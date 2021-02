WASHINGTON (AP) – Les réunions commencent chaque jour peu après l’aube. Des dizaines d’assistants se présentent, café à la main, rejoignant Zoom depuis le siège de l’agence, leur domicile ou même les bureaux adjacents.

Les séances commencent par les dernières statistiques qui donnent à réfléchir, destinées à focaliser le travail et à rappeler ce qui est en jeu: nouveaux cas de coronavirus, personnes dans les hôpitaux, décès. Mais ils incluent également les derniers signes de progrès: tests COVID-19 administrés, doses de vaccins expédiées, injections de tirs.

Là où la dernière administration a abordé la pandémie avec le langage vernaculaire d’une catastrophe naturelle – en utilisant le mantra de l’Agence fédérale de gestion des urgences d’une réponse «soutenue par le gouvernement fédéral, gérée par l’État et exécutée localement» – l’équipe de Biden emprunte au Pentagone et à la doctrine de la force écrasante.

«Nous sommes en guerre contre ce virus», a déclaré Jeff Zients, coordinateur du COVID-19, dans une interview accordée à l’Associated Press entre les réunions du dimanche matin sur la réponse. «Nous prenons toutes les ressources et tous les outils dont le gouvernement fédéral dispose pour lutter sur tous les fronts.

C’est une stratégie confrontée à des tests urgents après que Biden a hérité d’un plan de distribution de vaccins incohérent et avec les menaces émergentes de nouvelles variantes de virus.

L’objectif, disent les collaborateurs de Biden, est aussi simple qu’ambitieux: après un an de défense, ils veulent se battre contre le virus – «submerger le problème», une sorte de mantra pour l’équipe.

La campagne est menée dans des écoles et des usines pharmaceutiques stériles, sur le vaste toit noir des parkings du stade et le long des trottoirs devant les maisons des Américains. Pour vaincre le virus, l’équipe de Biden doit superviser un effort logistique herculéen pour tirer sur des centaines de millions d’armes, mais aussi surmonter l’hésitation à l’égard des vaccins, le scepticisme scientifique politiquement chargé et la fatigue dans tous les coins de la société après près d’un an de difficultés.

Pour Biden, repousser la pandémie est un défi déterminant de sa présidence, mettant à l’épreuve sa promesse centrale au peuple américain de mieux gérer l’épidémie que son prédécesseur. Son équipe déploie apparemment jour après jour un éventail presque vertigineux de nouveaux efforts et fait appel aux petits et grands – de la construction d’une usine de gants chirurgicaux aux États-Unis d’ici la fin de l’année à la demande aux Américains de porter des masques tout en promenant leurs chiens.

La question centrale pour Biden et son équipe, à laquelle on ne peut pas encore répondre: tout cela sera-t-il suffisant?

«Ils adoptent exactement la bonne approche», a déclaré le Dr Leana Wen, médecin urgentiste et professeur de santé publique à l’Université George Washington qui était auparavant commissaire à la santé de Baltimore. «Le gouvernement fédéral prend ses responsabilités, au lieu de tout laisser aux gouvernements des États et locaux et de blâmer les autres lorsque les choses tournent mal.»

Pour l’ensemble de l’activité, cependant, Biden sait qu’il y a des statistiques plus sombres à venir avant que les Américains puissent revenir à un semblant de «jours d’avant».

Plus d’Américains sont morts du COVID-19 au cours de la dernière année que pendant toute la Seconde Guerre mondiale et certaines projections montrent que le nombre de morts pourrait dépasser celui de la guerre civile au début de l’été.

Depuis qu’il a pris ses fonctions il y a trois semaines, l’équipe de Biden a attaqué le problème sur plusieurs fronts. Ils ont libéré des milliards de dollars fédéraux pour stimuler les vaccinations et les tests et développé un modèle pour déployer plus de 10000 soldats en service actif pour rejoindre encore plus de membres de la Garde nationale pour mettre des coups de feu dans les armes. Des sites de vaccination de masse, soutenus par les troupes fédérales, devraient ouvrir en Californie, au Texas et à New York dans les semaines à venir.

Alors que les inquiétudes grandissent au sujet des mutations potentiellement dangereuses du virus, les collaborateurs de Biden considèrent les vaccins moins comme une solution miracle que comme faisant partie d’une série de mesures complémentaires qui, prises ensemble, offrent la perspective de réels progrès.

Et pour que les États-Unis maîtrisent pleinement le problème, le Dr Anthony Fauci, le plus grand spécialiste des maladies infectieuses du pays, a averti que le rythme des vaccinations doit augmenter à l’échelle mondiale pour réduire les mutants.

«Nous n’allons en aucun cas comprendre à quel point c’est difficile, mais nous allons démontrer des preuves claires de progrès et d’action», a déclaré Zients.

Biden est déjà bien parti pour dépasser son objectif de 100 millions de vaccinations au cours de ses 100 premiers jours au pouvoir. C’est un objectif assurément réalisable que certains jugent insuffisant, mais aussi une rupture avec les prédictions hors de la base de l’administration Trump qui sapent la confiance du public. Selon les Centers of Disease Control and Prevention, au moins 26 millions de doses ont été administrées au cours des trois premières semaines de son mandat.

Une grande partie de l’amélioration des livraisons de vaccins jusqu’à présent est due à des montées en puissance de fabrication planifiées depuis longtemps, et non aux actions de l’équipe de Biden, reconnaissent les aides. Mais avec la perspective de l’approbation d’un troisième vaccin dans les semaines à venir, ils essaient d’anticiper et d’éliminer la prochaine série de goulots d’étranglement, lorsque la capacité de fournir des injections et la demande de vaccins deviennent des facteurs limitants.

