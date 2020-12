Duterte a défendu à plusieurs reprises la répression, affirmant qu’il était nécessaire de sécuriser le pays et de protéger les civils des trafiquants de drogue violents. Il a rejeté les appels de l’étranger et des critiques locaux pour rattraper ses forces de sécurité.

L’enquête s’est concentrée sur des allégations selon lesquelles Duterte et d’autres hauts fonctionnaires, y compris des responsables de l’application des lois, « ont activement promu et encouragé le meurtre d’usagers et / ou de trafiquants de drogue soupçonnés ou présumés, et dans un tel contexte, de membres des forces de l’ordre … et non identifiés. les assaillants ont commis des milliers de meurtres illégaux aux Philippines », indique le rapport.