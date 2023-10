Dans la guerre Israël-Hamas, les réseaux sociaux ne sont pas neutres

Commentez cette histoire Commentaire

Un bulldozer franchissant la barrière séparant Israël de Gaza. Une jeune femme enlevée lors d’un concert en plein air par des militants du Hamas. Des roquettes explosent dans le ciel nocturne alors que les missiles israéliens les interceptent. Un immeuble d’appartements à Gaza implosant et réduit en ruines. Des personnes originaires de 23 pays tuées et portées disparues dans la guerre entre Israël et le Hamas : ce qu’il faut savoir Les vidéos mises en ligne sur les réseaux sociaux – certaines par des Israéliens, d’autres par des Palestiniens – ont contribué à façonner la compréhension mondiale de la violence en Israël et à Gaza, alors même qu’un torrent de messages faux et trompeurs obscurcit le tableau.

Mais à mesure que la guerre se déroule, qui peut publier de telles vidéos et ce que les gens peuvent en dire sera déterminé en partie par les politiques de modération du contenu qui varient considérablement d’un réseau social à l’autre.

Ces politiques peuvent faire la différence entre une vidéo donnée qui devient virale ou qui est supprimée du site.

Sur YouTube de Google et Facebook et Instagram de Meta, vous pouvez vous tenir aux côtés d’Israël, appeler à la paix ou déplorer le sort des Palestiniens. Mais les expressions de soutien au Hamas sont interdites. Les deux sociétés considèrent le Hamas comme une organisation extrémiste, ce qui signifie qu’aucune personne affiliée au groupe n’est autorisée à utiliser leurs plateformes et qu’aucune vidéo ou image créée par le Hamas ne peut y être publiée.

TikTok, qui a par le passé refusé de commenter les groupes qu’il désigne comme organisations extrémistes, a confirmé au Post que le Hamas est également banni de sa plateforme.

Pourtant, des vidéos qui semblent avoir été prises par des membres du Hamas ont fait surface sur les trois plateformes, dans certains cas parce qu’elles sont autorisées par des exceptions pour intérêt médiatique ou « contre-discours », dans lesquels des personnes publient du contenu répréhensible afin de le dénoncer. ont montré des otages israéliens ou encore des corps de victimes.

En revanche, l’influente plateforme de messagerie Telegram fait très peu de modération des contenus. Il héberge une chaîne du Hamas qui a été ouvertement diffusant des images macabres et des images d’Israéliens morts à plus de 100 000 abonnés. Et certains de ces messages ont été rediffusés sur X d’Elon Musk, anciennement Twitter, qui interdit théoriquement les contenus du Hamas mais semble faire relativement peu pour le contrôler après que Musk a licencié la majorité des employés de l’entreprise.

Pourquoi les vidéos TikTok sur la guerre Israël-Hamas ont attiré des milliards de vues

Les experts affirment que X en particulier est devenu une plaque tournante pour les publications et les vidéos supprimées par d’autres plateformes pour violation de leurs règles contre la violence graphique ou les discours de haine. Mardi, le commissaire européen Thierry Breton a publié un lettre à Musk l’avertissant que les régulateurs ont des « indications » selon lesquelles le site pourrait enfreindre les règles européennes sur les contenus violents et terroristes, ainsi que la désinformation.

En Israël, certaines autorités suggèrent aux parents de garder leurs enfants hors des réseaux sociaux pour les empêcher d’être exposés à des contenus violents, après qu’un dirigeant du Hamas a déclaré que l’organisation diffuserait les exécutions d’otages israéliens.

En décidant quels messages supprimer pendant une guerre, les sociétés de médias sociaux doivent peser leur intérêt à protéger les utilisateurs contre les contenus violents, haineux et trompeurs et les objectifs de permettre la liberté d’expression, y compris les contenus dignes d’intérêt et les preuves potentielles de crimes de guerre, a déclaré Evelyn Douek. , professeur adjoint à la faculté de droit de Stanford. Et ils doivent souvent passer ces appels sous pression, sans informations complètes.

