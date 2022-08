Dans la foulée de la visite de Biden, le chinois Xi devrait bientôt se rendre en Arabie saoudite

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La photo controversée du coup de poing maladroit entre le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman et le président Biden le mois dernier a suscité un large éventail de réactions à travers le monde.

Quelques semaines seulement avant la visite de Biden, il a été annoncé que le président chinois Xi Jinping envisageait également de visiter le royaume.

Selon les analystes régionaux, cela pointe vers un message clair : l’ordre mondial a changé, et Pékin surveille de près et s’est lentement rapproché de l’allié régional des États-Unis, l’Arabie saoudite.

“La relation de l’Amérique avec l’Arabie saoudite est essentielle au maintien de la stabilité au Moyen-Orient”, a déclaré Gordon Chang, expert de la Chine et chercheur principal au Gatestone Institute, à Fox News Digital.

LE DÉPARTEMENT D’ÉTAT APPROUVE LA VENTE POTENTIELLE DE 300 MISSILES PATRIOT À L’ARABIE SAOUDITE

“L’administration Biden, cependant, a adopté des politiques qui semblent conçues pour aliéner le royaume, poussant ainsi Riyad entre les mains de Pékin.”

Le dirigeant chinois devrait arriver dans les prochains mois, selon des sources chinoises. Sa visite interviendra à un moment de renforcement des relations avec l’Arabie saoudite sur plusieurs fronts, notamment les produits pétroliers et énergétiques et la croissance des ventes militaires.

“L’Arabie saoudite considère la Chine comme un futur partenaire stratégique, tissant des relations solides avec le royaume dans les secteurs les plus importants, tels que le secteur de l’énergie, les aspects militaires et les investissements économiques à moyen et long terme”, a déclaré Salem Al-Yami à Fox News. Numérique. Al-Yami est un ancien conseiller du ministère saoudien des Affaires étrangères.

L’alliance militaire sino-saoudienne est en plein essor. Entre 2016 et 2020, les transferts d’armes chinois vers l’Arabie saoudite ont augmenté de 386 %, selon un rapport par l’Institut allemand des affaires internationales et de sécurité.

Malgré l’intérêt croissant pour la coopération militaire, on s’attend à ce que l’énergie soit en tête de l’agenda de Xi, la Chine étant le plus grand pays d’Arabie saoudite. importateur de pétrole. Cela coïncide également avec ce que certains observateurs disent être une tentative infructueuse de Biden pour conclure un accord pétrolier avec le Royaume afin de réduire l’inflation et les prix du gaz aux États-Unis.

La visite prévue de Xi au premier exportateur mondial de pétrole intervient au milieu des turbulences sur les marchés mondiaux de l’énergie à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie et de la Russie faisant face à des sanctions internationales sur son commerce de l’énergie. Pékin et Riyad ont déjà des relations commerciales importantes, et les deux nations envisageraient même la négociation de ventes de pétrole dans la devise chinoise, le yuan, plutôt qu’en dollars.

Reuters a rapporté que la Russie a dépassé l’Arabie saoudite le mois dernier pour le deuxième mois consécutif en tant que premier fournisseur de pétrole de la Chine, mais la Chine continue d’être son meilleur client pour le produit.

BIDEN NOUS ENGAGE À “NE PAS S’ÉLOIGNER” DU PARTENARIAT AVEC LE MOYEN-ORIENT ; L’ARABIE SAOUDITE S’ENGAGE À PRODUIRE PLUS DE PÉTROLE

Plus tôt ce mois-ci, le géant pétrolier saoudien Aramco et China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec) ont signé un protocole d’accord pour collaborer en Arabie saoudite. Ils ont convenu de collaborer sur des questions liées à l’industrie pétrolière ainsi qu’à la capture du carbone et au développement de l’hydrogène comme source d’énergie.

Ils parleront également de la création d’un centre de fabrication dans le King Salman Energy Park, dans l’est de l’Arabie saoudite, selon Aramco.

La coopération commerciale et d’investissement entre l’Arabie saoudite et la Chine s’est également considérablement accrue, et les perspectives de coopération future dans ce domaine sont prometteuses, selon un expert en investissement industriel à Le géant pétrolier saoudien Aramco.

“Le pétrole est l’activité la plus importante entre les deux pays”, a déclaré Al-Yami. Il a noté que “la Chine a un appétit insatiable pour plus d’énergie, et l’Arabie saoudite a besoin de la Chine à bien des égards, ce qui rend inévitable un futur partenariat stratégique bilatéral”.

LA CHINE AUGMENTE SES INVESTISSEMENTS AU MOYEN-ORIENT ALORS QUE LES ÉTATS-UNIS SE RETIENNENT DE LA RÉGION

Selon les données des douanes saoudiennes, l’Arabie saoudite a maintenu sa première place dans les approvisionnements chinois en pétrole en 2021, avec des approvisionnements en hausse de 3,1 % par rapport à 2020, et elle a augmenté sa part à 17 % des importations chinoises globales.

De plus, les chiffres de l’Administration générale saoudienne des douanes ont montré que la Chine importait 87,58 millions de tonnes de pétrole brut du royaume, soit 1,75 million de barils par jour.

Les relations saoudo-chinoises sont en hausse depuis plusieurs années, l’Arabie saoudite étant le premier partenaire commercial de la Chine dans la région en 2020 et les importations et exportations totalisant plus de 67 milliards de dollars. Les deux nations collaborent sur des initiatives d’énergie renouvelable, de financement et d’infrastructure, ainsi que sur la fabrication d’armements.

En outre, selon la base de données Comtrade des Nations Unies sur le commerce international, les exportations chinoises vers l’Arabie saoudite se sont élevées à 30,32 milliards de dollars en 2021.

Il existe un intérêt significatif des deux extrémités du spectre saoudo-chinois pour développer davantage et capitaliser sur ce partenariat relativement nouveau. Bien que l’Arabie saoudite soit en train de passer à une économie non pétrolière conformément à sa vision saoudienne 2030, le commerce mutuel dans tous les domaines entre les pays devrait voir une présence continue à long terme.

L’arrivée du président chinois en Arabie saoudite n’a pas encore donné le ton de la façon dont les relations entre les deux pays se développeront à l’avenir, même si la plupart des observateurs le soulignent positivement.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Il y a un réel intérêt à développer des aspects de coopération qui incluent tous les domaines, et l’Arabie saoudite et la Chine sont mutuellement enthousiastes à ce sujet”, a déclaré Salem. “Il ne semble pas y avoir d’intérêt pour une réaction occidentale résultant de ce partenariat.”

Le mois dernier, un communiqué du ministère chinois des Affaires étrangères a décrit l’Arabie saoudite comme le “partenaire stratégique” de la Chine.