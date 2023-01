Dans la frappe de missiles Dnipro, neuf étages de mort et de destruction aléatoires

Des voisins se rassemblent sur le site d’une frappe de missile russe qui a détruit une partie d’un immeuble résidentiel à Dnipro, en Ukraine. (Wojciech Grzedzinski pour le Washington Post)

DNIPRO, Ukraine – Pendant la majeure partie de trois jours, les proches des disparus ont veillé à l’extérieur, dans un froid glacial, espérant des miracles. À chaque heure, les chances du meilleur scénario – que leurs proches soient retrouvés vivants – s’estompaient. À tout le moins, ils aspiraient à la certitude quant au sort de ceux qui étaient piégés dans les décombres de l’immeuble de neuf étages décimé par un missile russe samedi.

Maintenant, pas tout à fait une semaine plus tard, beaucoup font face à une réalisation douloureuse : certaines victimes pourraient ne jamais être retrouvées.

La force de l’explosion, qui, selon les responsables ukrainiens, a été causée par un missile russe Kh-22, a fait que certaines victimes ont été incinérées, démembrées ou rendues non identifiables. Le nettoyage officiel a été déclaré terminé mardi. Au moins 46 personnes ont été tuées et 11 sont toujours portées disparues, bien que des experts médico-légaux examinent toujours les débris du site à la recherche de restes humains.

La mère de Roman Zhuravskyi est toujours portée disparue après qu’un missile russe a frappé leur maison à Dnipro, en Ukraine, le 14 janvier. (Vidéo : Zoeann Murphy/The Washington Post)

L’attaque a détruit plus de 70 appartements dans un complexe tentaculaire qui abritait non seulement des résidents locaux, mais de nombreuses personnes déplacées d’ailleurs dans le pays. Certains avaient fui les lignes de front les plus dures du pays à l’est et au sud, seulement pour que la guerre les rattrape à Dnipro, une ville qui était considérée comme un havre de paix relatif.

L’attaque au missile contre un immeuble résidentiel, situé dans une rue appelée Victory Embankment surplombant le Dniepr, a mis à nu certaines des réalités les plus terrifiantes de cette guerre. La sécurité est éphémère. Les grèves sont imprévisibles. Les décisions les plus petites et les plus banales font la différence entre la vie et la mort.

Habitués aux alertes de raids aériens, peu de personnes à Dnipro s’abritent régulièrement lorsque les sirènes retentissent ici – et, en tout état de cause, les responsables ukrainiens affirment que leurs défenses aériennes n’ont pas été initialement en mesure de détecter le barrage de missiles lancés par la Russie ce samedi.

Mais même si les habitants de ce bloc s’étaient précipités vers des niveaux inférieurs pour des raisons de sécurité, cela n’aurait probablement pas amélioré leurs chances de survie. Beaucoup de personnes tuées se trouvaient aux étages inférieurs du bâtiment lorsque le missile a frappé, effondrant une section du bâtiment en un fouillis de béton et de métal.

Parmi les morts figurent une mère et un père de la ville de Nikopol, qui ont déménagé à Dnipro avec leurs enfants, Karolina, 14 ans, et Timur, 9 ans, en juillet. Les enfants sont hospitalisés. Sur Instagram, leur tante a écrit qu’ils avaient quitté Nikopol, qui est régulièrement bombardé depuis le territoire occupé par la Russie de l’autre côté du fleuve, car “c’était l’enfer là-bas”. L’appartement de la famille à Dnipro était au huitième étage.

Olena Zhuravska, 73 ans, a fui la ville de Toretsk, située à proximité de certains des pires combats de la région orientale de Donetsk, l’année dernière. À Dnipro, elle avait un appartement au quatrième étage.

Sa famille était à l’église lorsque le missile a frappé ; mais elle ne se sentait pas bien et est restée à la maison. Elle avait un mauvais pressentiment à propos de la journée et était au téléphone avec son fils, Roman, lorsque le bâtiment a été frappé. Son corps n’a pas été trouvé. Roman s’est précipité sur le site et s’est rendu compte que la plupart des étages avaient tout simplement disparu. “Je savais que je ne reverrais probablement jamais ma mère”, a-t-il déclaré.

