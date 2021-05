Dans la guerre meurtrière du Hamas Israël avec un arsenal de 30000 roquettes, des drones kamikazes et de l’eau de mouffette

ISRAEL et le Hamas ont constitué un stock d’armes mortel qui est libéré dans l’escalade du conflit.

Les arsenaux meurtriers des voisins en guerre menacent d’en faire le conflit le plus sanglant jamais entre eux.

Des membres palestiniens des Brigades al-Qassam, la branche armée du mouvement Hamas, présentent une roquette artisanale Qassam Crédit: AFP

Israël a intensifié son assaut contre Gaza, alors que les militants palestiniens continuent de tirer des roquettes sur Israël au cinquième jour de l’intense conflit.

Quelque 119 personnes ont été tuées à Gaza et huit sont mortes en Israël depuis le début des combats lundi.

Avec ses avions de combat de haute technologie et ses systèmes de défense de plusieurs milliards de livres à sa disposition, le Premier ministre Benjamin Netanyahu ne manque pas d’options pour contrer les mititants.

LE DÔME DE FER

Le principal système de défense d’Israël est le Dôme de fer de plusieurs milliards de livres.

Il s’agit d’un système de défense aérienne mobile qui vise à abattre les missiles ennemis entrant dans le pays.

D’abord déployé en 2011, le Dome intercepte généralement entre 85% et 95% des roquettes.

Israel Defence Fortce (IDF) affirme qu’il opère à un taux de réussite de 90%.

L’Iron Dome, que les États-Unis ont aidé à financer, est conçu pour abattre les roquettes du Hamas Crédit: AFP

Le système de défense aérienne israélien Iron Dome intercepte les roquettes lancées depuis la bande de Gaza, contrôlées par le mouvement palestinien Hamas Crédit: AFP

AVIONS DE GUERRE ANTI RADAR

Dans ses efforts pour détruire le vaste trésor de roquettes du Hamas, Israël est en mesure de faire appel à un escadron d’avions de combat de premier plan au monde.

Le pays a établi des liens militaires étroits avec les États-Unis, qui ont fourni des avions de pointe, notamment le F-35 Lightning-II.

L’avion permet aux pilotes des vues à 360 degrés des cibles, tout en bénéficiant de systèmes d’évitement radar avancés qui lui confèrent une quasi-invisibilité.

L’armée de l’air israélienne exploite différents types d’avions d’attaque, y compris le F-35 Lightning-II de cinquième génération récemment acquis Crédits: Getty

DRONES KAMIKAZE

L’année dernière, Tsahal a acheté le système Hero-30 – en fait un « drone kamikaze » – et l’a utilisé avec succès au combat, selon le fabricant UVision.

Le drone léger est connu sous le nom de «munition qui traîne», car il explose en touchant une cible plutôt qu’en retournant à la base.

EAU DE SKUNK

L’eau de mouffette est un composé liquide avec une odeur irrésistible qui a été décrite par ceux qui l’ont ressentie comme une odeur d’eaux usées mélangées à des cadavres en décomposition.

En réalité, c’est une concoction de produits chimiques qui provoque des nausées intenses, obstruant la respiration normale, provoquant de violents nausées et vomissements.

La fiche de sécurité de l’entreprise indique également qu’elle peut provoquer des irritations cutanées, des douleurs oculaires et abdominales.

Les Palestiniens ont également signalé que cela provoquait la perte de cheveux.

Les forces de sécurité qui utilisent de l’eau de mouffette affirment qu’elle est non létale et non toxique.

Pourtant, des doses élevées peuvent avoir un effet mortel, et lorsqu’il est tiré d’un canon à eau, il est pulvérisé à une pression extrêmement élevée, ce qui peut provoquer des blessures graves.

Les forces de sécurité israéliennes pulvérisent de l’eau nauséabonde connue sous le nom de « skunk » sur les lanceurs de pierres palestiniens lors des affrontements Crédit: AFP

« INDUSTRIE DES CHALETS D’ARMES »

Mais à Gaza, avec l’aide de l’ennemi d’Israël, l’Iran, ils ont été occupés à constituer leur plus grand stock d’armes jamais créé.

