Oh non, c’est très cher! Je suis absolument certain que c’est ainsi que vous auriez commencé dès que vous avez vu l’étiquette de prix du nouveau purificateur d’air Dyson Pure Hot + Cool Cryptomic. Pour être honnête, j’aurais fait la même chose pour quelque chose qui a un prix de Rs 61 900, mais c’est avant que vous ne sachiez la pièce de fête de ce purificateur d’air. Non seulement Dyson Pure Hot + Cool Cryptomic contient plusieurs appareils en un, c’est-à-dire un purificateur d’air, un radiateur et un refroidisseur d’air tout en un, mais il est conçu pour détruire un polluant assez courant dans nos maisons. Et pourtant assez ignoré. Non, pas seulement PM10. Pas seulement PM2,5. Pas seulement des gaz et des composés organiques volatils (COV). Pas seulement un virus. Pas seulement des bactéries. Pas seulement des allergènes. Le Dyson Pure Hot + Cool Cryptomic est conçu pour détruire le formaldéhyde au niveau moléculaire et il dispose de ce que l’on appelle la technologie Cryptomic qui utilise un revêtement catalytique unique avec la même structure que le minéral Cryptomelane.

Le Dyson Pure Hot + Cool Cryptomic rejoint la gamme existante de purificateurs d’air Dyson en Inde, qui comprend désormais le Dyson Pure Humidify + Cool (environ Rs 55900) Dyson Pure Hot + Cool (environ Rs 55,900), la technologie Dyson Pure Cool Advanced ( environ Rs 45 900 pour la tour et Rs 39 900 pour le bureau), Dyson Pure Cool Link Tower (environ Rs 29 900) et le Dyson Pure Cool Me (environ Rs 25 900). À l’heure actuelle, les purificateurs de Dyson sont la seule option si vous voulez un radiateur intégré à l’intérieur d’un purificateur d’air et l’une des rares options de qualité si vous voulez un humidificateur intégré à l’intérieur d’un purificateur d’air.

Pourquoi devriez-vous vous inquiéter du formaldéhyde?

Spécifiquement pour le Dyson Pure Hot + Cool Cryptomic, le domaine d’intervention en plus de ce que fait le Dyson Pure Hot + Cool est le formaldéhyde. Facile à ignorer, le formaldéhyde est 500 fois plus petit qu’une particule PM0.1 et la plupart des purificateurs d’air ne tentent même pas de filtrer ce polluant en suspension dans l’air. Si vous pensez qu’il n’y a pas de problème de formaldéhyde dans votre maison, vous vous trompez. De nombreux articles ménagers de tous les jours sont une source de formaldéhyde, notamment les tapis, la peinture et le vernis, les produits du bois, les antiseptiques et les agents de nettoyage, les bougies parfumées, les tissus à pression permanente, les cigarettes et même les déodorants. Oui, votre maison n’en aurait aucun si vous n’utilisez aucun de ces produits

Ce que fait la technologie Cryptomic avec le revêtement catalytique unique et le minéral Cryptomelane, c’est qu’ils ajoutent ce que Dyson appelle des milliards de tunnels de la taille d’un atome dans une structure maillée conçue pour piéger et détruire le formaldéhyde en le décomposant en de minuscules quantités d’eau et de CO2. . Et puis il y a les filtres refaits qui aident à capturer les polluants atmosphériques, y compris le formaldéhyde.

Quelle est la particularité des filtres du Dyson Pure Hot + Cool Cryptomic?

Le Dyson Pure Hot + Cool Cryptomic utilise du verre H-13 HEPA et des filtres à charbon actif qui sont scellés sous vide. Le filtre HEPA est composé de neuf mètres de filtres en microfibres de borosilicate condensés et scellés qui peuvent capturer des particules aussi petites que 0,1 micron. Le filtre à charbon actif reçoit une couche de Tris, également appelé Trishydroxyméthylaminométhane (c’est-à-dire une bouchée, s’il y en a une), pour une meilleure absorption et une meilleure élimination des fumées, des odeurs et des gaz dans la pièce. En comparaison avec le purificateur Dyson Pure Hot + Cool qui l’a précédé, le filtre HEPA du Dyson Pure Hot + Cool Cryptomic est à peu près le même, mais il y a une grande différence, même visuellement, dans la façon dont les filtres à charbon sont conçus et emballé. Le Dyson Pure Hot + Cool Cryptomic en reçoit deux paires, une à l’avant et une à l’arrière, ce qui permet une prise d’air proche de 360 ​​degrés.

Le design est plus similaire, ce qui est génial

En termes de conception, le Dyson Pure Hot + Cool Cryptomic ressemble beaucoup au Dyson Pure Hot + Cool. À l’exception de l’élément visuel remarquable qui est la calandre de couleur or. Vous avez la flexibilité totale de le garder sur une table basse ou directement sur le sol. Cela dit, la conception conserve les caractéristiques Dyson avec la boucle annulaire pouvant aller autour de 350 degrés en mode oscillation (vous pouvez également choisir entre 45 degrés, 90 degrés et 180 degrés, en fonction de l’emplacement dans votre pièce) , l’affichage circulaire pour les statistiques en temps réel, un mode de circulation d’air diffus et les prises d’air à 360 degrés.

