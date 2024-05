Dans la finale de la série Station 19, un incendie presque mortel et un éclair en avant

Alerte de révélation brûlante : cet article traite de la finale de la série « Station 19 » d’ABC, actuellement diffusée sur Hulu.

Il n’y a jamais eu d’incendie de forêt comme celui qui a ravagé la « Station 19 » de jeudi. Le final de la série.

Les ravages causés par le spin-off basé à Seattle de « Grey’s Anatomy » de Shonda Rhimes sont si puissants qu’ils se propagent au vaisseau mère de la série. Dans le crossover ultime, le personnel débordé de l’hôpital Grey + Sloan Memorial soigne les blessés lors de la finale de la saison 20 de « Grey’s », diffusée juste avant « 19 ».

L’incendie meurtrier, qui a débuté dans l’épisode du 23 mai, met en péril l’équipe de pompiers de « Station 19 », que les fans aiment depuis sept saisons, et menace de se propager à Seattle. Il y a une terrible tornade de feu, les pompiers sont obligés de se mettre à l’abri d’une bâche drastique contre les flammes dévorantes et la naissance d’un bébé dans une voiture au milieu du chaos.

« Nous voulions utiliser jusqu’au dernier centime », a déclaré la productrice exécutive et scénariste Zoanne Clack à propos de l’éruption finale. Pourtant, alors que chaque personnage fait face à la mort, la finale laisse également entrevoir un avenir radieux : chacun survit au carnage et connaît sa propre fin heureuse.

Besoin d’une pause? Jouez au puzzle de mots croisés quotidien USA TODAY.

« Nous visions la satisfaction », explique Clack. « Nous avons utilisé les flash-forwards pour montrer pourquoi ils vivent et se battent alors qu’ils sont en péril. Qu’est-ce qui va leur donner la motivation de continuer et de ne pas simplement abandonner ? »

Clack et le producteur exécutif Peter Paige ont évoqué les points chauds encore brûlants de « Station 19 ».

Y a-t-il eu des croisements entre « Station 19 » et « Grey’s Anatomy » ?

L’action de la finale s’est rapidement déplacée vers Grey Sloan, où le pompier blessé Theo Ruiz (Carlos Miranda) est transporté d’urgence sur une civière en direction d’une intervention chirurgicale d’urgence. L’épreuve de Ruiz en salle d’opération est une intrigue secondaire majeure de la finale de la saison « Grey’s ». Mais il y a de nombreuses crises à l’hôpital, y compris le capitaine Andy Herrera (Jaina Lee Ortiz), qui se remet de son contact avec la mort entouré d’amis et de collègues.

« Nous sommes sortis du vaisseau-mère et nous sommes revenus », explique Paige. « Nous aimons ces connexions et interactions au sein de l’univers. C’était l’occasion de le faire une dernière fois. »

Qu’est-il arrivé à Ben Warren dans la finale de « Station 19 » ?

Ben Warren (Jason George) a été résident en chirurgie à Grey Sloan à partir de la saison 6, avant de devenir pompier dans le spin-off « Station 19 ». Ce travail dangereux était une source constante d’inquiétude pour sa femme, la chirurgienne de « Grey’s Anatomy », Miranda Bailey (Chandra Wilson).

Alors que Warren regarde Ruiz se faire opérer, il est clair que la profession lui manque. Mais il court pour sauver des vies et accoucher d’un bébé en bonne santé avec l’obstétricienne-gynécologue Carina DeLuca (Stefania Spampinato). Trois mois plus tard, Warren dit à Herrera qu’il quitte la Station 19 pour retourner à la médecine.

« Il savait qu’il ne pouvait pas être un aussi bon pompier parce que son corps était en train de s’effondrer », explique Clack. « C’était une progression naturelle pour Ben de revenir à la médecine. » Le changement de carrière ouvre également la porte à son probable retour chez « Grey’s » la saison prochaine.

Le flash-forward de Warren le montre en train de regarder la remise des diplômes de ses enfants adultes avec Bailey. La scène finale montre Pruitt Arike Miller, que le couple a élevé après la mort de son père pompier, Dean Miller (Okieriete Onaodowan), au cours de la saison 5. Pruitt est diplômé de l’académie des pompiers.

« Pour Pruitt, se lancer dans la lutte contre les incendies était un peu doux-amer, car maintenant ils doivent recommencer avec inquiétude », explique Clack.

Qu’est-il arrivé à Andy Herrera lors de la finale ?

Herrera rallie son équipe : lorsqu’elle est obligée de se mettre à l’abri de l’incendie, Herrera prend le risque de s’éclipser et de chercher une aide vitale. Même après sa guérison, Herrera a des brûlures au cou alors qu’elle reçoit le plus grand compliment de Warren qui part : que son père, le légendaire capitaine Pruitt Herrera (Miguel Sandoval), décédé dans la saison 3, serait extrêmement fier d’elle.

Avec une promotion digne de ce nom, le chef Herrera obtient les derniers mots de la série en s’adressant à un nouveau groupe de cadets de la station 19.

« Nous voulions que les derniers instants montrent que le spectacle est peut-être terminé, mais que l’esprit et l’énergie de Station 19 ne doivent pas s’arrêter », explique Paige. « Nous avons laissé ces mots à Andy. Nous savions que c’était là que la série devait se terminer. »

On voit Herrera quitter la gare vers un avenir radieux et ensoleillé.

Travis Montgomery et Vic Hughes sont les meilleurs amis de « Station 19 »

Dans une mise à jour finale, nous devons mentionner le meilleur ami et couple préféré des fans Travis Montgomery (Jay Hayden) et Victoria Hughes (Barrett Doss). Lorsque Hughes quitte la station 19 pour se rendre à un emploi à Washington, DC, son meilleur ami et copain plaisantin Travis se présente à l’aéroport pour la rejoindre.

« Il s’avère que ma vie est là où tu es », lui dit Montgomery.

« La comédie romantique fait partie du vocabulaire Shondaland. Mais et si la grande comédie romantique de cette finale était en fait ces deux meilleurs amis qui se choisissent. Cela semblait si bien », dit Paige. « Ils ont eu la fin de Platon-Com. Cette amitié est tout aussi précieuse que les autres grands amours de la série. »