Jonathan Conricus, responsable des Forces de défense israéliennes (FDI), a déclaré que l’arsenal était « à égalité avec la capacité de tir des petits pays européens ».

Il a déclaré: « Ils ont une très belle industrie artisanale et ils produisent des fusées sur la base de plans et de conseils qu’ils ont obtenus de l’Iran et d’autres ».

FUSÉES HAMAS

Le lieutenant-colonel Jonathan Conricus des forces de défense israéliennes a estimé l’arsenal du Hamas à 20 000 à 30 000 roquettes non guidées.

Ceux-ci sont principalement construits dans des ateliers souterrains à l’intérieur de Gaza.

On pense également que plusieurs centaines de missiles antichar guidés Kornet ont été introduits en contrebande à Gaza par voie maritime et par tunnel.

Il existe également 100 missiles antiaériens; et peut-être 10 000 obus de mortier.

Des missiles sont vus dans le ciel nocturne tirés vers Israël depuis Beit Lahia dans le nord de la bande de Gaza

‘DRONES KAMIKAZE’

Le Hamas a développé son propre drone Kamikaze qu’il appelle Shehab.

Le groupe terroriste l’a présenté dans une vidéo diffusée en ligne qui les montre avec plusieurs drones de taille moyenne à Gaza. Le Hamas dit que ses nouveaux drones s’appellent «Shehab».

Des experts en drones tels que Nick Waters et d’autres ont souligné le lien étroit entre le Hamas «Shehab» et l’Iranien Ababil.

Le Hamas a développé son propre drone Kamikaze qu’il appelle Shehab Crédit: Twitter / @ imp_navigator

TUNNELS DE TERREUR

Israël a intensifié son assaut contre Gaza visant un réseau de tunnels militants palestiniens sous Gaza qu’il a surnommé «le métro du Hamas»,

Quelque 160 avions volant simultanément ont mené une attaque massive contre un réseau creusé par le groupe terroriste du Hamas sous le nord de la bande de Gaza vers minuit la nuit dernière.

Israël a longtemps lutté pour anéantir le système, malgré un équipement militaire et de renseignement haut de gamme.

C’est principalement parce que les tunnels, qui auraient coûté entre 30 millions de dollars (21,3 millions de livres sterling) et 90 millions de dollars (63,9 millions de livres sterling) à construire, sont extrêmement difficiles à détecter depuis les airs.

On estime que certains des trois douzaines de tunnels construits depuis la fin du conflit Israël-Gaza de 2014 ont coûté 3 millions de dollars (2,13 millions de dollars).

Les tunnels sont renforcés avec du béton pour les protéger des frappes aériennes et de l’effondrement.

Un membre du Hamas se tient à l’intérieur de l’un des tunnels terroristes reliant la bande de Gaza et Israël Crédit: Rex Features

Les tunnels sont utilisés pour stocker les armes et les centres d’action et de commandement pendant la guerre Crédits: Getty Images

Les responsables palestiniens de la santé ont déclaré que six Palestiniens avaient été tués par les tirs de l’armée israélienne en Cisjordanie vendredi.

Selon le ministère de la Santé, cinq personnes ont été tuées dans des affrontements par jets de pierres avec les forces israéliennes à plusieurs endroits, et un sixième a été tué lors d’une tentative de poignarder un soldat israélien.

Les responsables de la santé ont déclaré qu’une centaine de Palestiniens avaient été blessés, la plupart par des tirs réels.

Les manifestations ont eu lieu dans plusieurs endroits en Cisjordanie, signalant une nouvelle vague de troubles dans le cadre de l’escalade des combats entre Israël et les dirigeants du Hamas de Gazas.

La violence en Cisjordanie survient alors qu’Israël a déchaîné vendredi un lourd barrage de tirs de chars et de frappes aériennes sur la bande de Gaza. Israël a déclaré qu’il nettoyait un réseau de tunnels militants avant une éventuelle invasion terrestre.