« Il n’y a pas de bonnes options pour une plate-forme essayant de modérer de manière responsable le contenu au milieu d’un conflit qui s’intensifie et d’atrocités humanitaires », a déclaré Douek. « Même pour une plate-forme qui dispose de toutes les ressources et qui essaie vraiment d’agir de bonne foi, cela est un problème vraiment difficile à la fois techniquement et normativement.

Dans le cas de la guerre Hamas-Israël, ces appels sont compliqués par la volonté d’éviter d’être perçu comme complice d’une organisation terroriste en lui permettant de diffuser de la propagande, des menaces, des vidéos de prises d’otages ou même des exécutions. Facebook a été poursuivi dans le passé par les familles des personnes tuées par le Hamas. Et plus tôt cette année, Google, Twitter et Meta se sont défendus devant la Cour suprême contre des accusations selon lesquelles ils auraient matériellement aidé le groupe terroriste ISIS en hébergeant ou en recommandant son contenu, comme des vidéos de recrutement. (Dans chacun de ces cas, les entreprises technologiques ont prévalu.)

Mais définir ce qui constitue un groupe extrémiste n’est pas toujours simple et, au fil des années, les plateformes de médias sociaux ont fait l’objet d’un examen minutieux pour déterminer quels acteurs gouvernementaux, mouvements politiques, opérations militaires et régimes violents ont droit à une voix et lesquels n’en ont pas. Après que les États-Unis ont retiré leurs forces d’Afghanistan en 2021, les sociétés de médias sociaux ont dû prendre une décision à enjeux élevés quant à savoir si elles devaient continuer à interdire les talibans, depuis qu’ils ont pris le pouvoir dans le pays.

Le secteur technologique israélien tant vanté entre en guerre

En fin de compte, Facebook a choisi d’interdire les talibans, tandis que Twitter a permis à l’organisation de maintenir une présence officielle en tant que gouvernement de facto.

« Les plateformes sont notoirement opaques quant aux organisations qu’elles désignent comme organisations dangereuses ou terroristes », a déclaré Douek. « C’est également un domaine dans lequel les plateformes ont tendance à pécher par excès de prudence en raison de la crainte d’une responsabilité juridique. »

Dans le cas de contenus soutenant le Hamas, faire preuve de prudence pourrait impliquer de supprimer les vidéos montrant des atrocités. Mais cela pourrait également impliquer de supprimer les expressions sans doute légitimes de personnes qui soutiennent la libération palestinienne.

« Au sein des sociétés de médias sociaux, la catégorie dans laquelle vous êtes placé détermine la manière dont votre discours sera traité », a déclaré Anika Collier Navaroli, ancienne responsable de la politique de contenu de Twitter. « Le discours d’un parti politique sera traité de manière extrêmement différente de celui d’un terroriste. Le discours d’un État-nation légitime sera également traité différemment de celui de quelqu’un qui n’est pas reconnu comme tel.

L’année dernière, le cabinet de conseil Business for Social Responsibility a publié un rapport commandé par Meta qui révélait que le géant des médias sociaux avait injustement réprimé la liberté d’expression des utilisateurs palestiniens en 2021 lors d’une guerre de deux semaines entre Israël et le Hamas.

Les entreprises technologiques ont été félicitées pour avoir permis aux utilisateurs de partager des témoignages directs sur ce conflit sanglant. Mais le rapport raconte comment Meta a supprimé par erreur le contenu de certains utilisateurs et était plus susceptible de prendre des mesures contre le contenu écrit en arabe plutôt qu’en hébreu.

Comment limiter les images graphiques des réseaux sociaux de la guerre Israël-Hamas

Plus tôt cette année, Meta a assoupli ses règles contre l’éloge de groupes et de personnes dangereux, en autorisant davantage de publications sur des entités extrémistes à condition qu’elles soient publiées dans le contexte de conversations sur la politique ou sur des questions sociales telles que des reportages ou des conversations universitaires sur l’actualité.

Néanmoins, Ameer Al-Khatahtbeh, qui gère un compte Instagram avec le pseudo @Muslim et qui compte près de 5 millions de followers, a déclaré qu’il craignait que des dynamiques similaires ne se produisent dans cette guerre. « De nombreuses personnes ont vu leurs publications supprimées » ou n’ont pas pu utiliser la fonctionnalité de vidéo en direct d’Instagram pour leurs publications en faveur de la Palestine, a-t-il déclaré.