L’une des images les plus partagées au lendemain de la grève montrait Anastasia Shvets, 23 ans, tenant un animal en peluche, le visage en état de choc évident alors qu’elle était assise, à environ cinq étages, piégée dans son appartement détruit. Elle a survécu, mais ses parents ont été tués, quatre mois seulement après que son petit ami a été tué en combattant les troupes russes sur la ligne de front.

De la rue, les passants peuvent encore apercevoir les vestiges d’une cuisine jaune au neuvième étage. Le mur a été arraché, mais les chaises de la table restent presque parfaitement en place. Mykhailo Korynovskyi, 39 ans, entraîneur de boxe, était seul chez lui dans cet appartement lorsque le missile a frappé. Sa femme et ses deux jeunes filles se trouvaient dans un magasin à proximité.

Les funérailles de Korynovskyi, au gymnase où il s’entraînait, étaient remplies de centaines de personnes tenant des fleurs rouges, dont de nombreux jeunes athlètes en deuil. Deux jeunes garçons au premier rang ont essuyé des larmes pendant que des prêtres orthodoxes ukrainiens bénissaient son cercueil. La mère et la femme de Korynovskyi sanglotèrent.

Au cours de la cérémonie, des alertes d’actualités ont été diffusées sur les téléphones des participants : une autre victime vient d’être retrouvée morte dans les décombres, cette fois un petit enfant.

La foule a quitté le gymnase pour le cimetière de l’autre côté de la ville, où les amis de Korynovskyi se sont relayés pour toucher son cercueil et jeter de la terre sur sa tombe. Deux jeunes hommes se tenaient sur le côté, maudissant la Russie. “C’est une bonne chose qu’il a été“, a alors dit l’un d’eux tranquillement. “Ce qui est triste, c’est qu’il n’est pas resté longtemps,” répondit l’autre.

Lorsque le missile a frappé, le voisin du neuvième étage de Korynovskyi, Maksym Omelianenko, 31 ans, a été déployé sur la ligne de front à Bakhmut, la ville de l’est de l’Ukraine où se déroulent certains des combats les plus féroces de la guerre.

Omelianenko venait de rentrer à sa base d’une mission lorsqu’il a vu sur Instagram que Dnipro, sa ville natale, avait été touchée. Au début, il pensait que l’explosion était de l’autre côté de la ville. Puis il s’est rendu compte qu’un missile avait frappé son immeuble, où vivait encore sa mère.

“J’étais sous le choc”, a-t-il déclaré.

Son commandant lui a ordonné de partir immédiatement. Omelianenko savait qu’il pouvait être tué sur la route, qui est « bombardée en permanence », a-t-il dit. Mais un camarade soldat s’est porté volontaire pour le conduire. “Nous sommes juste partis à nos risques et périls”, a-t-il déclaré.

Le voyage a duré environ quatre heures. Après une heure sur la route, il a reçu un appel l’informant que son chien de 2 ans, un mélange de berger nommé Vice, avait été blessé mais qu’il était vivant. Sa mère, Lyudmila, était toujours portée disparue.

Puis des amis sur place lui ont envoyé une “vidéo d’un morceau de ma cuisine et il y avait une personne [waving] un morceau de tissu », dit-il. Il espérait que c’était sa mère.

Lyudmila, qui se trouvait dans son appartement au dernier étage, a été en grande partie enterrée sous les décombres. Les sauveteurs ont continué d’essayer de l’atteindre, mais ils craignaient que leurs efforts ne provoquent l’effondrement d’une plus grande partie du bâtiment et l’enterrent.

De son lit d’hôpital cette semaine, elle s’est souvenue avoir été piégée pendant des heures avant son sauvetage, écoutant la fille de son voisin crier à l’aide. La voisine avait accueilli sa famille ce jour-là pour une célébration du Nouvel An orthodoxe. Après la grève, a-t-elle dit, la fille de la femme a été laissée pendre sur le côté du bâtiment, tenant le poêle de la famille.

