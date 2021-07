Dans la guerre des données de Facebook

D’un côté, des dirigeants, dont M. Silverman et Brian Boland, vice-président de Facebook en charge de la stratégie de partenariat, qui ont fait valoir que Facebook devrait partager publiquement autant d’informations que possible sur ce qui se passe sur sa plate-forme – bon, mauvais ou laid.

L’annonce, qui a laissé les employés de CrowdTangle dans un silence stupéfait, était le résultat d’une bataille d’un an entre les dirigeants de Facebook sur la transparence des données et sur ce que le réseau social devrait révéler sur son fonctionnement interne.

Brandon Silverman, co-fondateur et directeur général de CrowdTangle, a réuni des dizaines d’employés lors d’un appel vidéo pour leur dire qu’ils étaient en train d’être séparés. CrowdTangle, qui fonctionnait de manière quasi-indépendante au sein de Facebook depuis son acquisition en 2016, a été déplacé sous l’équipe d’intégrité du réseau social, le groupe essayant de débarrasser la plate-forme de la désinformation et des discours de haine. Certains employés de CrowdTangle étaient réaffectés à d’autres divisions et M. Silverman ne gérerait plus l’équipe au jour le jour.

Mais l’histoire de CrowdTangle est importante, car elle illustre la façon dont l’obsession de Facebook pour la gestion de sa réputation entrave souvent ses tentatives de nettoyer sa plateforme. Et cela touche au cœur de l’une des tensions centrales auxquelles Facebook est confronté à l’ère post-Trump. L’entreprise, blâmée pour tout, de l’ingérence électorale à l’hésitation vaccinale, veut vraiment rétablir la confiance d’un public sceptique. Mais plus il partage sur ce qui se passe sur sa plateforme, plus il risque d’exposer des vérités inconfortables qui pourraient encore nuire à son image.

Une bataille interne sur la transparence des données peut sembler en bas de la liste des enquêtes dignes de Facebook. Et c’est une chronique que j’ai hésité à écrire pendant des mois, en partie parce que je suis trop proche de l’action. (Plus sur ce sujet dans une minute.)

Team Selective Disclosure a gagné, et CrowdTangle et ses supporters ont perdu.

Ils ont fait valoir que les journalistes et les chercheurs utilisaient CrowdTangle, une sorte de moteur de recherche suralimenté qui permet aux utilisateurs d’analyser les tendances de Facebook et de mesurer les performances des publications, pour extraire des informations qu’ils considéraient comme inutiles – montrant, par exemple, que des commentateurs de droite comme Ben Shapiro et Dan Bongino obtenait beaucoup plus d’engagement sur ses pages Facebook que les médias grand public.

M. Boland, qui a supervisé CrowdTangle ainsi que d’autres efforts de transparence de Facebook, a déclaré que l’outil était tombé en disgrâce auprès des dirigeants influents de Facebook au moment de l’élection présidentielle de l’année dernière, lorsque les journalistes et les chercheurs l’ont utilisé pour montrer que les commentateurs pro-Trump se répandaient. désinformation et commentaire hyperpartisan avec un succès étonnant.

« L’une des principales raisons pour lesquelles j’ai quitté Facebook est que la direction la plus élevée de l’entreprise ne veut pas investir dans la compréhension de l’impact de ses produits de base », a déclaré M. Boland, dans sa première interview depuis son départ. « Et il ne veut pas rendre les données disponibles pour que d’autres fassent le travail acharné et les tiennent responsables. »

Mais les cadres qui ont poussé le plus fort pour la transparence semblent avoir été mis à l’écart. M. Silverman, co-fondateur et directeur général de CrowdTangle, a pris un congé et n’a plus de rôle clairement défini dans l’entreprise, ont déclaré plusieurs personnes connaissant la situation. (M. Silverman a refusé de commenter son statut.) Et M. Boland, qui a passé 11 ans chez Facebook, a quitté l’entreprise en novembre.

« CrowdTangle fait partie d’une suite croissante de ressources de transparence que nous avons mises à la disposition des gens, y compris des universitaires et des journalistes », a déclaré Joe Osborne, un porte-parole de Facebook. « Avec CrowdTangle qui intègre notre équipe d’intégrité, nous développons une stratégie plus complète sur la façon dont nous nous appuyons sur certains de ces efforts de transparence pour aller de l’avant. »

Facebook conteste cette qualification. Il indique que la réorganisation de CrowdTangle visait à intégrer le service à ses autres outils de transparence, et non à l’affaiblir, et que les cadres supérieurs sont toujours déterminés à accroître la transparence.

La question de savoir quoi faire à propos de CrowdTangle a contrarié certains des hauts dirigeants de Facebook pendant des mois, selon des entretiens avec plus d’une douzaine d’employés actuels et anciens de Facebook, ainsi que des e-mails et des publications internes.

Le compte Twitter qui a lancé 1 000 réunions

C’est ici que j’interviens, un peu à contrecœur.

J’ai commencé à utiliser CrowdTangle il y a quelques années. Je cherchais un moyen de voir quelles actualités avaient le plus de succès sur Facebook, et CrowdTangle – un outil utilisé principalement par les équipes d’audience des éditeurs d’actualités et des spécialistes du marketing qui souhaitent suivre les performances de leurs publications – a rempli la facture. J’ai compris que grâce à une solution de contournement kludgey, je pouvais utiliser sa fonction de recherche pour classer les publications de liens Facebook – c’est-à-dire les publications qui incluent un lien vers un site non Facebook – par ordre de nombre de réactions, de partages et de commentaires qu’ils ont reçus. Les publications de liens n’étaient pas un proxy parfait pour les nouvelles, l’engagement n’était pas un proxy parfait pour la popularité et les données de CrowdTangle étaient limitées à d’autres égards, mais c’était le plus proche que j’étais venu pour trouver une sorte de classement des nouvelles cross-Facebook, donc J’ai couru avec.

Au début, Facebook était heureux que moi et d’autres journalistes trouvions son outil utile. Avec seulement environ 25 000 utilisateurs, CrowdTangle est l’un des plus petits produits de Facebook, mais il est devenu une ressource précieuse pour les utilisateurs puissants, y compris les organisations mondiales de la santé, les responsables des élections et les spécialistes du marketing numérique, et il a rendu Facebook transparent par rapport aux plateformes rivales comme YouTube et TikTok. , qui ne libèrent pas autant de données.

Mais l’ambiance a changé l’année dernière lorsque j’ai ouvert un compte Twitter appelé @FacebooksTop10, sur lequel j’ai publié un classement quotidien montrant les sources des publications de liens les plus engagées par les pages américaines, sur la base des données CrowdTangle.

L’automne dernier, le classement regorgeait de messages de M. Trump et de personnalités médiatiques pro-Trump. Depuis que M. Trump a été exclu de Facebook en janvier, il a été dominé par une poignée de polémiste de droite comme M. Shapiro, M. Bongino et Sean Hannity, avec parfois des articles de presse grand public, des histoires d’animaux mignons ou des fans de K-pop. blog parsemé.