vérité, désormais établie, pour faire la lumière sur l’histoire sombre du conflit et panser les blessures.