“J’ai entendu comment elle criait” Maman! Maman! Aide-moi!” dit-elle. «Mais sa mère était inconsciente. Elle ne pouvait pas aider. Elle a crié pendant si longtemps… ça m’a brisé le cœur de l’entendre crier comme ça.

“Je ne sais pas si elle est tombée”, a-t-elle ajouté. “Peut-être qu’elle est vivante mais personne n’a pu la trouver.”

Le reste de cette famille, a-t-elle dit, “sont tous morts maintenant”.

Le fils de Lyudmila a pu lui rendre visite à l’hôpital le lendemain de la grève. Ses jambes ont été écrasées et elle avait des blessures au visage. D’autres voisins gisaient bandés dans les lits autour d’elle.

La grève a profondément secoué Omelianenko, qui a déclaré qu’il était habitué à la guerre qu’il mène en tant que soldat, mais qu’il n’aurait jamais imaginé qu’elle arriverait chez lui.

À l’intérieur du bâtiment, “il y avait des gens qui étaient partis de Nikopol, de Donetsk”, a-t-il dit. “Ils fuyaient une sorte de bombardement mais ils ont fini par mourir de cette attaque à Dnipro.”

Yevhen Solovyov aidait les parents de sa femme, Iryna Vitalyeva et Viktor Vitalyev, à aménager leur nouvel appartement au cinquième étage de l’immeuble samedi dernier.

“Comme toujours, il a aidé tous ceux qui avaient besoin d’aide”, a déclaré sa belle-sœur, Yulia Solovyova. Ils étaient tous censés se réunir pour un dîner en famille plus tard dans la journée, mais les trois “n’ont pas réussi à sortir à temps”, a-t-elle déclaré.

Pendant trois jours, la femme de Yevhen, Svetlana, et son frère, Yuriy, se sont tenus à l’extérieur du bâtiment en attendant des nouvelles. Des volontaires se sont déplacés, distribuant de la nourriture, des vêtements et de la literie aux survivants. Les policiers se sont réchauffés par des feux de fortune. De plus en plus de corps ont été récupérés de l’épave.

Finalement, les sauveteurs ont retrouvé le corps de la mère de Svetlana. Son père et Yevhen sont toujours portés disparus. Yevhen laisse deux filles, une de 7 ans et une de 18 mois. La famille est consumée, a déclaré Solovyova, par “tant de chagrin”.

Juste après qu’Omelianenko ait retrouvé sa mère, il a dû retourner à Bakhmut. Sa maman, a-t-il dit, lui a dit que lorsqu’elle se rétablirait, elle voudrait se déplacer près de lui, plus près de la ligne de front, malgré les risques.

« Bien sûr, elle est très inquiète pour moi. Elle m’a dit de faire attention et de revenir vivant et non blessé », a-t-il déclaré lors d’un appel depuis un sous-sol de la ville assiégée cette semaine. “Mais elle comprend que nous le faisons pour l’ensemble de l’Ukraine”, a-t-il déclaré.

De retour à Dnipro, même les résidents dont les appartements n’ont pas été gravement endommagés ne sont pas autorisés à y vivre, en raison du risque que d’autres parties du bâtiment puissent s’effondrer. Mercredi, certains habitants ont été brièvement autorisés à rentrer à l’intérieur pour récupérer leurs affaires.

Parmi eux se trouvait Olga Korynovska, la veuve de Korynovskyi, l’entraîneur de boxe. Sur Instagram, elle a posté des vidéos d’elle en train de fouiller dans leurs affaires. D’abord, des photos de leur mariage et de leurs enfants. Et, en quelque sorte, la boîte à outils de son mari, intacte. Elle soupira.

“C’est tout ce qui reste des neuf dernières années”, a-t-elle déclaré.

Serhii Korolchuk et Zoeann Murphy ont contribué à ce rapport.

