Dans la guerre civile au Yémen, la bataille de Marib entre les Houthis et les forces gouvernementales soutenues par les Saoudiens pourrait s’avérer cruciale

MARIB, Yémen — Les jeunes hommes affluent dans l’hôpital directement depuis les lignes de front, les membres brisés ou manquants, la peau brûlée par des missiles et des drones, des blessures par balles à la tête et au cou. Leurs proches suivent, veillent à côté de leurs lits de camp ou produisent des bordereaux d’autorisation pour transporter ceux qui ont succombé au cimetière à travers la ville, où des rangées de pierres tombales identiques s’étendent maintenant dans le sable.

Cette sinistre inondation a été implacable au cours des derniers mois en raison de la détermination incessante des deux principales parties de la guerre civile au Yémen à remporter ce qui pourrait être la bataille cruciale du conflit de sept ans.

Sur un terrain désertique à la périphérie de Marib, les rebelles houthis soutenus par l’Iran combattent le gouvernement internationalement reconnu, soutenu par une coalition militaire dirigée par l’Arabie saoudite, pour le contrôle de son bastion stratégique dans le nord du pays.

Si les Houthis prenaient le contrôle de la province, également appelée Marib, cela donnerait au groupe le contrôle quasi-total du nord du Yémen, l’accès à des infrastructures pétrolières et gazières clés et un avantage dans les pourparlers visant à mettre fin au conflit. Pour les forces gouvernementales, cela marquerait un énorme revers.

Plus d’un million de civils fuyant les combats ailleurs ont afflué dans la province de Marib ces dernières années, et beaucoup pourraient maintenant être à nouveau déplacés à mesure que la bataille se rapproche. Certains, dont des enfants, ont déjà été tués et blessés par des attaques de missiles et des bombardements.

Cette année, les Houthis ont rejeté une offre de cessez-le-feu de l’Arabie saoudite qui aurait pu mettre fin à cette effusion de sang, affirmant qu’ils n’accepteraient de discuter d’une trêve qu’une fois que l’aéroport de la capitale, Sanaa, serait rouvert et que toutes les restrictions seraient levées du port de Hodeida. La coalition dirigée par l’Arabie saoudite continue de contrôler l’espace aérien et le port du pays, une bouée de sauvetage cruciale pour le pays, qui est submergé par ce que les Nations Unies ont décrit comme la pire crise humanitaire au monde.

Les Houthis ont plutôt poursuivi leur campagne pour prendre le contrôle de la province de Marib. Pour retenir les Houthis, les troupes gouvernementales et les forces locales alliées ont creusé des tranchées dans les collines et se sont positionnées au sommet des sommets qui parsèment le paysage aride, utilisant les hauteurs pour tirer à travers l’étendue de sable.

Ils sont renforcés par de fréquentes frappes aériennes saoudiennes contre les positions Houthis à proximité. Mais les forces gouvernementales sont elles-mêmes vulnérables aux frappes de missiles et de drones Houthis.

« Face aux missiles balistiques et aux drones, c’est le plus gros problème », a déclaré le lieutenant-général Sagheer bin Aziz, chef d’état-major de l’armée yéménite, s’exprimant près de la ligne de front à l’ouest de la ville de Marib. L’interview a été brièvement interrompue lorsqu’un drone Houthi a été repéré au-dessus de la tête, forçant les soldats et les journalistes du Washington Post à se précipiter vers un endroit plus sûr.

Les Houthis ont intensifié ces attaques de missiles et de drones en réponse aux frappes aériennes saoudiennes, selon Dhaifallah al-Shami, ministre de l’Information de Sanaa contrôlée par les Houthis, affirmant que « c’est un œil pour l’autre ».

Au moins 1 700 soldats du gouvernement dans la province de Marib ont été tués et environ 7 000 blessés jusqu’à présent cette année dans de telles attaques ainsi que par des tirs de snipers persistants et d’autres hostilités, a déclaré bin Aziz. Les Houthis, qui ne publient pas le nombre officiel de morts, sont également soupçonnés par les analystes de subir de graves pertes, en grande partie à cause des frappes aériennes saoudiennes.

Des soldats échangent des tirs avec des rebelles houthis à l’ouest de Marib le 15 août. Le lieutenant-général Sagheer bin Aziz, en bas à gauche, est assis près d’une position de première ligne à l’extérieur de Marib le 15 août 2021. Des soldats se dirigent vers une position au sommet d’une colline à l’extérieur de Marib. Un soldat se rend à une position de première ligne à l’extérieur de Marib en août.

« Cette guerre nous a fait vieillir »

Ammar Abu Saleh, 29 ans, a perdu sa jambe gauche dans l’explosion d’une mine terrestre en 2018 alors qu’il combattait en première ligne avec les forces gouvernementales, a-t-il déclaré, puis l’a amputé après avoir été pris en otage par les Houthis. Finalement, il a été libéré lors d’un échange de prisonniers, équipé d’une prothèse et renvoyé au front.

