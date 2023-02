Dans la «forteresse» ukrainienne, des soldats luttent pour sauver une ville presque vide de vie

Un poêle à bois écaillé de peinture et enfumé est la seule source de chaleur dans une maison abandonnée et pleine de courants d’air où un équipage d’artillerie ukrainien a été envoyé se reposer.

Les membres fatigués de ce groupe soudé traînent normalement un vieil obusier D-30 de 122 millimètres de style soviétique autour des ruines fumantes de Bakhmut, la ville de l’est de l’Ukraine décrite par le président Volodomyr Zelensky comme la “forteresse” du pays.

La ville – et l’équipe d’artillerie – ont résisté pendant des mois de combats acharnés et implacables qui ont transformé cette ville de province autrefois calme de 73 000 habitants, nichée dans les plis rugueux et les coupes déchiquetées du Donbass riche en charbon, en un énorme cimetière.

Le cantonnement de l’équipe d’artillerie – caché derrière un haut mur fermé et abrité par un réseau de branches d’arbres portant des fruits pourris et brûlés par le gel – est suffisamment éloigné des combats pour permettre aux troupes de se détendre, mais suffisamment proche pour un craquement occasionnel de l’artillerie pour leur rappeler ce qu’ils ont laissé derrière eux.

Alors que les troupes russes à proximité lancent une offensive rugueuse et au ralenti, les Ukrainiens dorment avec leurs fusils et leurs gilets pare-balles à côté de leurs lits.

Un membre non identifié d’un équipage d’artillerie ukrainien à Bakhmut. Des soldats ukrainiens ont déclaré à CBC News qu’ils avaient vu des soldats russes changer de tactique ces dernières semaines. (Jean-François Beniot/CBC)

CBC News a obtenu l’accès à l’unité d’artillerie de la Garde nationale ukrainienne, dont les membres ont offert des témoignages de première main sur la façon dont l’armée russe change de tactique et, dans certains cas, devient plus meurtrière. Ils ont fourni un aperçu fascinant des techniques qui ont permis à l’armée ukrainienne de tenir le coup.

En plus de leur ingéniosité et de leurs aptitudes au combat (et de l’apparente incapacité de l’armée russe à traverser même de petites rivières), les Ukrainiens ont bénéficié, selon un soldat, de leur capacité à traiter rapidement les blessés – les compétences en secourisme sur le champ de bataille que les Canadiens leur ont enseignées dans le cadre de l’opération Mission de formation unificateur.

Pour ceux qui sont encore recroquevillés dans la région assiégée et ceux qui ont fui vers la sécurité dans les villes ukrainiennes voisines, le pourquoi et le comment importent peu alors qu’ils se débattent avec de plus grandes questions sur la façon de survivre et quand – ou même si – ils veulent aller maison.

Cela pourrait être long.

Valentyna Samoilenko réagit à côté du corps de son fils Dmytro, 34 ans, lors de ses funérailles à Irpin, près de Kiev, en Ukraine, le mardi 14 février 2023. Dmytro Samoilenko, un civil qui était volontaire dans les forces armées ukrainiennes, a été tué dans les combats dans la région de Bakhmut. (Emilio Morenatti/Associated Press)

La plupart des observateurs s’accordent à dire que l’offensive tant attendue de Moscou pour revendiquer toutes les régions de Donetsk et de Louhansk a pris vie, ses gains territoriaux à ce jour s’élevant à un ou deux kilomètres.

Selon une évaluation du ministère britannique de la Défense, les Russes paient un prix énorme en sang pour ce territoire : la Russie perd maintenant des soldats à un rythme plus élevé qu’elle ne l’était au début de l’invasion à grande échelle il y a près d’un an. L’état-major ukrainien estime les pertes russes à plus de 800 tués chaque jour, un chiffre qui n’a pas pu être vérifié de manière indépendante.

Un soldat de carrière formé par des Canadiens (CBC News n’utilise que son prénom, Volodymyr, conformément aux restrictions d’identité militaires ukrainiennes) a déclaré que lui et ses camarades se battaient à Bakhmut depuis octobre et avaient assisté à l’agonie de la ville alors qu’elle a été déchiré bloc par bloc.

Volodymyr est un soldat ukrainien de carrière qui s’est entraîné avec les troupes canadiennes. Il a dit que les Russes ont attaqué leurs positions en plus petit nombre ces derniers temps. (Jean-François Beniot/CBC)

“Derrière la rivière, c’est comme complètement, complètement ruiné, complètement gris et juste brûlé”, a-t-il déclaré.

“Certaines zones de la ville n’ont tout simplement pas de bâtiments parce qu’elles sont en ruine et incendiées.”

Les Russes, a-t-il dit, ont récemment changé de tactique et attaquent désormais plus souvent en petits groupes, sans le soutien de chars et de véhicules blindés de transport de troupes – peut-être à cause des lourdes pertes qu’ils ont déjà subies.

“Ils avaient l’habitude d’envoyer de grands groupes, comme 20 personnes, pour forcer nos positions. Maintenant, cela change complètement”, a déclaré Volodymyr. “Par exemple, pendant la nuit, avec la vision nocturne, vous pouvez presque voir son visage devant vous car maintenant ce sont de petits groupes, jusqu’à cinq personnes, très tranquillement [trying] pour prendre nos positions.”

