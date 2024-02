Dans la guerre civile au Myanmar, l’offensive rebelle met à mal la cohésion militaire

Les récits des soldats de l’armée birmane qui se sont rendus ou ont fait défection au cours des trois derniers mois révèlent que l’armée souffre d’un moral en chute libre et d’une logistique débordée au milieu d’une offensive rebelle qui a entraîné des redditions massives. Ces récits, fournis par plus de 30 soldats, suggèrent que les récents succès des rebelles sur le champ de bataille vont au-delà de simples gains territoriaux et sapent la cohésion des forces défendant la junte militaire du Myanmar.

Sur le champ de bataille, où combattants pro-démocratie et insurgés ethniques mènent une campagne sur plusieurs fronts, les appels des unités de l’armée pour des renforts et un réapprovisionnement en munitions sont souvent restés sans réponse, ont déclaré d’anciens commandants. Un soldat a déclaré que les rations de son bataillon étaient si faibles que les soldats se déguisaient en civils pour acheter de la nourriture aux villageois. Un autre a déclaré que le personnel de soutien au combat avait été déployé sur le front de bataille sans aucune formation. Certains soldats ont déclaré qu’ils avaient été forcés de s’enrôler dans l’armée et qu’ils n’avaient jamais voulu se battre.

Ces récits d’une armée sous pression proviennent d’entretiens avec 13 soldats et de témoignages similaires de 19 autres personnes contenus dans des documents d’accusation examinés par le Washington Post. Les archives, qui n’ont pas été publiées auparavant, ont été compilées par la police d’État alliée aux rebelles après une bataille majeure en novembre dans le sud-est du Myanmar.

Les informations fournies par les soldats capturés et les transfuges n’offrent qu’une image partielle de la guerre menée dans une grande partie du Myanmar, et de nombreux détails n’ont pu être confirmés de manière indépendante. Les récits des soldats sur les redditions massives font écho aux affirmations des groupes rebelles, qui affirment que des milliers de soldats, y compris des bataillons entiers, se sont rendus ou ont fait défection depuis le début de l’offensive rebelle en octobre. Des photographies et des vidéos publiées en ligne semblent montrer un grand nombre de soldats capturés escortés sous garde hors des centres de commandement assiégés et remettant des armes aux rebelles.

L’armée du Myanmar a pris le pouvoir en 2021 après avoir renversé le gouvernement démocratiquement élu. Lorsque des manifestations ont éclaté à travers le pays, l’armée a répondu par la force et des milliers d’opposants se sont tournés vers la résistance armée, faisant parfois cause commune avec des groupes ethniques rebelles. L’armée a cherché à écraser l’opposition avec des méthodes si brutales et aveugles que les enquêteurs de l’ONU estiment qu’il s’agit probablement de crimes de guerre.

Mais l’année dernière, les rebelles ont poussé l’armée dans sa position la plus faible depuis des décennies en s’emparant de villes situées à la périphérie du pays et en repoussant les forces de la junte vers le centre, selon les analystes.

Dans la jungle avec le plus ancien groupe rebelle du Myanmar, au milieu d’une nouvelle menace contre la junte

Les enquêteurs de Myanmar Witness, une société indépendante Le groupe non gouvernemental qui vérifie l’évolution de la guerre au Myanmar a déclaré avoir utilisé des informations de source ouverte pour géolocaliser des images de cinq redditions massives et saisies d’armes depuis octobre. Les enquêteurs a déclaré que leurs efforts ne faisaient que commencer et que leurs conclusions représentaient « la pointe de l’iceberg des pertes militaires ».

Des chercheurs de l’Institute for Strategy and Policy-Myanmar, un groupe de réflexion basé au Myanmar, travaillent également à vérifier les redditions, et le directeur exécutif Min Zin a déclaré qu’il était déjà évident que l’ampleur était sans précédent dans l’histoire de l’armée. Les analystes birmans de quatre autres instituts de recherche indépendants sont du même avis.

“Le fait qu’ils aient dû accepter ce genre de situation en dit long sur les capacités des militaires”, a déclaré Richard Horsey, conseiller principal pour le Myanmar pour l’International Crisis Group.

Depuis que les rebelles ont lancé leur offensive, leurs gains territoriaux ont surpris même leurs partisans les plus ardents. Mais la plus grande menace pour la junte, disent les analystes, est l’impact de l’offensive sur la cohésion interne de l’armée.

Myo Myint Aung, qui dirige l’une des nombreuses organisations qui aident les soldats déserteurs à fuir le Myanmar, a déclaré que depuis octobre, le nombre de soldats contactant son groupe a triplé, passant d’environ 30 par mois à plus de 100. « Leur raison principale est la suivante : ils J’ai peur de mourir », a-t-il déclaré. “Ils savent que l’armée commence à perdre.”

Un porte-parole de la junte n’a pas répondu aux demandes de commentaires. Le commandant en chef de l’armée, Min Aung Hlaing, n’a pas abordé les informations faisant état de redditions massives, mais a déclaré lors d’une récente réunion avec les commandants que les soldats « doivent suivre la discipline militaire et éviter les actes préjudiciables aux individus et à l’organisation », selon le Global New Light of Myanmar, un journal public.

L’armée, qui a dirigé le Myanmar par de brefs intermèdes depuis 1948, a imposé la loyauté dans ses rangs même pendant les périodes d’intense instabilité. Ce n’est en aucun cas certain, disent les analystes, que les luttes actuelles de l’armée laissent présager une désintégration ou une défaite imminente. “Ce à quoi nous assistons n’est pas une avalanche”, a déclaré Morgan Michaels, analyste des conflits basé à Singapour pour l’Institut international d’études stratégiques, à propos des capitulations. “Mais c’est le début de quelque chose que nous n’avons jamais vu auparavant au Myanmar.”