L’option vraiment intéressante de basculer entre le sens du flux d’air orienté vers l’avant ou le mode diffus a beaucoup de sens, en particulier en hiver, avec le chauffage allumé ou éteint. Vous n’aimerez peut-être pas toujours un courant d’air sur votre visage, en particulier en cette saison, et le mode diffus est idéal. Venez étés, lorsque le souffle d’air est plus que bienvenu, le mode ventilateur peut être déployé.

L’élément chauffant ajoute beaucoup de valeur

Pour que le Dyson Pure Hot + Cool Cryptomic fonctionne comme un appareil de chauffage d’ambiance, des plaques en céramique sont placées verticalement dans les deux boucles annulaires du multiplicateur d’air. En fonction de la température que vous avez réglée pour que la pièce soit maintenue à et par rapport à la température ambiante du moment, ces plaques chauffent. L’air qui sort du purificateur passe au-delà de ces plaques et se réchauffe avant d’émerger dans la pièce. Le Dyson Pure Hot + Cool Cryptomic continue de surveiller la température ambiante ainsi que le chauffage de ces plaques pour arrêter le chauffage et économiser de l’énergie une fois que la température ambiante souhaitée a été atteinte. Et détendez-vous quand il le faut.

Pour moi, cela fonctionne vraiment bien. Le chauffage, selon des données corroborées par des moniteurs de qualité de l’air tiers, n’élimine pas l’humidité de l’air de la pièce. Contrairement à de nombreux appareils de chauffage qui assèchent l’air et qui entraînent des douleurs dans la gorge ou des problèmes de nez et de peau. Encore plus loin des données brutes, la sensation même de se réveiller dans une pièce chauffée sans le chauffage standard typique des irritations de la gorge ou de la peau sèche, vaut chaque centime dépensé.

Des tests solides signifient qu’il s’agit d’un purificateur d’air très puissant

En tant que purificateur d’air, le Dyson Pure Hot + Cool Cryptomic suit le même livre de règles que ses prédécesseurs. Aussi parce que la taille physique, les ingrédients et les combinaisons de filtres restent similaires. Même si la qualité de l’air extérieur était vraiment mauvaise, dépassant une lecture AQI de 350, le Dyson Pure Hot + Cool Cryptomic a maintenu la chambre des enfants à un niveau très sain de 19 grammes / mètre cube (g / m3). Et l’humidité dans la pièce, avec un humidificateur fonctionnant séparément, est restée supérieure à 50% et il n’y a pas eu de creux pendant que le Dyson Pure Hot + Cool Cryptomic fonctionnait en mode chauffage non plus.

Il y a une grande différence dans la façon dont Dyson développe et teste les purificateurs d’air par rapport à ses concurrents. Alors que la plupart des purificateurs d’air sont évalués après ce que l’on appelle des tests de débit d’air propre (CADR), Dyson utilise un autre test appelé POLAR. Il y a de belles différences. Le test CADR est effectué dans une pièce d’environ 11,8 m2 (127 pieds carrés), où le purificateur est placé au milieu de la pièce, avec un ventilateur supplémentaire pour faire circuler l’air dans la pièce et un seul capteur pour mesurer l’air. qualité. Ce n’est absolument pas représentatif de la disposition de la plupart de nos salons, qui n’ont pas toujours un ventilateur de plafond pour faire circuler l’air (en hivers, par exemple) et n’ont sûrement pas de place pour un purificateur au milieu de la pièce . Le test POLAR de Dyson fait les choses différemment. Un laboratoire de test POLAR est basé sur une pièce plus grande de 27 m2 (290 pieds carrés), sans ventilateur supplémentaire. Le purificateur d’air est placé dans un coin de la pièce, ce qui reproduit la façon dont il est utilisé dans nos maisons et la pollution injectée dans la pièce depuis l’autre coin. Le test utilise huit capteurs dans les coins de la pièce et un capteur au centre, détectant les particules de pollution de l’air intérieur qui sont 300 fois plus étroites qu’un cheveu humain. Il s’agit de tester les performances du purificateur dans les coins les plus éloignés de la pièce, et pas seulement à proximité immédiate du purificateur d’air.

Il n’y a pas de meilleure application de purificateur d’air intelligent

Toutes les fonctionnalités du Dyson Pure Hot + Cool Cryptomic peuvent être contrôlées par l’application Dyson Link (gratuite pour Android et iOS). Vous obtenez les statistiques actuelles de l’air intérieur ainsi que les statistiques de l’air extérieur de votre ville et des données historiques sur la qualité de l’air dans votre pièce. Vous pouvez également tout contrôler, de la vitesse du ventilateur au mode de fonctionnement. Le purificateur se connecte à votre Wi-Fi domestique sur les bandes 2,4 GHz ou 5 GHz, et peut également être lié à votre assistant Amazon Alexa pour les commandes vocales permettant de contrôler la fonctionnalité du purificateur.

Le dernier mot: vous récupérez beaucoup d’argent pour l’argent que vous dépensez

Oui, vous payez une somme importante pour le purificateur d’air Dyson Pure Hot + Cool Cryptomic. Mais il s’attaque à deux grands problèmes dans votre maison. L’un est la production constante de formaldéhyde comme polluant à partir d’objets statiques ainsi que de produits d’usage quotidien. Deuxièmement, l’aspect chauffage pour les froides journées et nuits d’hiver. La réalité est que la plupart des purificateurs ne sont pas équipés pour traiter le formaldéhyde comme le Dyson Pure Hot + Cool Cryptomic, uniquement à cause de la technologie Cryptomic et des filtres refaits.