Il a déclaré que les Russes semblaient également être devenus meilleurs pour se cacher des drones. Les médias sociaux ont été inondés d’images et de vidéos de frappes de drones ukrainiens sur des soldats russes sans méfiance.

Un vieil obusier de style soviétique est prêt à l’extérieur de Bakhmut, en Ukraine. (Jean-François Beniot/CBC)

Signe de mauvais augure pour les Ukrainiens, les Russes s’améliorent également dans la coordination de leur artillerie.

“Ils apprennent. Ils évoluent et, oui, c’est plus effrayant pour nous, mais l’essentiel pour nous est d’apprendre à lutter contre cela, à trouver un autre moyen de les vaincre”, a déclaré Volodymyr.

La capacité des soldats ukrainiens à tenir la ligne a été soutenue par leurs compétences en médecine sur le champ de bataille – des compétences selon Volodymyr ont été « portées à un tout autre niveau » par la formation canadienne dispensée avant l’invasion complète.

“Je peux certainement affirmer que nous avons sauvé de très nombreuses vies parce que ceux qui ont été blessés ne sont pas morts et nous savions comment les aider correctement”, a-t-il déclaré. “Les instructeurs et entraîneurs canadiens nous ont aidés et j’en suis très reconnaissant.”

Un autre militaire, Denys, a accepté. Il a déclaré que la bataille de Bakhmut a été un bain de sang pour les Russes car ils ne possèdent pas les mêmes compétences.

“Les Russes envoient leurs soldats mourir et la bataille de Bakhmut ne sera pas dans leurs manuels scolaires”, a déclaré Denys. “Ils n’ont rien à se vanter… c’est juste une folie de la part des Russes.”

Il n’existe aucune estimation fiable des victimes russes ou ukrainiennes. L’état-major ukrainien estime que depuis le début de l’invasion totale le 24 février 2022, environ 139 000 soldats russes ont été tués ou blessés. Il ne reconnaît que jusqu’à 13 000 soldats ukrainiens tués.

L’armée norvégienne, cependant, a estimé le mois dernier que les pertes de l’Ukraine étaient beaucoup plus élevées – peut-être jusqu’à 100 000 tués ou blessés.

Au-delà des compétences vitales sur le champ de bataille, la formation par le Canada et d’autres alliés occidentaux a eu l’avantage de donner confiance aux Ukrainiens, selon l’ancien conseiller civil du commandant des forces spéciales ukrainiennes.

Des soldats ukrainiens en formation s’occupent d’une victime simulée. Le secourisme sur le champ de bataille était l’une des compétences transmises aux militaires ukrainiens par les formateurs canadiens. (Chris Brown/CBC)

“L’entraînement a plus d’un résultat”, a déclaré Denys Podanchuk à CBC News la semaine dernière, avant la visite de l’équipe de tir. “Ce ne sont pas seulement de nouvelles connaissances, ce ne sont pas seulement de nouvelles possibilités. Cela a ajouté quelque chose à votre motivation. Cela vous rend fort. Bien sûr, toutes ces formations ont été très, très utiles.”

Denys, le commandant de l’équipe d’artillerie, a déclaré que la confiance que lui et ses hommes ont dans leur entraînement, dans leur capacité à prendre soin les uns des autres, l’ont maintenu à Bakhmut depuis octobre.

“Ces moments [we] étaient de toutes les missions de combat, dit Denys. Comment savoir ? Il y a les moments, par exemple, où l’artillerie ennemie a commencé à travailler sur nous. Tout le monde est resté en vie cette fois-là. Est-ce un bon moment ? Je pense que c’est un très bon moment. On s’en souviendra jusqu’à la fin de ma vie.”

La plupart de la population civile de Bakhmut a fui. Certaines estimations suggèrent que moins d’un pour cent de la population d’avant-guerre de la ville de 73 000 habitants reste au milieu des ruines.

Viktoria Kopotko a fui Bakhmut pour un refuge à Dnipro. Elle se concentre sur les affaires quotidiennes de survie et n’a aucune idée quand – ou si – elle peut ramener sa famille à la maison. (Jean-François Beniot/CBC)

À des centaines de kilomètres de là, de l’autre côté du fleuve calme et large du Dniepr, Viktoria Kopotko vit dans un refuge à Dnipro. Elle a fui Bakhmut avec sa fille, Yuilia, en septembre dernier alors que les combats s’intensifiaient.

Le quotidien devenait insupportable « sans chauffage au gaz, eau d’appoint et électricité », dit-elle.

“La vie n’est devenue comme ça qu’après le début de la guerre”, a-t-elle dit, “mais avant, nous avions du travail, des salaires et ma fille étudiait. Tout était comme il se doit. Nous avions une vie agréable et stable.”

Alors que la guerre entre dans sa deuxième année, elle se concentre sur sa survie en tant que famille déplacée. Sa fille de 12 ans demandait régulièrement quand ils rentreraient à la maison.

Viktoria Kopotko n’a pas de réponse. Elle ne sait pas s’ils pourront revenir – ou ce qu’ils trouveraient s’ils le faisaient.

Lorsqu’on lui a récemment demandé si elle voulait rentrer chez elle, Yuilia semblait avoir abandonné.

« Non, il n’y a rien à faire », dit-elle. “La ville est détruite.”