Mais à la fin de l’année dernière, il a essuyé des tirs et a dû laisser sa nouvelle jambe derrière lui.

Depuis lors, il a quand même continué à se battre, utilisant une mitrailleuse dans les montagnes à l’extérieur de Marib. « C’est plus facile avec la jambe », a-t-il déclaré, mais l’inconvénient n’est pas suffisant pour le garder à la maison. « Je sens que j’ai été fait pour me battre. »

Récemment, Abu Saleh a brièvement quitté son poste en première ligne pour se rendre en ville et rejoindre la file croissante de personnes en attente de nouvelles jambes à l’hôpital général.

Là, les misères de la guerre sont pleinement exposées. À l’extérieur, de jeunes hommes manquant de jambes s’appuient sur des béquilles ou s’entraînent à marcher avec de nouvelles prothèses fournies par un centre de réadaptation financé par l’Arabie saoudite, où la liste d’attente pour de nouveaux membres a grimpé en flèche au cours de la dernière année.

À l’intérieur, le personnel de l’hôpital a décrit un cycle incessant de cas traumatisants qui les ont épuisés. « Il y a une pression croissante de jour en jour », a déclaré Mohammed Abdo al-Qubati, chef de l’autorité hospitalière. L’établissement soigne désormais peu de civils, compte tenu de l’afflux constant de soldats blessés.

À l’étage, Haroon Abdullah, 20 ans, se reposait, soutenant sa jambe brûlée et cassée alors qu’il se remettait de ce qu’il a décrit comme une attaque de drone contre sa position à l’extérieur de Marib début août. « Vers midi, nous avons entendu le bruit du drone bourdonner, puis il a juste explosé », se souvient-il.

Les drones sont « continus », a-t-il dit, « larguant quatre à cinq bombes chaque jour ».

Sa dernière blessure marque la quatrième fois qu’il est grièvement blessé pendant la guerre. Derrière lui, des photos de soldats tués en première ligne se décollaient du mur ébréché. Autour de lui gisaient d’autres jeunes gens récemment blessés sur le champ de bataille. « Cette guerre nous a fait vieillir », a déclaré Abdullah.

Même les enfants ont vieilli au combat. Dans l’unité de soins intensifs chirurgicale à proximité, un garçon qui a dit qu’il avait 15 ans a raconté comment il avait été abattu alors qu’il combattait sur les lignes de front pour les Houthis il y a environ 11 mois. Le coup de feu a causé une blessure à la colonne vertébrale qui l’a laissé paralysé.

Al-Shami, le ministre, a nié que des enfants se battent pour les Houthis et a déclaré que de telles affirmations n’étaient « pas vraies ».

Badr al-Mufa, à gauche, aurait 18 ans, est aperçu en août à Marib après avoir été blessé en juin par un drone ou un missile Houthi. Hussein al-Subari, à gauche, et Ammar Abu Saleh ont tous deux perdu une jambe dans les combats. Le 14 août, le personnel médical de l’hôpital de Marib prend des mesures pour fabriquer des prothèses de jambes pour les soldats blessés pendant la guerre. Haroon Abdullah, 20 ans, vu le 16 août, a récemment été blessé par une frappe de drone Houthi près de Marib, mais le soldat a déclaré qu’il était prêt à retourner à son poste dès qu’il se rétablirait.

Marib « pierre d’achoppement »

La bataille pour cette province stratégique entrave les efforts renouvelés pour mettre fin à la guerre, selon les analystes, les pourparlers étant en grande partie au point mort.

« Ce que nous voyons, c’est la détermination sans faille des Houthis de prendre Marib », a déclaré Timothy Lenderking, que le président Biden a nommé envoyé spécial américain pour le Yémen. Et la bataille pour la province, a-t-il dit, est « la pierre d’achoppement » dans les négociations.

Au début de cette année, l’administration Biden, désireuse de prendre ses distances avec le conflit largement critiqué, a retiré son soutien aux opérations offensives de la coalition dirigée par l’Arabie saoudite et a annulé une décision de l’administration Trump qualifiant les Houthis de groupe terroriste. Cette désignation menaçait d’interférer avec les efforts d’aide internationale, ont déclaré des groupes de secours.

Le retrait du soutien américain « a affecté notre moral en tant que dirigeants », a déclaré bin Aziz, le chef d’état-major de l’armée. « Nous voulons que nos amis américains reconsidèrent cette décision. »

Après que les avions saoudiens aient rugi au-dessus de leur tête, il a décrit le son de leurs frappes aériennes comme « la meilleure symphonie ». Les forces gouvernementales ont retenu les Houthis en grande partie grâce à ce soutien, ont déclaré des analystes, bien que les rebelles aient récemment fait des progrès notables.