Les récits de ceux qui se sont récemment rendus ou ont fait défection mettent en lumière jusqu’où l’armée va maintenir le contrôle. Les commandants ont coupé les soldats des informations sur le champ de bataille dans son ensemble en coupant leur communication avec le monde extérieur, selon des entretiens et des documents. L’armée a également cherché à endoctriner ses forces, ont expliqué les soldats, décrivant tour à tour les rebelles comme des forces désorganisées faciles à vaincre et des combattants impitoyables qui tuent des soldats sans exception.

Les récits des soldats utilisés dans cet article ont été collectés de trois manières. Les transfuges de l’armée, qui ont pu quitter le pays et vivent désormais le long de la frontière entre le Myanmar et la Thaïlande, ont été interviewés par des journalistes du Post lors d’appels vidéo. Les soldats détenus comme prisonniers de guerre ont été interviewés en personne dans les complexes rebelles par un journaliste du Post, hors de portée de voix de leurs ravisseurs. Ces prisonniers semblaient en bonne santé et bien traités, et ils semblaient volontiers d’accord lorsque le journaliste les aborda et leur demanda d’être interviewés. Ni les entretiens avec les transfuges ni ceux avec les prisonniers n’ont été organisés par les groupes rebelles.

Dix-neuf des témoignages proviennent de documents d’accusation de la police. Ces policiers, alignés sur les rebelles, ne sont peut-être pas des sources entièrement neutres. Les rapports étaient datés et signés à la fois par le prisonnier et par le policier qui avait mené l’interrogatoire, ce qui garantissait une certaine responsabilité. Même si ces prisonniers n’ont pas été interviewés par les journalistes du Post, certaines des informations qu’ils ont fournies ont été corroborées par des entretiens avec d’autres soldats et témoins, ainsi que par des photos et des vidéos prises sur les lignes de front.

Les soldats, âgés de 19 à 51 ans et composés pour la plupart de simples soldats et de quelques officiers, semblaient avoir plusieurs motivations pour livrer leurs témoignages. Les transfuges ont déclaré qu’ils souhaitaient révéler la situation difficile à laquelle est confrontée l’armée, dans l’espoir que cela puisse mettre un terme au conflit. Les soldats capturés semblaient vouloir justifier leur reddition, affirmant que leurs commandants les avaient voués à l’échec à cause d’un entraînement, d’une planification et d’un approvisionnement médiocres.

L’offensive d’octobre a débuté dans l’État Shan, au nord, avec des attaques coordonnées par une alliance de groupes rebelles.

En novembre, un groupe rebelle distinct de l’État de Kayah, dans le sud du pays, a commencé à avancer vers le bastion militaire de Loikaw, la capitale de l’État. Le commandant de l’unité militaire, Phyo Myint Hlaing, 36 ans, a déclaré qu’après avoir tenté en vain d’appeler du renfort, il s’était retiré dans un fossé, où il s’était rendu avec sept autres soldats.

A l’université de Loikaw, dans le centre-ville, où plus d’une centaine de soldats étaient barricadés, les rebelles ont appelé à la reddition. « Personne ne viendra vous secourir. Nous ne vous ferons pas de mal. Sortez simplement », a crié le commandant adjoint du groupe rebelle juste devant les portes, selon des vidéos vérifiées par The Post. Des dizaines de soldats sont sortis, se souvient-il.

Les rebelles ont tué plus de 300 soldats et en ont capturé 63 lors de la bataille de Loikaw, a déclaré Khun Bedu, président de la Force de défense des nationalités karenni, s’exprimant dans une interview.

Faisant écho aux récits d’autres soldats, Kyaw Lwin, un soldat de l’armée qui s’est rendu à l’extérieur de Loikaw, a déclaré à la police que les conditions dans l’armée s’étaient détériorées. “J’ai essayé de m’enfuir”, a déclaré Kyaw Lwin, 21 ans. “Mais malheureusement, j’ai été rattrapé et ils m’ont beaucoup torturé.”

Rations et renforts

Depuis que les rebelles se sont installés sur Loikaw, des centaines d’autres avant-postes militaires, dont plusieurs quartiers généraux de bataillon, sont tombés aux mains des rebelles, selon des groupes de recherche indépendants.

Début décembre, une unité de 22 soldats de l’armée a été transportée par avion vers la région méridionale de Bago mais s’est rapidement retrouvée encerclée, a raconté le commandant de l’unité Kyaw Lat Kan, 39 ans, dans une interview. “Dès le début, le plan n’a pas fonctionné”, a-t-il déclaré.

Les soldats avaient été déposés à plus d’un mile de la base qu’ils étaient chargés de défendre, a déclaré Kyaw Lat Kan. Ne connaissant pas le terrain, ils sont tombés dans une embuscade. Certaines des troupes, déployées sur place dans le cadre d’une précédente série de renforts, étaient du personnel d’appui au combat qui n’avait jamais combattu auparavant, a-t-il expliqué. Après qu’un quart de son groupe eut été tué et que les munitions diminuèrent, Kyaw Lat Kan se rendit.

« Je n’avais pas le choix », a-t-il déclaré en se tordant les mains alors qu’il était interrogé dans un territoire contrôlé par les rebelles, où il est détenu avec des dizaines d’autres prisonniers de guerre.

Les analystes affirment, sur la base d’images satellite des mouvements de troupes, que l’armée a mobilisé plus de troupes ces derniers mois qu’à tout autre moment depuis le coup d’État de 2021. Mais l’armée a du mal à les approvisionner, selon les soldats. La junte est à court d’argent, en partie à cause de la montée des sanctions internationales, notamment des restrictions américaines sur la société pétrolière et gazière publique.