Sur TikTok, les hashtags #Israël et #Palestine ont attiré des dizaines de milliards de vues. les jeunes se tournent vers la plateforme pour des nouvelles et des perspectives sur le conflit. Mais au moins un article important qui couvre l’actualité du point de vue palestinien a reçu lundi un avis l’informant qu’il avait été banni définitivement. Le porte-parole de TikTok, Jamie Favazza, a déclaré mardi que l’interdiction était une erreur et que le compte avait été rétabli.

Depuis le début de l’invasion du Hamas, TikTok a déplacé davantage de modérateurs de contenu pour se concentrer sur les publications sur le conflit, y compris les publications en arabe et en hébreu, a déclaré Favazza. Il a également bloqué certains hashtags associés à la violence graphique ou à la propagande terroriste, notamment des images d’otages ou d’exécutions. Et il travaille avec des vérificateurs de faits pour identifier les informations erronées, même si une navigation rapide dans les recherches populaires telles que « Israël » et « Gaza » mardi a révélé de nombreuses vidéos de conflits antérieurs sans rapport qui étaient présentées comme s’il s’agissait d’actualités. D’autres vidéos ont accumulé des vues avec des images graphiques de victimes israéliennes, probablement produites à l’origine par le Hamas, avec un mince vernis de commentaires dénonçant les actes.

Des pirates pro-Hamas envoient de fausses alertes de roquettes et mettent des sites Web hors ligne

Quant à YouTube, le porte-parole Jack Malon a déclaré que la plateforme s’efforçait de connecter les utilisateurs qui recherchent des termes liés à la guerre avec des sources d’information fiables. Il a ajouté que YouTube supprime les discours de haine visant à la fois les communautés juive et palestinienne.

Dans les premières heures de l’invasion du Hamas, des images graphiques ont fait surface sur des plateformes plus petites avec des règles de contenu permissives, notamment Gab et Telegram, a déclaré Yael Eisenstat, vice-présidente de la Ligue anti-diffamation et ancienne responsable politique de Facebook. Inévitablement, il est ensuite republié sur les plateformes grand public, où il peut prospérer ou dépérir, en fonction de leurs politiques et de leur application. Une grande partie a trouvé sa place sur X.

« Il est plus difficile à l’heure actuelle de trouver des contenus clairement transgressifs, en particulier les contenus les plus antisémites, sur YouTube et même sur Meta », a déclaré Eisenstat. « C’est totalement facile à trouver sur X. »

Sur Telegram, un compte apparemment officiel du Hamas, comptant près de 120 000 abonnés, publie régulièrement des vidéos macabres des attaques contre Israël. Un clip, visionné plus de 77 000 fois, montrait un militant non identifié piétinant le visage d’un soldat mort. De nombreuses vidéos ont été republiées sur X. Au moins une des vidéos a également été publiée par le média arabe Al-Jazeera. sur YouTubeoù il compte 12,9 millions d’abonnés, mais avec une partie gore floue.

Telegram n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

Lundi, le compte « Sécurité » de X a tweeté un changement dans la politique de l’entreprise qui permettra à davantage de publications qui violeraient normalement ses règles de rester sur la plateforme, sous réserve d’une exception d’intérêt médiatique. « Dans ces situations, X estime que, même si c’est difficile, il est dans l’intérêt du public de comprendre ce qui se passe en temps réel », a déclaré la société dans son tweet.

Meta et TikTok se sont associés à des organisations de vérification des faits pour étiqueter les informations fausses et trompeuses. X recrute ses propres utilisateurs dans un projet de vérification des faits participatif appelé Community Notes.

Mardi, les participants au projet ont débattu de l’opportunité d’appliquer une étiquette de vérification des faits à une vidéo horrible publiée par Donald Trump Jr., le fils de l’ancien président. La vidéo semblait montrer des militants tirant avec des armes à feu sur des cadavres et des blessés sur un sol en béton, mais sa provenance n’était pas claire. La vidéo est restée en ligne mercredi.