« Vous ne pouvez pas vraiment gagner une guerre avec la puissance aérienne », a déclaré Elana DeLozier, chercheur principal au Washington Institute for Near East Policy. « Et c’est là que le gouvernement s’attire vraiment des ennuis parce qu’il n’a pas assez de punch pour chasser les Houthis, donc ce ne sont que les frappes aériennes saoudiennes [holding them back]. «

Jamila Saleh Ali Duma, 27 ans, est assise avec son fils et sa belle-mère dans leur maison à Marib le 17 août. Son mari, Taher, et sa fille de 2 ans, Layan, sont morts dans une attaque au missile Houthi dans une station-service en juin. Un migrant éthiopien aide à construire une tente le mois dernier pour une famille yéménite déplacée dans un camp de réfugiés à Marib. De nombreuses familles de ce camp de réfugiés à Marib ont récemment quitté un autre camp qui avait été menacé par les combats à proximité. Un nouveau cimetière, vu à la mi-août, a été établi près d’un plus ancien pour accueillir les victimes civiles et militaires.

« Je n’ai personne d’autre que lui »

Un sentiment de terreur se rapproche de ces Yéménites qui ont fui les combats ailleurs pour ce qu’ils pensaient être le refuge de Marib.

La famille de Jamila Saleh Ali Duma a abandonné sa maison dans la province d’Amran il y a plusieurs années et vit maintenant dans un appartement exigu à Marib. En juin, un missile a frappé une station-service où le mari de Duma, Taher, faisait la queue, le brûlant vif ainsi que leur fille de 2 ans, Layan, a-t-elle déclaré.

Al-Shami, le ministre houthi, a déclaré que la frappe visait un « site militaire » et que leurs forces « ne tueraient jamais intentionnellement un enfant ».

Maintenant, Duma a peur de laisser son fils sortir. « Je n’ai personne d’autre que lui, dit-elle. « Il n’y a aucune chance que je le laisse sortir. »

La famille de Fatima Mohammed al-Sharafi a fui pour la quatrième fois ce printemps, cherchant refuge dans un camp à la périphérie de la ville. Peu de temps après, des vents violents ont ravagé la région, renversant leur tente sur sa petite fille, la tuant, a déclaré al-Sharafi.

Lorsqu’on lui a demandé le nom de sa fille, elle s’est arrêtée pendant environ 10 secondes, abasourdie par sa propre incapacité à se souvenir.

Puis c’est venu à elle.

« Amal », cria-t-elle. La seule façon dont elle a pu faire face à la perte, a-t-elle ajouté, a été « en essayant de l’oublier ».

Le corps d’un soldat tué au combat est chargé dans un véhicule à l’hôpital général de Marib le 18 août. Les membres des familles de deux soldats tués au combat se rassemblent à la morgue de l’hôpital de Marib le 18 août. Abdo al-Kahli a été tué en juin, tandis qu’Ibrahim al-Qamhi a été tué le mois suivant. Les membres de la famille et les camarades des deux soldats se réunissent le 18 août au cimetière de Marib. Les personnes en deuil se réunissent le 18 août pour se souvenir des soldats Abdo al-Kahli et Ibrahim al-Qamhi.

2 enterrements

Ibrahim al-Qamhi et Abdo al-Kahli ne se connaissaient pas dans la vie. Mais un matin récent, alors qu’une foule d’hommes et de garçons se rassemblait devant la morgue de l’hôpital, les corps des deux soldats, enveloppés de vêtements blancs, ont été chargés côte à côte dans une ambulance.

Al-Qamhi a été tué dans une frappe par un missile ou un drone, ont déclaré d’autres combattants. Al-Kahli a été tué par un explosif posé, ont déclaré ses proches.

Leurs visages jeunes et sérieux étaient les derniers à orner des dépliants commémoratifs les annonçant comme des martyrs pour une grande cause qui ont été distribués avant leurs funérailles.

Alors qu’ils étaient enterrés, leurs amis, de retour du champ de bataille pour les cérémonies, déploraient les conditions sur le terrain. « Les drones sont ce qui nous cause des problèmes en première ligne », a déclaré Bilal Abdullah, 38 ans, ajoutant qu’ils avaient également besoin de défenses antimissiles. Mais les troupes sont prêtes à continuer à défendre Marib contre les avancées des Houthis, a déclaré Abdullah, même si cela signifie « se sacrifier nous-mêmes ».

À proximité, le père d’al-Qamhi s’est agenouillé près du corps fraîchement enterré de son fils, tassant doucement le sable autour d’une photo appuyée contre sa pierre tombale.

Puis il se leva et s’éloigna lentement, baissant la tête alors qu’il passait devant des rangées d’autres nouvelles tombes miroitant faiblement dans la lumière de la fin de matinée.