Wen a exhorté l’administration Biden à fixer des objectifs plus agressifs – un coup de lune – pour augmenter le rythme des vaccinations à 3 millions par jour. «Je pense qu’ils doivent simplement être beaucoup plus ambitieux lorsqu’ils parlent au public», a-t-elle déclaré.

Au-delà de l’accent mis sur le nombre de coups livrés, il est question de savoir à qui les bras.

L’équipe de Biden a joué un rôle accru dans la détermination de la destination de chaque flacon de vaccin, en veillant à ce que les communautés à faible revenu, rurales et minoritaires soient couvertes, une critique implicite de la façon dont certains États ont géré leur déploiement.

De nouvelles distributions aux centres de santé communautaires, annoncées mardi, et un programme de pharmacie de 1 million de doses hebdomadaires déployé cette semaine permettra à la Maison Blanche de diriger directement les vaccins vers les communautés mal desservies.

Les idées ne sont pas sans critiques. Lors d’un appel avec la Maison Blanche mardi, le gouverneur de l’Arkansas, Asa Hutchinson, a appelé l’administration à travailler à travers les États plutôt que par des voies de distribution alternatives, arguant qu’ils avaient une demande excédentaire qu’ils ne pouvaient déjà pas satisfaire. D’autres gouverneurs ont exprimé la crainte que le programme fédéral ne bouleverse leurs propres projets d’utiliser ces centres de santé pour distribuer des vaccins.

«Alors que les gouverneurs apprécient le partenariat fédéral, il est important que toute augmentation de la capacité de fabrication de vaccins soit envoyée aux États pour distribution et non dupliquée par le biais de programmes fédéraux distincts», a déclaré Hutchinson à l’AP.

La Maison Blanche les a défendus comme des programmes pilotes qui peuvent être étendus à plus de sites avec plus de doses s’ils s’avèrent efficaces.

Dans un cas clé, la réponse fédérale plus pratique a signifié que la Maison Blanche Biden a pris du recul.

Là où la Maison Blanche de Trump s’est impliquée dans l’édition des orientations du CDC pour les entreprises, les voyages et les écoles – ce qui a suscité des plaintes pour ingérence dans la science et conduit certains États à adopter leurs propres protocoles plus stricts – l’administration Biden laisse aux scientifiques de carrière le soin d’élaborer des politiques.

De nouvelles orientations fédérales plus normatives sur les écoles sont attendues dès vendredi. Alors que Biden avait promis en décembre que «la majorité de nos écoles pourraient être ouvertes d’ici la fin de mes 100 premiers jours», son administration a depuis réduit cet objectif pour couvrir uniquement les écoles K-8, et même alors, prévoit de compter le succès comme étant ouvert un seul jour par semaine.

Cela suscite les critiques de certains républicains qui disent que Biden met la barre trop bas et pour ignorer les leçons des écoles qui sont restées ouvertes pendant la majeure partie de la pandémie.

Un des premiers succès du plan Biden est né de conversations avec les gouverneurs frustrés par la fluctuation constante des stocks de vaccins. Le manque de certitude a conduit certains États à ralentir l’administration des premières doses pour s’assurer que suffisamment de secondes injections seraient disponibles en cas de baisse des livraisons. L’équipe de Biden s’est engagée à donner aux États un préavis de trois semaines sur ce qui les attend.

« Nous voyons maintenant plus de vaccins à l’horizon qu’il y a quelques semaines », a déclaré le gouverneur de l’Ohio Mike DeWine, un républicain, à l’AP. « Plus nous en apprenons sur les vaccins, plus je suis heureux. »

Les premières critiques du public sur la réponse de Biden ont été largement positives.

Deux semaines après l’administration de Biden, un sondage Quinnipiac a montré que 61% des Américains approuvaient la manière dont le président gère la pandémie de coronavirus. Presque tous les démocrates et 33% des républicains ont déclaré qu’ils approuvaient. Dans un sondage Quinnipiac de décembre, 39% des Américains ont approuvé la façon dont le président Donald Trump gérait la pandémie de coronavirus. Soixante-dix-huit pour cent des républicains, mais seulement 3% des démocrates, ont approuvé.

La stratégie nationale de Biden pour la pandémie, publiée le deuxième jour de son mandat, fournit la feuille de route pour les mois à venir: plus de tests, des orientations claires et des vaccinations plus nombreuses et équitables.

Mais le chemin vers une «nouvelle normalité» n’est toujours pas clair. La science sur ce qui sera nécessaire pour parvenir à «l’immunité collective», en particulier avec la montée de nouvelles mutations, reste en suspens.

L’équipe Biden travaille déjà activement avec les sociétés pharmaceutiques pour préparer des injections de «rappel» pour les variantes, potentiellement annuellement, comme les vaccins contre la grippe. Et ils construisent l’infrastructure pour accélérer les tests de dépistage du virus, étant donné que les tests pourraient faire partie de la vie pour les années à venir.

L’appel de Biden aux Américains de porter un masque pendant ses 100 premiers jours sera sans aucun doute prolongé, ont déclaré des assistants. Et ses autres objectifs devraient être ajustés à la hausse dans les mois à venir.

« Nous fixerons la prochaine série d’objectifs au fur et à mesure que nous progressons contre la première série d’objectifs », a déclaré Zients.

Les rédacteurs de l’Associated Press Hannah Fingerhut et Jonathan Lemire à Washington et Andrew DeMillo à Little Rock, Arkansas, ont contribué à ce rapport.